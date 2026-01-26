海ノ民話アニメーション「西圓寺の狸囃子」が完成！アニメ監督が山口県長門市 江原市長を表敬訪問し「海ノ民話のまち」に認定　完成アニメーションをお披露目　同日に地元の小学生と地域住民を対象に上映会を実施

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、2026年1月21日（水）に山口県長門市を舞台にした海ノ民話アニメーション「西圓寺の狸囃子」が完成したため、アニメ監督が長門市を訪問しアニメのお披露目と「海ノ民話のまち」認定式を実施しました。

また同日、長門市立深川小学校と西圓寺で同作品の上映会イベントを実施しました。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

＜西圓寺の狸囃子＞

山口県長門市の海ノ民話アニメーション「西圓寺の狸囃子」や長門市にまつわる情報はこちらからご覧いただけます。

▶https://uminominwa.jp/animation/110/

海ノ民話アニメーション「西圓寺の狸囃子」のYouTube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f1g5Ldo_g8s ]

＜表敬訪問/上映会（午前の部） 実施概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/476_1_483f876b192d69059495be98821b0d4d.jpg?v=202601260551 ]

＜上映会（午後の部） 実施概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/476_2_6c48d52448c3807a014300f118da5e3b.jpg?v=202601260551 ]

■表敬訪問

＜江原達也市長コメント＞

お静と父親が小狸に施した小さな慈しみが、長い年月を経て「心の交流」として実を結んでいる点が

素晴らしいと思いました。お静が家を離れたあと、寂しい父親の傍に寄り添い、足元で丸くなって寝るという狸の優しさがかわいらしい絵柄で描かれていて、深い情緒を感じました。ラストシーンの満月の夜にポンポコという腹鼓（はらづつみ）の音を響かせているところが非常に印象的で、船出を見送る寂しさやこれまでの感謝、二度と会えないかもしれない切なさが表現されているところが、アニメとしてすばらしいと感じました。

まずは学校での教材として活用し、長門市に残る心温まるお話を皆さんに知っていただき、美しい長門市の海を未来に残すために何ができるのかを考えるきっかけにしてもらえればと思います。また、今年は青海島が国の名勝及び天然記念物の指定を受けて100周年に当たることから、青海島を舞台としたこのアニメをヒストリアながとで8月から開催予定の企画展をはじめ、観光やシティセールスにも活用し、青海島の魅力を市内外の方に幅広く周知していきたいと考えております。

■上映会（深川小学校）

江原市長への表敬訪問に合わせて、深川小学校にてアニメ上映会を開催し、全校児童約400名が参加しました。上映に先立ち、長門市総合文化財センター「ヒストリアながと」の職員による解説が行われ、舞台となった青海島について、国の天然記念物に指定されている景勝地であることや、かつての捕鯨の歴史などを学びました。アニメの上映が始まると、子どもたちは真剣な表情で見入っており、狸のかわいらしい描写の場面では笑い声も上がるなど、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

上映後には、児童から多くの感想や質問が寄せられ、「どのような気持ちでアニメをつくったのか」という質問に対し、沼田監督は「西圓寺の住職さんをはじめ、地域の皆さんにご協力いただいて完成した作品です。地元や海とのつながりを感じるきっかけになってほしい」と語りました。

■上映会（西圓寺）

同日の午後には、民話の舞台となった青海島の西圓寺にて上映会を実施し、地域住民約20名が参加しました。アニメ制作の段階から協力いただいている西村副住職からは、「お静と父、武士、そして狸の善根（善行）を描いた心温まるストーリーで、西圓寺が重んじる、自身の功徳を他者に回し向ける“回向（えこう）”の精神が満ちています」との解説をいただきました。また、沼田監督からは、アニメに登場する狸囃子の音が実際の西圓寺の木魚の音を収録したものであることが明かされ、参加者からは驚きの声が寄せられました。上映会の最後には、参加者全員で「南無阿弥陀仏」を唱え、温かな雰囲気のうちに幕を閉じました。

■参加者の声

・狸と人間の関係が面白かった。このお話をなくしてしまうのはもったいないと思った。

・見ているうちに狸のやさしさを感じた。狸と親子のお別れの場面に感動した。

・静ヶ浦の名前の由来は初めて知った。他の島などの名前の由来も知りたくなった。

＜団体概要＞

団体名称 ：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL ：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

「海ノ民話のまちプロジェクト」は、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として実施するもので、「海との関わり」と「地域の学び」を、子どもたちに伝え語り継ぐことを目的としたプロジェクト。

日本中に残された海にまつわる民話を発掘し、その民話のストーリーとその民話に込められた「思い」「警鐘」「教訓」を、親しみやすいアニメーションにして、次の世代を担う子どもたちへ、そして、さらに未来へと語り継いでいきます。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X（旧Twitter） https://twitter.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/