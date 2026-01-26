国内最大級の宿泊・外食・給食業界向け専門展示会「HCJ2026」に九州・沖縄エリアから46社・団体が出展

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会⾧：中村正己）と観光・宿泊・外食業界4団体が、2026年2月17日（火）～20日（金）の4日間、東京ビッグサイト 東および西展示棟で開催する、宿泊・外食・給食など「サービス産業」「フードビジネス」に特化した国内最大級の専門展示会「HCJ2026」に、九州・沖縄エリアから46社・団体が出展します。

地域経済の牽引役、観光地として高い競争力を持つ“九州・沖縄エリアの出展企業”が一段と存在感を高めている点が大きな特徴です。

「HCJ（エイチシージェイ）」は、「国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」「フード・ケータリングショー（CATEREX JAPAN）」「厨房設備機器展（JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW）」の英文名称の頭文字を取った総称で、850社／2,400ブースの出展、60,000名の来場者を迎える予定です（2026年1月20日時点）。

県別では、福岡県35社・1団体、佐賀県3社、大分県3社、鹿児島県2社、熊本県1社、沖縄県1社が出展。１.【人手不足】を解消するAI・DXを活用した「自動化技術」、２.【地域資源活用】として「地場産品」を活かしたブランド・付加価値製品、３.【観光競争力強化】に向けて多様化するインバウンド・高付加価値ニーズへの対応を図るソリューションといったテーマで、九州・沖縄エリアの企業が出展し、製品やサービスを来場者に紹介します。

■九州・沖縄エリア注目の出展企業・団体

１.【人手不足】を解消するAI・DXを活用した「自動化技術」と「調理支援ロボット」

多機能サービスロボットとして、人手不足が深刻な厨房現場を支える「調理支援ロボット」を展示。自動調理機が人手不足を解決するだけでなく、ロボットやシステムから得られる稼働データを分析・活用することで、接客機会の最大化や戦略的な店舗運営など「営業力」を強化するソリューションも提案。現場の負担を軽減しつつ、スタッフが「おもてなし」と「攻めの営業」に集中できる環境作りを支援します。

1.不二精機

おにぎり成形機、包装機、寿司機、

製麺機、米飯盛付け機

住所：福岡県福岡市博多区西月隈3-2-35

TEL：092-411-2977

URL：https://www.fuji-seiki.co.jp/

2．トイポ

リピート集客・顧客管理アプリ『toypo』

再来店・リピーターを増やす店舗集客に特化したミニアプリプラットフォーム。ローカルチェーン等の 飲食店事業者様 続々導入中です。

住所：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11

TEL：03-5351-1686

URL：https://toypo.me/

3．ケイティーエス

SiTVシステム（客室TVインフォメーション等）、ネットワークコントロールシステム（Wi-Fi）、Smart-Call（客室用内線電話）、スマホインフォメーション

住所：大分県杵築市山香町大字南畑5004番地100

TEL：0977-44-6100

URL：https://kts-web.jp/

２.【地域資源活用】として「地場産品」を活かしたブランド・付加価値製品

九州・沖縄の豊かな「地場産品」をさらに輝かせ、ブランド力・付加価値を高めるための出展製品が揃います。 地域資源を活かした体験価値の向上によりブランドの魅力を最大化します。

4．モーブル

インテリア家具、エクステリア家具、マットレス・寝具

家具産地大川で創業40年の国内自社工場での製造メーカー。木製家具と次世代素材ライトウェーブを融合させた唯一無二のライフスタイル商品を展開。屋内シーンはもちろん、屋外シーンにも対応。リゾートホテルから高級旅館まで多数の納品実績あり。

住所：福岡県大川市中古賀956-1

TEL：0944-88-1955

URL：https://www.meuble.co.jp

5．中村園

ハーブティー、ハーブティー×日本茶ブレンド、ハーブリキュール、ハーブソルト等ハーブ製品

国産の自社生産ハーブを使用し、外国産ハーブに比べ色と香りが優れています。ハーブティー×日本茶ブレンド製品は「八女茶」と「自社農園ハーブ」のストーリー性があり、インバウンド客や感度の高い層へ訴求可能。

住所：福岡県八女市津江1215

TEL：0943-24-9099

URL：https://nakamura-en.jp/

6．小倉 縞縞

小倉織テキスタイル、風呂敷、テーブルランナー、ランチョンマット、コースター、エプロンなど

小倉織は、江戸時代より主に袴や帯などとして織られ、豊前小倉藩(福岡県北九州市)を代表する特産品でした。現代のライフスタイルに沿ったデザインを、自社工場で製造。インテリアからアパレルまで幅広く対応。

住所：福岡県北九州市小倉北区大手町3-1-107

TEL：093-561-0700

URL：https://www.kokura-shimashima.com/

３.【観光競争力強化】多様化するインバウンド・高付加価値ニーズへの対応

急増するインバウンドや、多様化するゲストのニーズ（サステナブル、ペット同伴、高級志向など）に即応するためのソリューションが集結します。

7．株式会社シノハラ製作所

ソファベッド メッツ

ベッドと同じマットレスを使用したこのソファベッドは宿泊者に十分満足していただけます。普段はソファとして使用していただき、ワンタッチでベッドに切り替えることができ、客室の稼働率アップに役立ちます。

キャスター付きなので、ベッドメイキングの時や掃除の際の移動が楽に行えます。

住所：福岡県北九州市門司区片上町3-33

TEL：093-381-4135

8．ナガノインテリア

ペットホテル向けソファ、チェア、テーブル

住所：福岡県朝倉市甘木2153

TEL：0946-22-3314

URL：https://nagano-interior.co.jp/

9．BBライン

BBFRY 油削減装置

フライヤーの中に入れておくだけで揚げ物の仕上がりが変わり、カラッとした食感を保ちやすく美味しくなり、油も長持ちします。揚げ時間短縮により提供スピードのアップや油の使用量削減、清掃時間の短縮などの効果も期待できます。

住所：福岡市中央区天神1-13-21 天神商栄ビル6F TEL：092-986-1000

URL：https://www.bbfry.net/

■HCJとは

「HCJ（エイチシージェイ）」は、「国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」「フード・ケータリングショー（CATEREX JAPAN）」「厨房設備機器展（JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW）」の英文名称の頭文字を取った総称です。

850社／2,400ブースの出展、60,000名の来場者を迎える予定で、ヒト・モノ・情報の交流と発信を通じ、「サービス産業」「フードビジネス」の活性化に貢献します。

小会では、九州・沖縄エリアにおける宿泊・外食・給食業界向け展示会として、2026年10月28日（水）、29日（木)にマリンメッセ福岡で「第8回 九州・沖縄 宿泊外食産業展」（https://ksh.jma.or.jp/）も開催予定です。本展とあわせ、九州・沖縄エリアでの外食・宿泊・サービス・食の新たな出会いの場を創出します。

■開催概要

・展示会名称：HCJ2026 ※下記展示会の英文名称頭文字を取った総称

第54回国際ホテル・レストラン・ショー

第47回フード・ケータリングショー

第26回厨房設備機器展

・会期：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）

・会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール（江東区有明3丁目11－1）

・展示規模：850社／2,400ブース（予定）

・来場者数：60,000名（予定）

・主催：

第54回国際ホテル・レストラン・ショー

一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／公益社団法人国際観光施設協会

第47回フード・ケータリングショー

公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本メディカル給食協会／一般社団法人日本能率協会

第26回厨房設備機器展

一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本能率協会

・公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/

・入場登録︓無料

来場には（https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php）より、事前登録が必要

本展示会に関連する業界関係者以外の方および16歳未満の方は入場不可