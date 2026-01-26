節分を彩る「究極のヘルシー恵方巻」が締切間近！こだわり具材の「開運恵方巻」を数量限定で最終受付中。

株式会社愛しとーと

自慢の「五ケ山豆腐」の食材やコラーゲン入りの雑穀米など、美味しさと健康を両立させた「身体が喜ぶ恵方巻」を、数量限定で販売いたします。

■ 一本に凝縮された「こだわり」のポイント

今年の恵方巻は、具沢山でありながらヘルシーな仕上がり。

一つひとつの食材に、愛しとーとのこだわりを詰め込みました。

・五ケ山豆腐特製「大豆ミートの甘辛煮」：お肉のような満足感がありながらヘルシー。

・濃厚豆乳の「ふわふわ卵焼き」：豆乳のコクを活かした、とろける食感。

・コラーゲン入り「二十雑穀米」：美と健康を意識した、愛しとーとならではのベース。

・たっぷりの新鮮野菜：彩り豊かで、ボリューム満点ながら罪悪感なくお召し上がりいただけます。

すべて職人が一つひとつ手作りで仕上げるため、ご用意できる数には限りがございます。

お米少なめ、大豆ミート、濃厚豆乳入りふんわり卵焼き、たっぷり野菜でボリューム満点なのにヘルシーな恵方巻です

■ 商品・販売概要

商品名 開運恵方巻

価格 1,500円（税込）

大きさ 長さおよそ20cm、直径およそ5cmのボリューム満点サイズ

予約締切 2026年1月30日（金）まで

お渡し日 2026年2月3日（火）

備考 数量限定・完全予約制（手作りのため）

■ ご予約・お問い合わせ受付店舗

店頭、またはお電話にて承っております。

1. 五ケ山豆腐（ごかやまとうふ）

電話： 092-954-3761（受付 9:00～17:00） 住所： 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈2418-1

2. 愛しとーとごはん

電話： 0120-315-014（受付 9:00～18:00） 住所： 佐賀県唐津市浜玉町浜崎2467-1