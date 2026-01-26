「アシバル流シンプル経営」（アシストバルール代表・松原靖雄著）が主要書店ランキングで続々1位を獲得！

株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画

「アシバル流シンプル経営」書影

株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：岡田 晴彦、以下「当社」）は、当社発行・発売の「アシバル流シンプル経営」（松原靖雄著）が、紀伊國屋書店グランフロント大阪店とジュンク堂書店大阪本店の2店舗でビジネス書部門のランキング1位を獲得したことを発表します。

本書は、関西の輸入商社・アシストバルール代表取締役の松原靖雄氏が、社員わずか20名の体制で年商５０億円を稼いだ驚きのビジネスモデルについて記した一冊です。マーケティング部門や稟議書に会議など、ビジネスの“常識”とされる複雑な慣例を敢えて廃し、"会議ゼロ、直感一本"というシンプルな原理原則で売れるか売れないかをスピーディーに判断して、市場の隙間を狙い撃ちする体制を確立。食品輸入業社の中では突出して速いPDCAサイクルの回転を生み、大きな成功を遂げました。

ビジネスの成功のために大企業の戦略をまねる必要はなく、まして複雑な仕組みをつくる必要もない。そんなメッセージをすべてのビジネスパーソンに届ける一冊となっています。

【書籍情報】

『アシバル流シンプル経営 ビジネスに複雑な仕組みはいらない』

ISBN：978‐4‐911540-12-1

定 価：1,600円（税別）

判 型：四六判-並製

発行・発売：ダイヤモンド・ビジネス企画

【目次】

序 章 アシストバルールの現状

第１章 アシストバルールの経営戦略１.──成功する会社経営

Directors’ Column１. 商品開発と営業戦略の進化で見えてきた成功への道筋

第２章アシストバルールの経営戦略２.──商品開発

Directors’ Column２. グローバル貿易の現場から見た商品開発と品質管理と異文化間コミュニケーョンが生み出す価値創造

第３章アシストバルールの経営戦略３.──製造改良

Directors’ Column３. 現場から学んだ信頼関係構築の実学

第４章アシストバルールの経営戦略４.──販売提案

Directors’ Column４. バックオフィスが築く企業成長の基礎

Directors’ Column５. 食品経営の情熱をもってシンプル経営を受け継ぐ

社員インタビュー シンプルに考えシンプルに動くアシバルの仲間たち

終 章 オンリーワンな企業であり続けるために

【著者プロフィール】

松原 靖雄 （まつばら・やすお）

関西大学商学部卒、京都大学経営管理大学院修了（MBAホルダー）。元芦屋大学教授(2015～2021年)。

1992年、27歳で個人創業を行い、個人商店ながら創業２年目で年商7億を達成する。1994年、事業拡大を見据え株式会社アシストバルールを設立。設立当時は有名メーカーの余剰品在庫を販売し、200８年に京大ベンチャーファンドNVCC第一号投資案件に選ばれる。現在は【アシバル】ブランドで自社輸入品を主として販売している。2025年9月期、社員数20名で年商50億円を達成。