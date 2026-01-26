湘南・大磯で、福岡の“うまか”食を味わう「福岡フェア」を開催～福岡プリンスホテル ももち浜 開業記念～

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

大磯プリンスホテル（所在地：神奈川県中郡大磯町、総支配人：布川史明）は、2026年春に新たに誕生する「福岡プリンスホテル ももち浜」の開業を記念し、福岡県産食材や郷土の“うまか”食を味わう「福岡フェア」を、2026年3月6日（金）～4月26日（日）の期間に開催いたします。

本フェアは、博多・天神エリアからのアクセスに優れ、都市機能と海辺のリゾートが隣り合う福岡・ももち浜に誕生する新ホテルの開業を機に、相模湾を望む開放的なロケーションと温泉・スパ施設「THERMAL SPA S.WAVE」を有する大磯プリンスホテルを舞台に展開する福岡の食文化に触れていただける期間限定のレストランフェアです。

食文化が日常に根づき、人の温かさが感じられる福岡。その魅力を象徴する県産食材や郷土料理、名物グルメをテーマにはかた地どりや博多和牛、八女茶、あまおうのほか、福岡県の老舗“タケシゲ醬油”や明太子やがめ煮、柚子胡椒などを用いた特別メニューを、各レストランの個性に合わせてアレンジいたします。

福岡の「食文化や日常に寄り添う心地よさ」と、大磯の「非日常の景色と滞在が楽しめるリゾート性」。この二つを重ね合わせることで、福岡という旅先をより身近に感じていただくとともに、食から旅への想像を広げ、次の行き先へとつなげていく、プリンスホテルグループならではのチェーンメリットを活かした新たな旅を提案いたします。

名 称：福岡フェア～福岡プリンスホテル ももち浜 開業記念～

期 間：2026年3月6日（金）～4月26日（日）

場 所：大磯プリンスホテル S.DINING／中国料理 滄／モーニングブッフェ

S.DINING｜スパ棟1F

●セミブッフェ

福岡県産の食材や郷土料理、福岡名物を、S.DININGらしい味わいに仕立てた“うまか・あまか”セミブッフェ。

ランチでは、福岡県名物“門司港風焼きカレー”や福岡県郷土料理“がめ煮”、ディナーでは、“牛サーロイン肉のグリル 福岡県産庄分酢のもろみ味噌ソース”などのメイン料理をお楽しみいただけます。さらに、ブッフェボードよりお好きなだけお召しあがりいただける前菜やデザートにも、県産食材、名物をアレンジしたメニューの数々を展開いたします。

ランチセミブッフェイメージディナーセミブッフェイメージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3466_1_ad837b3e718fb3bca258499b049bfae8.jpg?v=202601260551 ]

【料 金】ランチ 1名さま \4,700より（選ぶメイン料理により料金が異なります。）

ディナー 1名さま \7,200／\9,000

【時 間】ランチ 11:30A.M.～2:30P.M. （ラストオーダー2:00P.M.）

ディナー 5:30P.M.～9:00P.M. （ラストオーダー8:00P.M.）

“あまか”香りが広がる、春のごほうび『あまおうのタルト』

福岡生まれの苺“あまおう”の、あまか甘酸っぱさを贅沢に閉じ込めたタルトです。ひと口ごとに華やかな香りがふわりと広がり、大磯の春を彩るごほうびスイーツとしてお楽しみいただけます。

【時 間】10:00A.M.より ※売り切れ次第終了となります。

【料 金】テイクアウト 1個\1,473／店内（単品） 1個\1,500

ケーキセット（あまおうのタルト＋コーヒーまたは紅茶） \2,000

中国料理 滄｜客室棟1F

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3466_2_24489d11c389120cde91a88be7fb0a6c.jpg?v=202601260551 ]鳳凰コース ～福岡プリンスホテル ももち浜 開業記念コース～

人気コース「鳳凰」が福岡フェア限定仕様で登場。 “博多和牛”や“はかた地どり”、“明太子” “柚子胡椒” などを用い、中国料理ならではの奥行きある味わいと、福岡食材の力強さが響き合う特別コースに仕上げました。

【料 金】1名さま \9,800

【時 間】ランチ 11:30A.M.～3:00P.M.（ラストオーダー 2:30P.M.）

ディナー 5:30P.M.～9:00P.M.（ラストオーダー 8:00P.M.）

※コースのご注文は2名さまより承ります。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3466_3_9ab55d993510af94c1b05d6a0cc99929.jpg?v=202601260551 ]●ア・ラ・カルト

福岡県食材をア・ラ・カルトでもご用意いたしました。ご家族やご友人と、福岡の“うまかもん”をシェアでお楽しみください。

【料 金】はかた地どりの油淋ソースかけ \3,000

博多和牛の葱、香菜の炒め物 \4,500

※料理は2名さま分となります。

【時 間】ランチ 11:30A.M.～3:00P.M.（ラストオーダー 2:30P.M.）

ディナー 5:30P.M.～9:00P.M.（ラストオーダー 8:00P.M.）

※朝食会場は変更になる場合がございます

■福岡県産使用食材 はかた地どり／博多和牛

●“うまか朝ごはん”で始まる福岡気分 「モーニングブッフェ」

モーニングブッフェには、福岡の家庭でも親しまれている“うまかごはんのおとも”を集めた特設コーナーが登場。炊き立てのごはんとともに味わえば、ひと口ごとに福岡の朝の風景が広がります。

【時間】 7:00A.M.～10:00A.M.（ラストオーダー 9:30A.M.）

【料金】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3466_4_a8447ab02732878619bb2a3df0547af0.jpg?v=202601260551 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3466_5_d8d77477fb307b1cba4fd57fd4f16402.jpg?v=202601260551 ]

※料金には消費税が含まれております。別途サービス 料（13％）を加算させていただきます（テイクアウト商品を除く）。※写真はイメージです。※本リリースは2026年1月23日(木)現在の報です。※状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは、事前にお申し出ください。お客さまの安全を最優先とさせていただくため、8品目以外の対応はいたしかねます。

福岡プリンスホテル ももち浜 :https://www.princehotels.co.jp/momochihama/opening/

【お客さまからのお問合せ】レストラン予約 TEL：0463-61-7812（受付時間10:00A.M.～8:00P.M.）

●大磯プリンスホテル

都心から約1時間で行ける気軽さが魅力の空と海が広がる温泉・スパ施設「THERMAL SPA S.WAVE」が魅力の本格湘南スパリゾート。解放感抜群のロケーションと、モダンでボーダーレスな空間で、絶景に包みこまれる深い癒し体験を得られます。

所在地 ：〒259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546

T E L ：0463-61-1111

客室数 ：305室 チェックイン3:00P.M./チェックアウト11:00A.M.

アクセス：JR大磯駅より路線バスで約13分／西湘バイパス大磯西I.C.より車で約1分