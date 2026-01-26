”洗剤を使わない洗濯”の自社設備用ランドリーが「東京ケアウィーク’26 第12回 CareTEX東京’26」（2/25(水)～27(金)、東京ビッグサイト）に出展

株式会社wash-plus

株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)が展開する自社設備用ランドリー「wash+ on-premises」が、2/25(水)～27(金)に東京ビッグサイトで開催される「東京ケアウィーク’26 第12回 CareTEX東京’26」に出展します。

資料請求・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/onpre/

事業者の洗濯の困りごとを解決！アレルゲンフリーランドリー「wash+ on-premises」の最新情報を紹介

wash-plusでは、コインランドリーで実証済みの独自技術”洗剤を使わない洗濯”を採用した、事業者向け自社設備用ランドリー「wash+ on-premises」を展開しています。

展開する大型機・小型機のどちらも、国内トップメーカーの機器を採用。安定した稼働でよりよい洗濯環境を実現しながら、コストカットにつなげます。

展示ブースでは、新たに展開を始めた定額プランの小型機の実機を展示予定です。

業務用洗濯の新たな選択肢を、ぜひご検討ください。

出展について

名 称：東京ケアウィーク’26 第12回 CareTEX東京’26

会 期：2026年2月25日（水）～27日（金） 9:30～17:00

会 場：東京ビッグサイト 西展示棟

ウォッシュプラス出展ブース番号：1-7（https://dxpo.jp/real/tex/tokyo26/product.html?text=wash-plus#page_1）

入場料：5,000円。事前来場登録者は無料となりますのでぜひご登録ください→https://dxpo.jp/u/tex/tokyo26/user/entry

▼東京ケアウィーク’26 第12回 CareTEX東京’26について

東京ケアウィークは4つの専門展から構成された、健康・福祉・介護のサービス・商品が一堂に集結する展示会です。

CareTEX東京’26は、介護業界において日本最大級の商談型展示会となっています。

詳細は主催者公式サイトをご覧ください →https://caretex.jp/

毎日の洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"に

株式会社wash-plusは「人と地球にやさしい未来を」をパーパスに掲げ、洗剤を使わず「wash+ Water（ウォッシュプラスウォーター）」（洗濯専用アルカリイオン電解水）で洗い上げる独自技術を用いたランドリー事業と、ランドリー専用IoTシステム「smart laundry（スマートランドリー）」開発事業を展開しています。

SDGsに定められた17の目標のうち10を実現し、毎日の生活に欠かせない洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"につなげます。

安定品質の洗濯と選べるプランで業務用洗濯の困りごとを解決する「wash+ on-premises」

業務用洗濯のリネン・クリーニングは、光熱費高騰だけではなく、人手不足や物価高、円安の影響など、さまざまな要因で値上げが続いています。また、日常的な業務用洗濯を家庭用洗濯機で代用する事業者では、機器の故障・破損の対応に追われるケースも少なくありません。

「wash+ on-premises」は、施設の規模や洗濯物の量に合わせて、機器サイズとプランが選択可能。

手元で稼働状況を管理できるので、リネンの欠品や遅延の心配を減らします。安心の業務用機器だから、イレギュラーなコストの発生を抑え、長期的に安定した管理が可能になります。

自社設置の業務用洗濯機で今すぐコスト削減＆安定管理！地球に優しい洗濯ですべてのお客様に安心を

wash-plusの特許技術”洗剤を使わない洗濯”のランドリーは、街のコインランドリーやホテルランドリーで支持されてきたアレルゲンフリーの洗濯。汚れと臭いをしっかり落とす安心品質で、自社設備用ランドリーでもすべてのお客様に安心してご提供できます。

安定品質の洗濯と選べる機器・プランで、ホテルや旅館などの宿泊施設のほか、福祉施設やレジャー・温浴施設など、業務用洗濯の悩みごと解決とコストカットを同時に実現しています。

資料請求・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/onpre/

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。