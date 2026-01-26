『コナステ メダルコーナー』アプリにて「『コナステ メダルコーナー』 5周年記念キャンペーン」を開催中！

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、PCやスマートフォンでアーケードゲームが楽しめる『コナステ メダルコーナー』がサービス開始から5周年を迎えたことを記念して「『コナステ メダルコーナー』 5周年記念キャンペーン」を開始したことをお知らせします。

キャンペーン期間中、KONAMI ID連携済みのアカウントで「KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB」にログインすると、毎日メダル30枚が獲得できます。

また、iOSおよびAndroidにて配信しているモバイルゲームでKONAMIのメダルゲームをスマートフォンやタブレットで楽しめるアプリ『コナステ メダルコーナー』内にて、イベント期間限定の「ログインスタンプカード」が全員に配布され、ログインを継続すると特典としてメダルが合計700枚獲得できます。さらに、過去にプレーをしたことがあり、最近ログインされていなかった方を対象にメダルを200枚プレゼントする「カムバックキャンペーン」、最大75,000枚獲得するチャンスがある「5周年記念ランキングイベント」も開催中です。

アプリ内ダウンロードコンテンツ「フォーチュントリニティ 時空のダイヤモンド」も大型アップデート。「フォーチュンマップ」の3ページ目が開放され、「FTポイント(エフティーポイント)」を消費することで、過去作のJP(ジャックポット)ムービーや確変用BGMなどが解禁できます。

さらに「KONAMIメダルゲーム通信」公式X(@573_medal_game(https://x.com/573_medal_game))をフォローし、指定のポストをリポストいただいた方の中から抽選で20名さまに「Amazonギフトカード」または「コナステ専用メダル」がプレゼントされる「フォロー＆リポストキャンペーン」も実施します。

ぜひこの機会に『コナステ メダルコーナー』アプリをダウンロードして、KONAMIのメダルゲームをお持ちのスマートフォンでお楽しみください。

▼「『コナステ メダルコーナー』 5周年記念キャンペーン」特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/p/news/medal2026/news_medal_01265th.html

▼『コナステ メダルコーナー』アプリ ダウンロードはこちら

https://app.adjust.com/18fsge7i?campaign=xHFdGx

▼『コナステ メダルコーナー』公式HP

https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/p/common/title_medal.html

▼『KONAMIメダルゲーム通信』公式X

https://x.com/573_medal_game

【5周年記念キャンペーン】「KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB」毎日メダル30枚プレゼント

【開催期間】 開催中 ～ 2月9日(月) 5:00

期間中、KONAMI ID連携済みのアカウントで「KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB」にログインすると、通常週に1回受け取ることができるメンバーズボーナスメダル30枚を毎日受け取ることができます。

▼「KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB」ポータルサイト

https://p.eagate.573.jp/game/kmmc/portal/knst.html

【5周年記念キャンペーン】「全員もらえる期間限定ログインスタンプカード」

【開催期間】 開催中 ～ 2月9日(月) 5:00※1

期間中に『コナステ メダルコーナー』アプリにログインすると期間限定でログインスタンプカードがもらえます。1日1回のログインでスタンプが1つ押され、最大15日間のログインで特典として最大700枚※2のメダルを獲得することが出来ます。

※1 獲得したスタンプカードの有効期限は、2月24日(火)5:00までです。有効期限までの各日1回、スタンプが押されます。

※2 合計枚数にはデイリーログインボーナスを含みます。

▼お知らせ【5周年記念キャンペーン】「全員もらえる期間限定ログインスタンプカード」

https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/p/news/medal2026/news_medal_0126lsc.html

【5周年記念キャンペーン】「カムバックキャンペーン」

【開催期間】 開催中 ～ 2月9日(月) 5:00

＜対象者＞過去に2日以上ログインしたことがあり、2026年1月12日(月・祝)以降ログインしていない方

期間中に『コナステ メダルコーナー』アプリにログインするとカムバックログインボーナスとしてメダル200枚がプレゼントされます。

▼お知らせ【5周年記念キャンペーン】「カムバックキャンペーン」

https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/p/news/medal2026/news_medal_0126cbc.html

【5周年記念キャンペーン】「5周年記念ランキングイベント」

【開催期間】 開催中 ～ 2月9日(月) 5:00

「5周年記念ランキングイベント」を開催しています。通常のランキングイベントと比較して、1.5倍にボーナスが増加。ランキングに応じて、最大75,000枚のメダルが獲得できます。

▼お知らせ【5周年記念キャンペーン】「5周年記念ランキングイベント」

https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/p/news/medal2026/news_medal_0126rnk.html

「フォーチュントリニティ 時空のダイヤモンド」 大型アップデート

■さまざまなゲームや機能が解禁できる「フォーチュンマップ」の3ページ目が開放！

『コナステ メダルコーナー』アプリ内ダウンロードコンテンツ「フォーチュントリニティ 時空のダイヤモンド」が大型アップデート！

「フォーチュンマップ」の3ページ目が開放され、「FTポイント」を消費することで以下のゲームや機能が解放できます。

・過去作JPC「裏PIRATES JACKPOT CHANCE」

・過去作JPムービー

・確変用BGM

「裏PIRATES JACKPOT CHANCE」

PIRATES JACKPOT CHANCEがビンゴゲームに変化！右の抽選機で挑戦するビンゴカードを抽選し、左の抽選機で数字を当ててビンゴを狙うJACKPOT CHANCEです。左の抽選でチャンスポケットに入ると、期待度アップの再抽選にチャレンジできます。

▼お知らせ『コナステ メダルコーナー』アプリ「フォーチュントリニティ 時空のダイヤモンド」大型バージョンアップ

https://p.eagate.573.jp/game/medal/eacloud/p/news/medal2026/news_medal_0126ft5.html

【5周年記念キャンペーン】フォロー&リポスト キャンペーン

【開催期間】 1月26日(月) 17:00 ～ 2月1日(日) 23:59

＜参加方法＞

１. 「KONAMIメダルゲーム通信」公式X(@573_medal_game(https://x.com/573_medal_game))をフォローします。

２. キャンペーン期間中に対象ポストをリポストします。

３. 抽選で「Amazonギフトカード」1,000円分または「コナステ専用メダル」1,000枚をそれぞれ10名さまにプレゼントいたします。

▼『KONAMIメダルゲーム通信』公式X

https://x.com/573_medal_game

※1 今後も追加予定です。

※2 クラウドゲーミング技術によるストリーミング配信で、お客さまのスマートフォンの性能(スペック)を気にすることなく遊ぶことができます。

お客さまの操作をよりリアルタイムに映像に反映させるためバッファリング(溜め込み受信)は最小限となっています。

iOSアプリ版ではストリーミングコンテンツを別途インストールしておく必要があります。

『コナステ メダルコーナー』アプリについて

ストリーミング形式でお楽しみいただいている『コナステ メダルコーナー』のメダルゲームを、ダウンロードしてプレーすることができるアプリです。ダウンロードコンテンツとして配信されるゲームタイトルをアプリ内でダウンロードしていただくことでプレー中の通信量を大幅に削減することができ、どこでも気軽にプレーすることが可能です。また回線の影響を受けにくいため、どんな環境でも高画質なメダルゲームを快適にプレーすることができます。

タイトル：コナステ メダルコーナー

メーカー：KONAMI

配信日：配信中

ジャンル：メダルゲーム

プレー人数：1人

権利表記：(C)Konami Digital Entertainment (C)Konami Arcade Games

対応OS：【iOSアプリ版※】iOS(15.0以上)※対応端末は iPhone、iPad、およびiPod touch

【Androidアプリ版】Android(9.0以上)

お問合せ先：お客様相談室TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。

https://www.konami.com/games/inquiry/jp/