【JWマリオット・ホテル奈良】フォーブス・トラベルガイドの「Responsible Hospitality」認証を2026年も取得

マリオット・インターナショナル

JWマリオット・ホテル奈良（所在地：奈良県奈良市三条大路1丁目1-1、総支配人：クラウス・クリスタンドル）はこのたび、世界的権威を誇る「フォーブス・トラベルガイド」が設けるサステナビリティ認証『Responsible Hospitality』の2026年版認証を取得いたしました。

本認証は、環境保護、従業員・ゲスト・地域社会への配慮といった社会的責任を果たしながら、卓越したゲスト体験を提供するホテルに与えられる、フォーブス・トラベルガイドの公式認証です。2026年の基準では、エネルギー効率のさらなる向上、サステナブルな移動手段への対応、環境マネジメント体制の強化など、前年より要件が一層厳格化されており、JWマリオット・ホテル奈良はこれらの基準を満たした運営体制が評価されました。

JWマリオット・ホテル奈良では、「サステナビリティ」を重要なテーマのひとつに掲げ、以下のような環境負荷の低減および社会的責任を果たす取り組みを継続して推進しています。

＜JWマリオット・ホテル奈良の主な取り組み（抜粋）＞

〈サステナブルな移動手段〉

・レンタルサイクルの提供、EV充電器の設置による滞在中の低炭素な移動を支援

〈環境負荷の低減〉

・バックオフィスのペーパーレス化を推進

・インルームダイニングのモバイルオーダーを導入し、ペーパーレスメニューへ切り替え

・チェックアウト時の明細ペーパーレス化を推奨

・客室ミネラルウォーターの容器をペットボトルからアルミ缶へ変更

・タオル・リネン交換の選択制により、水・エネルギー使用量を削減

〈食のサステナビリティ〉

・奈良県産食材の活用による地産地消と輸送燃料排出の削減

・食材の有効活用によるフードロス削減

・館内「JWガーデン」でのハーブ栽培と、レストラン・バーでの循環利用

〈資源の再利用〉

・使用済みコーヒーカプセルの回収・再資源化

・客室のシャワーに節水コマを設置し、快適さを保ちながら無駄な水の使用を抑制。

・バックヤードでの水の使用は水圧を下げ、使用量を抑えた運営を継続。

〈地域文化・社会への貢献〉

・地域児童福祉施設へのチャリティプログラムおよび就業支援の実施

・地元の高校と提携し、1年に数回学校へ出向き、観光業・ホテル・英語の授業を開催。年に1回ホテルに招き、ホテルの見学や将来の為に従業員との交流を図る。

・奈良の茶園と提携し、お客様に提供するお菓子やドリンクとして提供。地域の活性化を図る。



JWマリオット・ホテル奈良は、これからも地域社会との共生を大切にしながら、ラグジュアリーとサステナビリティの両立を実現し、より良い未来に向けた責任あるホテル運営を続けてまいります。

フォーブス・トラベルガイドについて

フォーブス・トラベルガイドは、独自のシステムにより、世界の高級ホテル、レストラン、スパの格付けを行っています。1958年にモービル・トラベルガイドとして創設されたフォーブス・トラベルガイドは、5 つ星の格付けシステムを米国で初めて導入しました。今日、フォーブス・トラベルガイドの匿名調査員は世界中を周り、900 もの厳格で客観的な基準を基に施設を評価しています。フォーブス・トラベルガイドが年に1度発表している格付け、レビュー、日々のトラベルストーリーは、目の肥えた旅行者が世界で最もラグジュアリーな体験を選択するお手伝いをしています。フォーブス・トラベルガイドの詳細は、ForbesTravelGuide.com（英語）をご覧ください。

フォーブス・トラベルガイド ソーシャルメディア

Instagram: www.instagram.com/ForbesTravelGuide(https://www.instagram.com/ForbesTravelGuide)

X: www.twitter.com/ForbesInspector(https://x.com/ForbesInspector)

Facebook: www.facebook.com/ForbesTravelGuide(https://www.facebook.com/ForbesTravelGuide)

「Responsible Hospitality」について

フォーブス・トラベルガイドの「Responsible Hospitality」は、持続可能性の分野で高く評価されているホテル経営者ハーヴェ・ウードレと協力して設計され、ゲスト体験を損なうことなく、環境保護と社会貢献に取り組むラグジュアリーホテルおよびそのレストラン、スパに対し、認定するものです。本認証により、世界最高級のホテルに向けたグローバルスタンダードを創出し、ゲストや旅行アドバイザーに信頼性のある情報を提供しています。

JWマリオット・ホテル奈良について

JWマリオット・ホテル奈良は、奈良県で初となるインターナショナルブランドのラグジュアリーホテルとして誕生しました。16室のスイートを含む158室の客室には天然素材を多く用い居心地の良さと安らぎを演出しています。また、館内のオールデイダイニング「シルクロード ダイニング」、鉄板焼、寿司、会席からなる日本料理「校倉」では、奈良県産の食材を始めとした全国からの選りすぐりの食材をお楽しみいただけます。ロビーラウンジ・バー「フライング スタッグ」では、本格的なアフタヌーンティーを提供する一方、経験豊富なバーテンダーによるカクテルやウィスキーなどもお楽しみいただけます。また、館内には、24時間ご利用いただけるフィットネスセンター、屋内スイミングプールのほかマッサージ、ジャグジー、フェイシャルトリートメントを体験頂けるスパ（ペアルーム1室を含む4室のトリートメントルーム、サウナ、スチームルームなど）を併設しており、リラックスした時間をお過ごしいただけます。また、様々な用途にご利用いただけるボールルームと4つのマルチレイアウトのミーティングルームを備えており、ご要望に合わせたイベントやウェディングなど特別な行事等にご利用頂けます。JWマリオット・ホテル奈良に関する詳細は、 http://jwmarriott-nara.jp(https://www.marriott.com/ja/hotels/osajw-jw-marriott-hotel-nara/overview/) よりご覧いただけます。

JWマリオット・ホテル＆リゾートについて

JWマリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリーブランドのひとつです。マインドフルネスの考えにインスピレーションを受け、ゲストが心と身体の調和を取り戻し、より豊かな体験を得られるよう設計された“安息の地”を世界各地で提供しています。現在、30を超える国と地域に100軒以上のホテルを展開しており、洗練されたマインドフルな旅行者に向けた上質な体験を提供しています。JWマリオットは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。