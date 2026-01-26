ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～」本日開催！

アイディアファクトリー株式会社

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～」を本日開始いたしました。

■イベント「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～」

開催期間：2026年1月26日（月）17:00～2026年2月5日（木）10:59

ヨコハマのとある森には、数多の危険生物が棲んでいる――。

そこに暮らす理鶯と食事のために滞在している帝統は、日々動物をハントしていた。

そんなある日、パンダを狙う密猟者が現れる。

2人で懲らしめた後、すぐには見つからないよう森の奥へとパンダを連れて行く。

一方、1週間間違えて東都に遊びに来てしまった空却は、

萬屋ヤマダを宿に決め、一郎とともに過ごすことに。

2人で訪れた動物園で、偶然にも撮影中の簓と一二三に遭遇！

流れで生放送番組に出演した翌日、

一郎のもとに簓から1本の電話が入り――？

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【森の秩序は守る】毒島メイソン理鶯」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【森の秩序は守る】毒島メイソン理鶯は、イベントチケット(赤)を手に入れ「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。詳細については、アプリ内のお知らせをご確認ください。

■とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～ Gコレクト

▲SSR【森の秩序は守る】毒島メイソン理鶯

開催期間：2026年1月26日（月）17:00～2026年2月17日（火）10:59

イベント期間中に同時開催されている「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～ Gコレクト」では、「SSR【怪獣大戦争】山田一郎」「SSR【手慣れたサバイバル】有栖川帝統」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【怪獣大戦争】山田一郎▲SSR【手慣れたサバイバル】有栖川帝統

その他、イベント限定報酬カード「SSR【森の秩序は守る】毒島メイソン理鶯」や「山田 一郎」「毒島 メイソン 理鶯」「有栖川 帝統」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。イベントの特効カードについての詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～ ログインボーナス

開催期間：2026年1月26日（月）17:00～2026年2月5日（木）10:59

イベント開催にあわせて、「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

■その他のキャンペーン

▽天谷奴零 BIRTHDAY イベント

開催期間：2026年1月23日（金）00:00～2026年1月29日（木）23:59

零の誕生日を記念し、「SSR【バースデー2025】天谷奴零」を獲得することができるGコレクトや、バースデー限定のデコステッカーが獲得できるイベントなどを開催しています。

▽ストーリーカードキャンペーン～三郎・十四～

開催期間：2026年1月24日（土）00:00～2026年2月6日（金）23:59

新ストーリーカード「SSR【Workout】山田三郎」と「SSR【Workout】四十物十四」を獲得することができるGコレクトを開催しています。Gコレクトはジェムのほか、専用チケット「ストーリーGコレチケット(vol.4)」各種を使うことでも回すことができ、ビンゴミッションとログインボーナスで最大150回分のチケットを獲得できます。

※「ストーリーGコレチケット(vol.4)」各種を所持している場合、開催期間が終了しても本Gコレクトを回すことが可能です。

▽SUDDEN SCRATCH!!～オオサカ:クラブ～

開催期間：2026年1月21日（水）00:00～2026年1月27日（火）23:59

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、オオサカ・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】白膠木簓」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。さらに、SUDDEN SCRATCH!!～Special～の開催時には10枚目が獲得可能となり、10枚集めるとカードストーリーがフルボイスに！詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル：ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

対応プラットフォーム：iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始： 2020年3月26日（木）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

公式サイトURL：https://hypnosismicarb.com/

公式SNS：【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営：株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記：(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は、アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）と株式会社オルトプラス（代表取締役CEO：石井 武／本社：東京都豊島区）との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。