グリーングループ代表・山田愼一のYouTubeチャンネルが「らくらく相続」としてリニューアル

グリーン司法書士法人「司法書士やまちゃんのらくらく相続」チャンネルトップイメージ

グリーン司法書士法人（新本社：東京都新宿区）、グリーン行政書士法人などを擁するグリーングループでは、公式YouTubeチャンネルを活用し、相続や債務整理などに関する法律情報を初心者にも分かりやすく解説する取り組みを進めています。

このたび、代表司法書士の山田愼一が出演する相続情報チャンネルが、「司法書士やまちゃんのらくらく相続」としてリニューアルいたしました。

●YouTubeチャンネル「司法書士やまちゃんのらくらく相続」

https://www.youtube.com/@yamachan_souzoku

代表の山田が「やまちゃん」のニックネームで出演するこのチャンネルでは、「相続登記の義務化」「遺産分割」「相続税」「生前贈与」「家族信託」など、相続や生前対策に関する気になる情報を、親しみやすい語り口でわかりやすく解説しています。

1月27日公開の動画より、オープニング・エンディングも新しいものに差し替わります。

ぜひ多くの方にご覧頂けますと幸いです。

グリーングループは、相続の手続きから借金問題の整理まで、専門家による分かりやすい動画コンテンツを通じて、「法律を身近に感じてもらえる情報発信」「課題を抱える人に寄り添う実務」を目指しています。

ご取材・掲載の際にご活用いただければ幸いです。

グリーングループについて

グリーン司法書士法人、グリーン行政書士法人などを擁するグリーングループは、「お客様にとって最も身近な専門家であること」を理念に掲げ、司法書士業務・行政書士業務を中心に、相続、債務整理、商業登記、不動産登記など、法律と手続きに関する幅広い課題解決をワンストップで提供する専門家集団です。

2025年にはグリーン税理士法人もグループ入りを果たし、法務・税務が融合した総合的な支援体制を構築し、「困ったときにまず相談できるグループ」として、全国の個人・法人のお客様の課題解決に貢献してまいります。

詳しくは公式サイトをご覧ください：

https://green-osaka.com/aboutus/