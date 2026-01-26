Antec、80＋GOLD認証フルモジュラーATX電源 「GSK V2 ATX3.1」シリーズ発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之)は、ATX3.1、PCIe 5.1に対応したフルモジュラー式高効率高耐久電源ユニットAntec GSK V2 ATX3.1シリーズを2026年1月31日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Antec GSK750 V2 ATX3.1
GSK750 V2 ATX3.1 は、80PLUS GOLD 認証を取得した高効率高耐久電源ユニットです。ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラーケーブルを採用、奥行き140 mmのコンパクト設計で、小型ケースにも最適な電源ユニットです。ATX3.1、PCIe 5.1に対応しているのでRTX 50シリーズにも対応している長期10年保証を付帯した750W電源。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339954/images/bodyimage1】
◆Antec GSK850 V2 ATX3.1
GSK850 V2 ATX3.1は、80PLUS GOLD 認証を取得した高効率高耐久電源ユニットです。ATX3.1 PCIe5.1に対応しているので、最新のグラフィックボードも難無く対応しています。またケーブルマネジメントに優れたフルモジュラーケーブルを採用し、奥行き140 mmのコンパクト設計で、小型システムに最適な電源ユニットです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339954/images/bodyimage2】
◆Antec GSK850 V2 White ATX3.1
GSK850 V2 White ATX3.1は、80PLUS GOLD 認証を取得した高効率高耐久電源ユニットです。ATX3.1 PCIe5.1に対応しているので、最新のグラフィックボードも難無く対応しています。またケーブルマネジメントに優れたフルモジュラーケーブルを採用、電源本体からモジュラーケーブルまで全てホワイト塗装で統一され、白色やパステルカラーのPCケースに最適です。奥行き140 mmのコンパクト設計で、小型システムに最適な電源ユニットです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339954/images/bodyimage3】
◆Antec GSK V2 ATX3.1シリーズ 製品特徴
・80PLUS GOLD 認証取得
80PLUS GOLD 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。GOLDは、電源の負荷率が20％のとき変換効率が 87％以上、負荷率が50％のとき変換効率が90％以上、負荷率が100％のとき変換効率が87％以上の効率を持つ電源のみ取得できます。
・ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラー仕様
ケース裏配線時には必要なケーブルのみ配線できるので、エアフローや美観に最適です。
・奥行140 mmのコンパクト設計を採用
奥行140 mmのコンパクト設計を採用しています。フルモジュラーケーブルを採用しているのでMicro-ATXケースなど、限られたスペースにも無理なく簡単に組み込むことが可能です。
・アクティブPFC＆ユニバーサル入力に対応
力率改善回路アクティブPFCは、入力電圧の波形を調整し電源の力率を改善します。提供される電力が損失されることなく、効率的に利用できます。またユニバーサルAC入力（100-240VAC）機能により、切り替えスイッチを操作する手間が解消されています。
・Antec Quality 10年間保証
Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は10年間です。
【発売詳細】
【発売詳細】