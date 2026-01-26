【大分】＼1/26 NEW OPEN／整体×ピラティスで1度で効果を実感◎女性専用のパーソナルピラティススタジオが大分に新規オープン！

株式会社La pilates

【La pilates とは】

整体で身体全体の筋肉を緩めますピラティスでインナーマッスルを鍛えます

La pilates（ラピラティス）は、2023年設立の女性専用ピラティススタジオブランド。

独自の「整体（骨膜整体）×マシンピラティス」を融合したメソッドを強みとし、身体の根本から整えるケアを提供しています。

同年10月に第一号店として恵比寿店をオープンし、2026年1月時点では全国に直営・FC含め65店舗を展開しています。

メソッドの特徴は、整体によって関節可動域を広げ、マシンピラティスでインナーマッスルへピンポイントにアプローチ。

完全マンツーマンでの指導スタイルが、幅広い年齢層の女性に高く支持されています。

この度、大分市に大分店が新規オープンしました！

オーナーのこだわり ― 空間づくりへの想い―

La pilates 大分店では、「安心して長く通える場所であること」を何よりも大切に、空間づくりを行いました。

店内は、自然光が入り、開放感のある明るい空間を意識し、初めての方でも緊張せずに過ごせる雰囲気に。

また、ピラティススタジオでありながら、カフェのように居心地の良い空間を目指し、レッスン前後もリラックスしていただける設計にしています。

価格以上の価値を感じていただけるよう、細部まで妥協のない店づくりを心がけ、

窓から見える景色や周辺環境も含めて、心地よく過ごせる空間全体をデザインしました。

さらに、常に清潔で整った環境を保つこと、そして安心して通い続けられるスタジオであることも大切なポイントです。

内装は白を基調に、黒・グレーを取り入れた落ち着いたデザインに、

ワンポイントとして水色のチェアを配置し、洗練された中にもやさしさを感じられる空間に仕上げています。

【店舗情報】

大きな窓があり、開放的で明るいLa pilates 大分店レンタルウェアご用意してます◎ロッカー・更衣室完備のスタジオLa pilates 大分店受付カフェのように居心地が良い空間

La pilates 大分店

住所：大分県大分市府内町3-2-34 ピッツビル2F

地図：https://share.google/DWZ17O9q7ltGOjoCB

アクセス：JR「大分駅」より徒歩9分

営業時間：9:00～21:00（最終受付20:00）

支払い方法：クレジットカード決済（VISA / Mastercard / AmericanExpress / JCB）、QRコード決済



【オープン特典】

通常12,000円の体験レッスンが、オープン記念で今なら1,000円にてご予約いただけます！

ウォーターサーバーやレンタルウェアも用意しているので、手ぶらでOK◎

お悩みに合わせたオーダーメイドレッスンを体験できます。

下記リンクからご予約お待ちしております！

https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a0c32763-529a-403b-847b-9e5912eb4848&menuId=RSV0058(https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a0c32763-529a-403b-847b-9e5912eb4848&menuId=RSV0058)

【会社概要】

会社名：株式会社La pilates

代表取締役：渋谷 生夢

事業内容：ピラティススタジオの運営、フランチャイズ本部、研修事業

連絡先：lapilates.official@gmail.com

ホームページ：https://la-pilates.jp/





【求人情報】

全国スタジオにてインストラクターを募集中！

「健康的に、生きよう、働こう。」をテーマに、

全国に展開している女性専用のピラティススタジオにて、パーソナルピラティスインストラクターを募集中です！

未経験の方でも充実の研修制度が整ってます！

募集中の店舗など、気になる方はこちら詳細をご確認ください◎

https://la-pilates.jp/recrui(https://la-pilates.jp/recruit/)