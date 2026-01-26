フォーミュラE、世界初のBコープ認証スポーツに！スポーツ界に新たな変革をもたらす

FORMULA E OPERATIONS LIMITED

１月21日、フォーミュラEはBコープ認証の取得を発表しました。これによりフォーミュラEはスポーツにおける持続可能なイノベーションの基準としての地位を確立します。

このBコープ認証は、10年以上にわたりスポーツ業界にポジティブな変化を与えてきたフォーミュラEのリーダーシップを評価するものです。そして、ビジネスの成長を促進し、社会に有意義な影響をもたらし,地球のための真の進歩を体現してきた取り組みを認めるものでもあります。この認証を取得することで、フォーミュラEは“Make Progress Thrilling”（刺激的な進歩を）という使命を明文化し、これまで派手な演出を重視してきたスポーツ業界に対して、持続可能性を優先させることの重要性を問いかけます。

Bコープ認証の取得は、フォーミュラEが「現代のスポーツはいかにあるべきか」という点で、新たな世界基準を打ち立てていくという強い意思表明です。

フォーミュラEのBコープ認証取得において決定的な要素となったのは、レースイベントにおける厳格な社会・環境基準、重点的なソーシャル・インパクト・プログラムを通じた地域社会への有意義な貢献、最高水準の従業員ウェルビーイング戦略、そして透明性と説明責任に対する同社の真摯な取り組みでした。

グローバルなBコープ・コミュニティの一員として、ベン＆ジェリーズ、オールバーズをはじめとする世界的ブランドや、パーパス・ドリブンな志を持つ組織と肩を並べ、持続可能なビジネスの実践を加速させるとともに、より大きな社会的インパクトの創出を目指すという共通の使命を共有しています。

フォーミュラEは、ダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会において、最新車両「GEN4」を世界公開した直後に本発表を行いました。GEN4は、100%リサイクル可能な構造と20%のリサイクル素材を採用した、オール電動シリーズ史上最も先進的な車両であり、来シーズンにレースデビューを控えています。時速200マイル（約322km/h）での走行を想定して設計されたGEN4は、持続可能なエンジニアリングとトップスピードが両立できることを証明しています。

■コメント

ジェフ・ドッズ（Jeff Dodds,フォーミュラE CEO）

「私たちは単にどこかの『クラブ』に加わろうとしたのではありません。世界的なスポーツがどうあるべきかという既成概念を打ち破るために立ち上がったのです。Bコープ認証は、トップレベルの競技力と世界を動かすパーパスを同時に追い求める、私たちの信念を裏づけるものです。

多くの人々にとって、サステナビリティとはセミナーで語られるものや、取締役会でチェックを入れるだけの課題に過ぎません。しかし私たちにとっては、皆さんの街のコーナーを時速200マイルで駆け抜ける瞬間に起きているものなのです。

持続可能な航空燃料（SAF）の先駆けとなろうとも、100%リサイクル可能なレースカーを設計しようとも、私たちがここで証明したいのは、進歩とは単に『必要なもの』であるだけでなく、肌で感じるほどに『強烈な体験』であるということです。

これは立ち止まって祝うための節目ではありません。さらなる飛躍のための通過点です」

ジュリア・パレ（Julia Palle, フォーミュラEサステナビリティ バイスプレジデント）

「Bコープ認証の取得は、電動レースが人々を鼓舞するだけでなく、現実的かつ測定可能な変化を生み出せることを示す、重要な評価です。フォーミュラEは創設当初から、慈善活動への支援や炭素削減の宣言にとどまるのではなく、実際のインパクトに焦点を当ててきました。再生可能エネルギーへの投資や、開催都市ごとの地域コミュニティとの直接的な協働を通じて、その姿勢を貫いています。

Bコープ認証コミュニティの一員として、スポーツと産業の両分野において協働し、インパクトをさらに広げていきます」

クリス・ターナー（Chris Turner, B Lab UK CEO）

「フォーミュラEをB コープ・コミュニティに迎え入れることは、スポーツ業界全体にとって大きな前進であり、同時にBコープムーブメントが世界規模で勢いを増していることを象徴しています。業界をリードしてきたフォーミュラEの姿勢は、ビジネスの成功と社会的な目的は両立できるものであり、業界や企業規模を問わず、ポジティブな変化を生み出せることを証明しています」

現在シーズン12を迎えるフォーミュラEは、これまでで最大かつ最も挑戦的なカレンダーを実現しており、11都市で17レースを開催します。持続可能性を中心に設計されたカレンダーでは、大陸ごとにレースをまとめることで輸送距離を大幅に削減し、CO2排出量の抑制を実現しています。これは、グローバルな展開と環境への配慮が共存できることを力強く示しています

フォーミュラEは、電気自動車の普及を加速させ、低炭素モビリティへの移行を推進することで、気候変動に立ち向かうために設立されました。フォーミュラEは電気自動車分野の革新的技術の実験場として機能し、その知見を製造業へと還元しています。フォーミュラEは、英国規格協会（BSI）によるネットゼロ・パスウェイ認証を世界で初めて取得したスポーツであり、科学的根拠に基づく目標（Science Based Targets）を設定した初のスポーツでもあり、2019年以降、Scope 1およびScope 2の排出量を55％削減しています。

フォーミュラEについて

ABB FIA フォーミュラE世界選手権は、モータースポーツの次なる進化を体現する、世界初のオール電動レースシリーズです。フォーミュラEは、イノベーションとスピードそして迫力あるレースが融合する実験フィールドとして展開されています。

本選手権は通算150レースという節目を達成し、ポルシェ、ジャガー、日産、ステランティス、マヒンドラ、ローラ・ヤマハなど、世界的自動車メーカーにとって、将来の都市型モビリティを形作る電気自動車（EV）技術を開発・改良する重要な実証の場となっています。

フォーミュラEのパフォーマンスを根底から支えているのは、社会的・環境的インパクトを最優先に考える姿勢です。フォーミュラEは社会的・環境的な透明性において高い基準を掲げる姿勢が評価され、世界で初めて、かつ唯一、B Corp認証を取得したスポーツとなりました。さらに、創設以来カーボン・ネットゼロを達成している世界唯一のスポーツであり、最近ではBSIネットゼロ・パスウェイ認証を世界で初めて取得するなど、科学的根拠に基づく気候変動対策における新たなグローバルベンチマークを打ち立てています。

スポーツ界の革新的なチャレンジャーとして、フォーミュラEは予測不可能な接戦が魅力のシリーズです。11シーズンで10人の異なるチャンピオンが誕生しており、世界選手権レベルのスポーツの中でも屈指の競争力と開放性を備えたタイトルであることを証明しています。アクセシビリティへのコミットメントと、世界トップクラスのドライバーとメーカーがそろう環境のもと、フォーミュラEはエリートスポーツ常識を書き換え続け、目的意識ある野心と大胆な行動を重んじる次世代のファンを惹きつけています。www.FIAFormulaE.com(https://www.fiaformulae.com/en)

私たちのインパクトについて：

電気自動車に対する認識の変革

フォーミュラEは、スポーツの魅力を通じて、電気自動車（EV）に対する認識を変える強力なメッセージを発信しています。この結果、フォーミュラEファンにおけるEV保有率は、2022年1月の21.7％から、2024年1月には26.4％へと増加しました。また、ヨーロッパでは、フォーミュラE初開催シーズンとなる2011年以降、新車登録に占めるEVの割合が1％未満から、2024年には20％超へと大幅に伸びています。

EV技術の革新と普及の推進

フォーミュラEは、電気自動車分野における革新的技術を実証する場として機能し、その知見を自動車製造の現場へ還元しています。例えば、2015年以降、日産リーフは歴代のベストセラーEVのひとつですが、オンコースで得られた技術により、バッテリー容量と航続距離が初代モデルに比べて181％向上しています。

サステナブルなスポーツイベントをリード

フォーミュラEは、持続可能なイベントマネジメントに関する国際規格「ISO 20121」に準拠しながらインパクトを創出するアプローチを、その運営の中核に据えてきました。世界で初めて英国規格協会（BSI）によるネットゼロ・パスウェイ認証を取得したスポーツであり、また科学的根拠に基づく目標（Science Based Targets）を設定した初のスポーツでもあります。2019年以降、Scope1およびScope2の排出量を55％削減しました。シーズン11では、4つの社会貢献プログラムを通じて84,389人と関わり、若者の育成『Driving Force』、女性のモータースポーツ参画支援『FIA Girls on Track』、開催都市における地域コミュニティの活性化に取り組みました。

ABBについて：

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。

https://global.abb/

B Labについて

B Labは、すべての人々、コミュニティ、そして地球にとって価値ある形で機能するグローバル経済への変革を推進しています。経済システムの変革におけるリーダーとして、B Labのグローバルネットワークは企業のための基準、ポリシー、ツール、プログラムを世界規模で構築するとともに、先進的な取り組みを行う企業を「B Corp」として認証しています。現在、B Labのコミュニティには、102か国・160業種にわたる1万社以上のB Corpが参加しています。詳しくはこちら(https://www.bcorporation.net/en-us/)。

B Lab UKについて

B Lab UKはグローバル非営利団体「B Network」の一員として、企業同士がつながりB Corpムーブメントへの認知を高めながら、英国経済に変化をもたらすことで、ビジネスにおける「成功」の定義を再構築することを目的としています。詳しくはこちら(https://bcorporation.uk/)。

B Corp認証について

B Corp認証企業（B Corps）とは、社会的・環境的パフォーマンス、透明性、そして説明責任に関するB Labの基準を満たしていることが確認された企業のことを指します。これらの基準は、ステークホルダーからの意見、調査、および確立されたベストプラクティスに基づいて策定されており、B Corp認証の要件やB Labのインパクトマネジメントツールの基盤となるとともに、ネットワーク全体のプログラムや活動の取り組みにも反映されています。