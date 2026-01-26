今この令和にミスコン出場（オーディション）を勧める理由

なぜ今、改めて「ミスコン出場」なのか

一般社団法人ベストオブミス

2026年を迎えたいま、

「ミスコンに出る意味はあるのか？」

「容姿だけで評価される時代は終わったのでは？」

こうした声を、私は数え切れないほど聞いてきました。

もしかすると今ほどミスコン出場に意味がある時代はないのかもしれません。

私は現在、

ミスユニバースジャパン運営に携わる立場

全国展開の振袖ブランド 「#振袖gram」代表

15年以上、女性の「人生の節目」と向き合ってきた事業家

として、数千人規模の女性たちの「その後の人生」を見てきました。

その実体験をもとに、

2026年の今、なぜミスコン出場（オーディション）を勧めるのか

その本当の理由をお話しします。

ミスコンは「美人を決める大会」ではない

まず誤解を解いておきたいことがあります。

ミスユニバースをはじめ、現在の主要ミスコンは

顔立ちやスタイルだけで勝敗が決まる場ではありません。

評価されているのは、むしろ以下の要素です。

自分の言葉で想いを語れる力

社会や世界に対する視座

逆境をどう乗り越えてきたかというストーリー

立場を与えられた時、どう行動できるか

つまりミスコンとは、

**「他者から選ばれるための総合的な自己表現の場」**なのです。

2026年の社会で「選ばれる女性」に必要なもの

SNS・AI・動画メディアが当たり前になった現代では、

「実力がある」だけでは評価されません。

必要なのは、

肩書き（信頼の入口）

発信力（言語化・可視化）

第三者評価（客観的な証明）

ミスコンは、この3つを一度に獲得できる極めて稀な機会です。

実際、ミスユニバース出場経験者の多くが

起業

メディア出演

ブランドアンバサダー

教育・福祉・国際活動

インフルエンサー・モデル・広報

といった分野で活躍しています。

重要なのは「受賞したかどうか」ではありません。

“出場した事実”そのものが、人生の信用資産になるのです。

私が見てきた「人生が変わった瞬間」

私は振袖gramの代表として、

成人式・前撮り・ミスコン用振袖・公式衣装を通じ、

多くの女性と向き合ってきました。

その中で、はっきり言えることがあります。

ミスコンに挑戦した女性は、明らかに“目の色が変わる”。

発言に自信が宿る

姿勢・所作が変わる

自分を安売りしなくなる

「どう見られるか」を戦略的に考え始める

これは一過性の変化ではありません。

一生ものの自己認識の変化です。

ミスユニバースジャパンが重視していること

ミスユニバースジャパン運営として、

私たちが最も重視しているのは「完成度」ではありません。

未完成でもいい

不器用でもいい

過去に自信がなくてもいい

「本気で変わろうとしているか」

これが最大の評価基準です。

だからこそ、

「私なんて…」と感じている方にこそ、出場を勧めたい。

ミスコンは「自分を信じる練習」でもある

ミスコン出場は、楽な道ではありません。

比較される

否定される

思うような結果が出ない

それでも挑戦した経験は、

人生のあらゆる場面で効いてきます。

面接、商談、登壇、発信、恋愛、起業--

「人前に立つ怖さ」を一度超えた人は、強い。

なぜ、私がミスコンを勧め続けるのか

事業家として、

そしてミスユニバースジャパン運営として、

私がミスコンを勧める理由はシンプルです。

挑戦した人の、その後の人生が明らかに違うから。

ミスコンはゴールではありません。

**“人生を動かす起点”**です。

2026年、迷っているあなたへ

もし今、少しでも

変わりたい

自分を試したい

何者かになりたい

そう感じているなら、

ミスコン出場は「最短距離の一つ」だと断言します。

挑戦しなかった後悔より、

挑戦した経験は必ずあなたを守ります。

ミスユニバースジャパンが目指す未来

ミスユニバースジャパンとともに、

日本から、世界で活躍する女性を本気で育てる。日本でのミスコンテストの立ち位置をアイドル以上の文化に押し上げる

それが、私・内田洋貴の挑戦でもあります。

ミスコンOGが歌手デビュー

内田洋貴がプロデュースする音色兼備はベストオブミスOGの２名エオヴォーカルとして起用し先日世界同時配信でデヴューしました。ミスコン業界からさまざまな分野に才能を輝かせるのも私の仕事です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000134285.html

ベストオブミス2026出場者応募締め切りは地域にもよりますが3月中旬まで募集予定です

【会社概要】

一般財団法人ベストオブミス記念財団/日本ミスコンテスト協会

代表取締役：内田 洋貴

事業内容：ミスコンテスト運営/振袖レンタル・販売／ミスコン公式衣装提供／ブランディング支援

日本ミスコンテスト協会 https://miss-japan.net

ベストオブミス https://www.bestofmiss.net

ミスユニバースジャパン https://miss-japan.net/universe

#振袖gram. https://furisode-gram.net/matome/category/bestofmiss/