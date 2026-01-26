『城とドラゴン』×「ウルトラマンシリーズ」 初のコラボイベントを1月31日(土)より開催決定！本日からXキャンペーンを実施
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「ウルトラマンシリーズ」との初のコラボイベントを2026年1月31日(土)より開催することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340018/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×「ウルトラマンシリーズ」コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_ultraman/
1月31日(土)より『城とドラゴン』11周年を記念して、今年で放送開始から60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」とコラボイベントを開催することが決定いたしました。コラボ限定キャラ「ウルトラヒーロー」や、城ドラキャラの新しい激レアお着替えが登場するほか、1月26日(月)からはXで「コラボ開催記念！フォロー&リポストキャンペーン前半」がコラボに先駆けてスタートいたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！
【コラボ開催期間】2026年1月31日(土) 19:00 ～ 2月28日(土) 23:59
コラボ限定キャラ「ウルトラヒーロー」が登場！
1月31日(土)より「ウルトラマンアバたま」に限定キャラ「ウルトラヒーロー」が登場します。ウルトラヒーローは「ウルトラマン」をはじめ、「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンオメガ」など、当選回数に応じてヒーローたちがお着替えとして手に入ります。さらに「バルタン星人」や「ゼットン」をモチーフにした城ドラキャラのコラボ限定のお着替えも登場いたします！また、限定キャラの性能などコラボに関する詳しい情報については、城ドラ公式YouTubeチャンネルにて近日生配信予定の「城ドラ大好き倶楽部」で公開！さらにコラボイベント開始後に動画の概要欄のURLからは「ウルトラマン風セット」なども手に入るのでぜひチェックしてください。そのほか、コラボ期間限定のレア城主イベントやSP討伐イベントなども実施いたしますので、1月31日(土)からのコラボイベントにぜひご参加ください。
※キャラ「ウルトラヒーロー」や限定のコラボお着替えは1月31日(土)19:00より「ウルトラマンアバたま」に追加予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「ウルトラマンアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340018/images/bodyimage2】
キャラの性能など、コラボの詳細は近日生配信予定の「城ドラ大好き倶楽部」で発表！
↓城とドラゴン公式YouTubeチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@shirotodoragon
Xにて「コラボ開催記念！フォロー&リポストキャンペーン前半」を開催
コラボ開催を記念して、「コラボ開催記念！フォロー&リポストキャンペーン前半」を実施いたします。『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「#城ドラウルトラマンシリーズコラボ」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！ぜひ引用リポストする際はハッシュタグとあわせて、「コラボイベントが発表された時の感想」や「コラボイベントの楽しみにしているポイント」などもコメントしてみてください！
また、2月9日(月)からは「コラボ開催記念！フォロー&リポストキャンペーン後半」も実施予定！そちらもお楽しみに！
