ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～」

■新イベント「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～」開催！

株式会社オルトプラス▲SSR【森の秩序は守る】毒島メイソン理鶯

ヨコハマのとある森には、数多の危険生物が棲んでいる――。

そこに暮らす理鶯と食事のために滞在している帝統は、日々動物をハントしていた。

そんなある日、パンダを狙う密猟者が現れる。

2人で懲らしめた後、すぐには見つからないよう森の奥へとパンダを連れて行く。

一方、1週間間違えて東都に遊びに来てしまった空却は、

萬屋ヤマダを宿に決め、一郎とともに過ごすことに。

2人で訪れた動物園で、偶然にも撮影中の簓と一二三に遭遇！

流れで生放送番組に出演した翌日、

一郎のもとに簓から1本の電話が入り――？

【「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～」概要】

▼イベント開催期間

2026年1月26日（月）17時00分～2026年2月5日（木）10時59分

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【森の秩序は守る】毒島メイソン理鶯」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【森の秩序は守る】毒島メイソン理鶯は、イベントチケット(赤)を手に入れ「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。

「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～ Gコレクト」開催！

イベント期間中に同時開催されている「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～ Gコレクト」では、「SSR【怪獣大戦争】山田一郎」「SSR【手慣れたサバイバル】有栖川帝統」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【怪獣大戦争】山田一郎▲SSR【手慣れたサバイバル】有栖川帝統

その他、イベント限定報酬カード「SSR【森の秩序は守る】毒島メイソン理鶯」や「山田 一郎」「毒島 メイソン 理鶯」「有栖川 帝統」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。

【「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2026年1月26日（月）17時00分～2026年2月17日（火）10時59分

◆ログインボーナスの実施

イベント開催にあわせて、「とらえろ！危険生物の森 前編～今夜のごちそうは～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

▼ログインボーナス実施期間

2026年1月26日（月）17時00分～2026年2月5日（木）10時59分

■その他のキャンペーン

◆天谷奴零 BIRTHDAY イベント

零の誕生日を記念し、「SSR【バースデー2025】天谷奴零」を獲得することができるGコレクトや、バースデー限定のデコステッカーが獲得できるイベントなどを開催しています。

▼開催期間

2026年1月23日（金）00時00分～2026年1月29日（木）23時59分

◆ストーリーカードキャンペーン～三郎・十四～

新ストーリーカード「SSR【Workout】山田三郎」と「SSR【Workout】四十物十四」を獲得することができるGコレクトを開催しています。Gコレクトはジェムのほか、専用チケット「ストーリーGコレチケット(vol.4)」各種を使うことでも回すことができ、ビンゴミッションとログインボーナスで最大150回分のチケットを獲得できます。

※「ストーリーGコレチケット(vol.4)」各種を所持している場合、開催期間が終了しても本Gコレクトを回すことが可能です。

▼開催期間

2026年1月24日（土）00時00分～2026年2月6日（金）23時59分

◆SUDDEN SCRATCH!!～オオサカ:クラブ～

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、オオサカ・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】白膠木簓」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。さらに、SUDDEN SCRATCH!!～Special～の開催時には10枚目が獲得可能となり、10枚集めるとカードストーリーがフルボイスに！

▼開催期間

2026年1月21日（水）00時00分～2026年1月27日（火）23時59分

【タイトル概要】

【タイトル】ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

【対応プラットフォーム】iOS / Android / Amazon Appstore

【サービス開始】2020年3月26日（木）

【価格】基本プレイ無料（アイテム課金型）

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

【公式サイト】https://hypnosismicarb.com/

【公式SNS】https://x.com/hypnosismic_arb

【配信元/開発運営】株式会社アイディアファクトリープラス

【共同開発】アイディアファクトリー株式会社、株式会社オルトプラス

【権利表記】(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

