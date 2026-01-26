Profoto L600C & L600D - ハイブリッド時代のための、次世代LEDライティング

クリエイティブな柔軟性

プロフォト株式会社Profoto L600C & L600D は、映画制作やコンテンツ制作に最適な高精度 LED ライトで、カラー再現性とパワーの新基準を打ち立てます。高品質な光、スピーディな操作性、そしてコンパクトな設計液冷技術 HydroCTech(TM) により、バラスト不要で設置もスムーズ

Profoto L600C & L600D が、日本国内での出荷を開始しました。

映像とスチールの両方に対応するプロフェッショナル向けLEDライトとして、撮影現場の多様なニーズに応えます。

軽量かつ高出力という特長を活かし、ハイブリッドな制作環境において、より柔軟なライティングを可能にします。映画制作、広告、MOV、ポートレート、ファッションやアートまで。

L600 シリーズは、あらゆる撮影環境で信頼できる光を求めるプロフェッショナルのために設計されています。

現場を想定した設計と高い耐久性

バラスト不要のオールインワン設計により、セットアップは迅速かつシンプル。

特許出願中の液冷技術 HydroCTech(TM) を採用することで、静音性と高効率な冷却性能を両立し、長時間の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。

軽量で堅牢なハウジングは、移動の多いロケーション撮影から本格的なスタジオワークまで幅広く対応。パワーと携帯性の理想的なバランスを実現しています。

【Webページ】Profoto L600C&L600D(https://www.profoto.com/jp/ja/cinema/)

直感的な操作性と信頼性

L600 シリーズは、操作性の高い直感的な UI を採用。

細かな技術設定に煩わされることなく、撮影に集中できます。

また、Profoto Air、DMX、TimoTwo CRMX、Bluetooth に対応し、さまざまなワークフローに柔軟に適応。

リサイクルタイムなしの HSS フラッシュモードにより、スチール撮影でも高い機動力を発揮します。

圧倒的なパワーと光のクオリティ

Profoto L600C は、600Wのフルカラー LEDを搭載。

CCT 制御に加え、L600C はフルカラー LED ならではの豊かな色表現に対応。内蔵プリセットジェルやエフェクトモードで、シーンや意図に応じた色づくりを撮影現場で素早く行えます。

一方、Profoto L600D は、600Wの5,600Kデイライト光を出力し、3mで最大13,000 Lux を実現。

自然で一貫性のある光質が、迷いのないライティングを可能にします。

両モデルは、動画とスチールを組み合わせたハイブリッド撮影で、その実力を最大限に発揮します。

Profoto L600C & L600D 主な特長

Profoto L600C(https://www.profoto.com/jp/ja/shop/products/lights/monoled/profoto-l600c/)

- 600W フルカラー LED- バラストなしのコンパクトな一体型ライトで、素早いセットアップと持ち運びが容易- 軽量ハウジングで静音・高効率なHydroCTech(TM)液冷システム- わずか6.1kgの軽量設計- Core-6(TM) RGBWWW LEDエンジン搭載の強力な600Wで、2000～15000Kの精密CCT制御と卓越した色再現（TLCI 99）- 0.1%～100%のフリッカーフリー16ビット調光で、シームレスな精密制御- Profotoマウント＆アンブレラホルダー対応

Profoto L600D(https://www.profoto.com/jp/ja/shop/products/lights/monoled/profoto-l600d-jp/)

次世代のライティングソリューション

- 600W デイライトLED（5,600K）- バラストなしのコンパクトな一体型ライトで、素早いセットアップと持ち運びが容易- 軽量ハウジングで静音・高効率なHydroCTech(TM)液冷システム- わずか5.9kgの軽量設計- Core-1(TM)エンジン搭載の強力な600WデイライトLEDで、正確かつ自然な色再現（TLCI 99）- 0.1%～100%のフリッカーフリー16ビット調光で、シームレスな精密制御- Profoto マウント＆アンブレラホルダー対応

Profoto L600C & L600D は、スピード、信頼性、そして妥協のない光質を求めるプロフェッショナルのためのLEDライトです。

ハイブリッド撮影の時代にふさわしい、新しいスタンダードとして、創造の可能性をさらに広げます。

レンタル

現在、L600C & L600Dは全国のレンタル会社にて順次お取り扱いが拡大中です。

詳細はお近くのレンタル会社へお問い合わせください。

Photo: Profotoプロフォト株式会社について 【会社概要】

社名：プロフォト株式会社

本社所在地：〒104-0043東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲 3階

設立： 2005年5月

事業内容： カメラ撮影向けストロボ機材やフラッシュなどの製造および販売

HP：https://profoto.com/jp(https://www.profoto.com/jp/ja/)