株式会社UnionAI、創業1年半で累計売上3億円を達成

株式会社UnionAI

株式会社UnionAI（本社：東京都豊島区、代表取締役：中井健登）は、運営するAI教育プログラム「AIスクール」において、四期生を2026年1月より開講したことをお知らせします。

■ 累計受講生600名超、トータル1,000名規模へ

UnionAIが提供するAIスクールは、AI初心者から実務レベルまでを対象とした教育プログラムです。





2024年6月に一期生を開講して以降、継続的に受講生を輩出し、累計受講生数は592名（約600名規模）に達し、関連スクールを含めたトータル規模は1,000名規模となっています。

■ 実践重視のAI教育プログラムと事業拡大

UnionAIのAIスクールでは、単なるツール解説に留まらず、以下を重視したカリキュラムを提供しています。

- 実務で使えるAI活用スキルの習得- 個人・法人双方を想定したユースケース設計- 業務効率化・収益化につながる実践的内容

AI活用を「学習」で終わらせず、実務・事業へとつなげる設計が特徴です。

また、AI教育事業を起点に、法人向けAI導入支援、LLM内製化支援、ツール開発受託なども展開。

創業から1年半で累計売上3億円を達成し、組織規模も拡大しています。

■ 株式会社Union AI

私たちは、AIの力で新たな価値と笑顔を創り出すことを目指し、テクノロジーと人の共創を支えていきます。現場で使える小さな成功体験を積み重ね、社会全体に広げることが私たちのミッションです。

お客様に寄り添う伴走力とスピード感を強みに、AIが当たり前に息づく未来の働き方をデザインします。



代表取締役：中井 健登

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 20F

メールアドレス：info@unionai.co.jp

HP：https://www.unionai.co.jp/