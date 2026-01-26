国内最大級の宿泊・外食・給食業界向け専門展示会「HCJ2026」に関西圏から100社が出展

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会⾧:中村正己）と観光・宿泊・外食業界4団体が、2026年2月17日（火）～20日（金）の4日間、東京ビッグサイト 東および西展示棟で開催する、宿泊・外食・給食など「サービス産業」「フードビジネス」に特化した国内最大級の専門展示会「HCJ2026」に、関西圏の企業100社が出展します。

今年は、観光地として高い競争力を持つ“関西圏の出展企業”が一段と存在感を高めている点が大きな特徴です。

「HCJ（エイチシージェイ）」は、「国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」「フード・ケータリングショー（CATEREX JAPAN）」「厨房設備機器展（JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW）」の英文名称の頭文字を取った総称で、850社／2,400ブースの出展、60,000名の来場者を迎える予定です（2026年1月20日時点）。

府県別では、滋賀県4社、京都府16社、大阪府63社、兵庫県12社、和歌山県4社、奈良県1社が出展。“人手不足”を解消するAI・DXを活用した「自動化技術」や、老舗旅館・ホテルの「設備投資・改修需要」、欧米・アジアからの「訪日客の多様化」、急成長する「ペットツーリズム」をキーワードに、各社の最新ソリューションを紹介します。

■関西企業が提案する最新ソリューションの注目ポイント

１. 深刻化する“人手不足”に対応するAI・DX/自動化技術

関西の “自動化×実装力” が、現場の人手不足解消に貢献します。

1.Blue Pin

GSR Luma

フロントスタッフをゲスト対応の中心に据え、サービス品質を向上。

数回のタップでチェックイン／チェックアウト／キー受け渡しを完了。

住所：大阪市北区中之島6-1-38パークハウス中之島タワー3711

TEL：090-2000-2019

HP：https://bluepin.hk/en

2.服部工業

攪拌機付き電気回転釜ヴェスタ HEK-VM150

操作パネルにダイヤル式を採用、シンプルかつ簡単な操作性を持ちます。直接加熱方式により、最高設定温度が250℃と高温に設定できる。

住所：大阪府東大阪市西石切町5-5-10西部ビル101

TEL：072-982-6200

HP:https://www.hattorikogyo.com/

3.甲南キッチン

客室TVインフォメーションシステムasagotta TV

ストレスのない軽快な操作感と見やすい画面で、ホテルには業務効率化とコスト削減を、ゲストには快適な宿泊体験を提供します。

住所：神戸市東灘区向洋町6-9 神戸ファッションマート4E-05

TEL：078-862-3833

HP: https://kohnan-kitchen.net/

２.老舗旅館の改修・空間演出を支える「工芸×空間デザイン」

“改修費用最適化”“空間価値向上”の両方を実現する関西ならではの提案です。

4．朝日ウッドテック

銘木無垢・挽き板内装材WOODRIU

化粧材に広幅で美しい表情がし楽しめる銘木挽き板を採用。芯材には植林木を採用し、軽量化を実現しました。

住所：大阪市中央区南本町4-5-10

TEL：06-6271-8691

HP: https://www.woodtec.co.jp/

5．パールトーン

パールトーン加工・ラーフエイド

美観の維持とメンテナンス回数の低減に繋がり、衛生対策にもなります。

住所：京都市右京区西院春栄町2-1

TEL：075-312-1121

HP: https://www.pearltone.com/

３.訪日客向けの体験価値を高める「食」「映え」「クラフト」

”食文化×体験価値”という関西最大の強みが凝縮されています。

6．ユニコーンフェザー

製品：卓上型わたがし機

自動でカラフルなわたがしが作れる機械です。スティックを差してあとは放置するだけで誰でも簡単に綺麗なわたがしを作れます。

住所：大阪市淀川区西中島2丁目14-6新大阪第2ドイビル 7F

TEL：06-6755-9238

HP: https://unicorn-feather.com/

7．エスペック

減圧低温加熱調理機Vide Pro-ヴィードプロ-

家庭用電源100Vで使用可能

含浸・抽出・低温調理が一台で完結

シェフの想像力で使い方は多数

住所：大阪市北区天神橋3-5-6

TEL：06-6358-4741

HP: https://www.espec.co.jp/

8．中茂国際

切子ガラス

華やかな光の屈折切子グラスは、日頃の感謝の気持ちを伝える特別なプレゼントにおすすめです。

住所：和歌山県海南市名高451-8

TEL：073-482-6395

HP: https://nakalive.stores.jp/

４.市場が急成長する“ペットツーリズム”を牽引する関西企業

関西は全国的にもペット関連産業が集積しており、「HCJ2026」の中でも注目分野です。

9．阪急ハロードッグ

愛犬用レトルト総菜eugreen お惣菜シリーズ

ペット管理栄養士がレシピを監修、またスーパーフードも配合した”愛犬を想う”お惣菜です。

住所：兵庫県西宮市高松町14-1

TEL：0798-62-7290

HP:https://hankyuhellodog.com/index.html

10．ピカコーポレイション

犬用靴 山歩靴

屋外利用を想定した耐久性のある靴底設計により多様な路面に対応

住所：大阪市中央区博労町4-3-2オーツグランドビル4階

TEL：06-6252-8515

HP: https://petsadvance.jp/

11．Catis

毛の付かない寝具4点セット

静電気を帯びにくく、被毛が寝具にまとわりつきにくいため、見た目にも清潔な状態を保ちやすいのが特長です。

住所：兵庫県西宮市六軒町13-7

TEL：078-855-7322

HP: https://catis.store/

12．マルカイコーポレーション

nico cook国産軟骨チキンボーロ

鶏肉をベースに関節に嬉しい鶏の軟骨と今では希少になったサメの軟骨を練り込み焼き上げました。

住所：大阪府西区京町堀1-18-25

TEL：06-6443-0071

HP:https://www.marukai-pet.com/

■HCJとは

「HCJ（エイチシージェイ）」は、「国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」「フード・ケータリングショー（CATEREX JAPAN）」「厨房設備機器展（JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW）」の英文名称の頭文字を取った総称です。

850社／2,400ブースの出展、60,000名の来場者を迎える予定で、ヒト・モノ・情報の交流と発信を通じ、「サービス産業」「フードビジネス」の活性化に貢献します。

小会では、関西地域における宿泊・外食・給食業界向け展示会として、2026年7月22日（水）～24日（金）にインテックス大阪で「第18回 ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in関西2026」（公式サイト：https://hoteres-osaka.jma.or.jp/）も開催予定です。本展とあわせ、関西地域での外食・宿泊・サービス・食の新たな出会いの場を創出します。

■開催概要

・展示会名称：HCJ2026 ※下記展示会の英文名称頭文字を取った総称

第54回国際ホテル・レストラン・ショー

第47回フード・ケータリングショー

第26回厨房設備機器展

・会期：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）

・会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール（江東区有明3丁目11－1）

・展示規模：850社／2,400ブース

・来場者数：60,000名（予定）

・主催：

第54回国際ホテル・レストラン・ショー

一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／公益社団法人国際観光施設協会

第47回フード・ケータリングショー

公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本メディカル給食協会／一般社団法人日本能率協会

第26回厨房設備機器展

一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本能率協会

・公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/

・入場登録︓無料

来場には（https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php）より、事前登録が必要

本展示会に関連する業界関係者以外の方および16歳未満の方は入場不可