放課後キャンパスクラブ、ウェブサイトに自動でふりがなを追加する「ルビフルボタン」を導入

一般財団法人ルビ財団

一般財団法人ルビ財団（所在地：東京都港区、代表理事：伊藤 豊、以下ルビ財団）は、自動ふりがな表示機能「ルビフルボタン」が、一般社団法人放課後キャンパスクラブ（代表理事 只野公朋、以下放課後キャンパスクラブ）のウェブサイトに導入されたことをお知らせします。



ルビ財団は2024年4月より、子どもや外国人などの漢字を読むことが苦手な人に対して、ウェブアクセシビリティを確保・向上することを目的に、自動でルビを追加する「ルビフルボタン」の無償提供を行っています。

一般社団法人放課後キャンパスクラブは、学校教育や家庭だけではカバーしきれない「放課後の時間」に、すべての子どもたちが安心して過ごせる「第3の居場所（サードプレイス）」を提供する団体です。

このたび、すべての子どもたちにわかりやすい形で情報を提供できるよう、「ルビフルボタン」を導入しました。サイト上の「ふりがなON／OFF」ボタンで、利用者は自由にルビ表示を切り替えられます。

▼放課後キャンパスクラブ ウェブサイト

https://www.as-campusclub.org/

<放課後キャンパスクラブ 只野氏 コメント＞

ウェブサイトの内容は、どうしても大人向けになりがちです。しかしある時、子どもから「私もブログ読んでるよ！」と教えてもらい、大変驚きました。

その一言をきっかけに、「それなら、子どもたちにもしっかり読んでもらえる内容にしたい」と強く感じ、ウェブサイトへのふりがな導入を決めました。そこでルビ財団様の取り組みを知り、活用させていただくことになりました。高性能なふりがな機能をスムーズに導入できるため、非常に助かっています。

ウェブサイトを通じて、子どもたちが自ら情報を得て、「ここに行きたい！」とお家の人に相談できる。そんな、子どもたちの好奇心を後押しするきっかけになることを願っています。

今後もルビ財団は、ルビの普及・活用の促進を通じて、あらゆる人の暮らしやすい社会づくりに取り組んでまいります。





◆ルビフルボタンについて

「ルビフルボタン」は、既存のウェブサイトのHTMLソース上に1行のコードを追加するだけで、漢字へのふりがな表示を切り替えられる機能です。利用者はウェブサイト上のボタンを押すことで、漢字にルビを自動表示させることが可能です。

https://rubizaidan.jp/rubyful-button/



◆一般財団法人 ルビ財団 概要

出版物及びデジタルコンテンツにおけるルビの普及・活用を促進することにより、 国語能力及び知的好奇心・思考力の向上に寄与するとともに、外国人や障害のある人を含むあらゆる人の暮らしやすい多文化共生の社会づくりに寄与することを目指しています。

所在地：東京都港区新橋2-5-2 goodoffice 新橋

設立：2023年5月24日

代表理事：伊藤 豊

URL：https://rubizaidan.jp/