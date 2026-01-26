2026年1月21日（水）「菱田工務店視察会in長野」を実施！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は去る2026年1月21日（水）「菱田工務店視察会in長野」を開催し、合計21名の方に参加いただきました。

長野県坂城町に拠点を置く菱田工務店。代表の菱田氏は、自らを「大工アーティスト」と呼び、一つの「作品」としての住まいを提案しています。 今回は、世界中から職人が集まり、SNSでも絶大な支持を得る菱田工務店独自の家づくりについて視察しました。

同社のスタッフには、日本を含む7カ国（フランス、カナダ、台湾、スウェーデン、ミャンマー、ネパールなど）の国籍を持つスタッフが集まっています。 地元出身者は一人もおらず、皆が菱田氏の家づくりの想いに惹かれ、「ここで働きたい」とやってきた若者たちばかりとのことでした。

そして現在、同社が取り組んでいるのが、提案型注文住宅「ハウゼン（Hausen）」というプロジェクトです。

これは、菱田氏が培ってきた設計の哲学や技術をフォーマット化し、全国の工務店と共有する試みです。

地域の職人が、その土地の素材を使い、美しい暮らしを守り続けることが重要であります。

効率が優先される時代だからこそ、「職人と素材、そしてそこから生まれる美しい暮らし」という切実な願いが込められているそうです。

また同社のInstagramフォロワー数は関連アカウント合計で約60万人に達し、集客の7割をSNSが占めています。その為広告を出すことなく、全国から「菱田工務店で家を建てたい」という熱心なファンが訪れています。

それにはハウスメーカーの家にはない、独自の美しさに共感した方々が、指名で家づくりを依頼してくるとのことでした。

■株式会社菱田工務店

長野県坂城町で2012年に創業。大工アーティスト・菱田昌平の指揮する「菱田工務店」の家づくりは、「素材・手仕事・美しさ」に重点を置いた設計作法で、これまで200棟以上の住宅を手掛ける。会社Instagram、菱田個人Instagramの合計フォロワー数は50万人を超え、日本のみならず世界から注目されている。手仕事で生み出された唯一無二の温かさが、住まう人の心と響き合うような極上の暮らしを届けている。

株式会社菱田工務店HP：https://hishidak.jp/

2026年3月18日（水）「ナチュラルセンス視察会in岩手」を開催決定！！

今回の視察先は、岩手県南部を商圏とし、2年連続で「無添加住宅」着工棟数No.1を達成した株式会社NATURAL SENSEです。

圧倒的な素材力による差別化と、「競合を共創へ」変える地域工務店の施策に迫ります。

さらに講習会では藤原社長より、地域共創の仕組みや、若年層に向けた企画住宅・営業戦略について詳しくお話しいただきます。

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

