投信概況『『4カ月連続で1兆円超の資金流入 年間の資金流入額は過去3番目の水準』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ（投資信託）」に掲載しました 2026年1月
株式会社NTTデータ・エービック（本社：東京都港区、代表取締役社長 大谷 温仁）は、
「みんかぶ（投資信託）」に、投信の最新情報に関する以下の記事を掲載しました。
【記事はこちら】
■投信概況 ～資金流出入状況から～
『4カ月連続で1兆円超の資金流入 年間の資金流入額は過去3番目の水準』～2025年12月 投信資金流出入状況から～ - みんかぶ投資信託(https://itf.minkabu.jp/news/2068)
■業態別販売ランキング 概況
業態別 販売ランキング（2025年12月） - みんかぶ投資信託(https://itf.minkabu.jp/news/2067)
■NTTデータ・エービック執筆の記事について
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、「みんかぶ（投資信託）」のニュースやレポート、コラムを執筆しています。
また、話題の投資信託等についての投信会社へのインタビューを記事など、投資に役立つコンテンツを提供しています。
【NTTデータ・エービック執筆の記事一覧】
NTTデータエービック詳細情報 - みんかぶ（投資信託） (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/news/author/2)
■「みんかぶ（投資信託）」について
MINKABUは、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドが運営する、資産形成に関連する情報全般を提供する情報メディアです。MINKABUの「みんかぶ（投資信託）」は、国内外の投資信託の情報を提供するサイトです。
おすすめ銘柄やランキング、記事コラムなどで投資信託の選び方や動向を知ることができます。
【みんかぶ（投資信託）TOPページ】
みんかぶ（投資信託） - 国内外のファンド検索・おすすめ銘柄・ランキング・記事コラムなど情報満載 (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/)
株式会社NTTデータ・エービック
https://www.nttdata.abic.co.jp/
事業内容：
・金融商品の評価・分析および情報配信サービス
・金融機関向けパッケージシステムの開発・販売
・金融マーケティングシステムのコンサルティング
資本金：3億2,312万円（2024年3月期）
代表者：大谷 温仁
創 業：1982年7月
住 所：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ 6階