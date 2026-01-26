フィギュア作家／イラストレーター ASAYOSHI.×ケンエレブンシツ！限定ソフビも登場の「アサヨシポップアップ」 が開催中！

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）が運営する御茶ノ水にある旗艦店『ケンエレブンシツ』は、フィギュア作家／イラストレーターとして活躍するASAYOSHI.氏とのコラボイベント「アサヨシポップアップ」を、2026年2月24日（火）まで開催中です。

本イベントでは、ASAYOSHI.氏が手がけるオリジナルキャラクター“キイロ”のソフビ作品や雑貨を中心に、ユーモアと毒っ気を併せ持った独自の世界観を体感できる内容となっている。

中でも注目は、1月22日（木）よりカプセルトイとして発売される「ASAYOSHI. キイロ フィギュアコレクション」と同じカラーリングで、今回のために制作された新作ソフビ。ここでしか手に入らない特別仕様のアイテムは、コレクター必見です。※「キイロオリジナル」以外の5種類がケンエレブンシツ限定のオリジナルカラーのソフビとなります。

その他には、ステッカーやペンケース、カレンダーにマンガなど、多彩なラインナップとなっております。

ケンエレファントはこれまでも、作家性の高いクリエイターとのコラボレーションを通じて、アートと日常をつなぐ新しい体験を提案してきた。本イベントもその取り組みの一環として、作家の表現を尊重しながら、作品の魅力をより多くの人に届けることを目的としています。

なお、会期は2026年2月24日（火）まで。期間限定の開催となるため、この機会にぜひ「ケンエレブンシツ」へ足を運び、ASAYOSHI.の世界観を体感してください。

【「アサヨシポップアップ」 開催概要】

■会期：2026年1月17日（土）～2月24日（火）会期中無休

OPEN平日10:00～21:00／土日祝 10:00～20:00[最終日2/24(火)は19:00にて終了]

■会場：ケンエレブンシツ（〒101-0062 東京都千代田区駿河区2-6 エキュートエディション御茶ノ水構内2F）

【アーティスト紹介：ASAYOSHI.】

北海道出身・大阪在住。2019年に樹脂粘土でのフィギュア制作にハマる。2020年にモンスター「キイロ」が誕生。

様々なイベントに出展し始め、その後レジンキャストでのフィギュア制作に移行し、2024年にとうとうソフビフィギュアを完成させる。現在はイラストを描きながらソフビ作家として、ポップで少しダークな不思議な世界観を目標に制作を続けている。

▶アーティスト公式SNS

・X：https://x.com/ymbk_yellow

・Instagram：https://www.instagram.com/ymbk_yellow_/

品名：2026カレンダー キイロとウマ

価格：1,320円（税込）

品名：ソフビ（全6種）

価格：各4,950円（税込）

※写真右、キイロオリジナルのみ3,960円

品名：ペンケース（全3種）

価格：

写真左、もこもこホワイト \2,750円（税込）

写真中央、指文字キイロ \3,080円（税込）

写真下、もこもこブルー \2,750円（税込）

※画像が一部のグッズとなります。

※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。

※掲載の画像は実際の商品と多少異なる場合があります。

【ケンエレブンシツについて】

ケンエレファントが手掛けるミニチュアトイをはじめ、ソフビ・フィギュア・雑貨・書籍・アップサイクルなど全ジャンルの商品を集めたショップで、みんなが気軽にアートやデザインに関わるきっかけが生まれる場所です。

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelebunshitsu/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/