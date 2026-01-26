【3/5開催】製造現場の事故ゼロを実現する安全教育の体制づくり

株式会社グロップ詳細を見る :https://kaminashi.jp/seminar/detail/20260305?organizationId=1728

人材サービス事業を展開する[株式会社グロップ(https://www.grop.co.jp/)]（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：原田 竜一郎）は、2026年3月5日（木）に開催される企業人事総務・安全衛生担当者向けウェビナー、『製造現場の事故ゼロを実現する安全教育の体制づくり～現場の「分かったはず」をなくす実践ノウハウ～』に登壇いたします。本ウェビナーでは、これらを現場マネジメントの一貫した流れとして設計することで、派遣社員を最大限に活かし、貴社の生産性を高める具体的なアプローチなど実践的なヒントをお伝えします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/69_1_3c1e9f1f1aa0c35e4a5089abe279d26d.jpg?v=202601260551 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込みはこちらから！（無料） :https://kaminashi.jp/seminar/detail/20260305?organizationId=1728

★登壇者

グループサービス本部 安全衛生対策課

奥山 亮

2008年、株式会社グロップへ入社。11年間にわたり関東エリアの社員教育、コーディネーター、営業、拠点長業務を担当。製造・物流等ブルーカラーの職種をメインに担当。2019年から安全衛生対策課へ異動しスタッフの皆様に対する安全衛生教育の充実化と、各派遣先様に対する現場巡回・見学を毎月実施中。

株式会社カミナシ

プロダクト本部 教育プロダクト部 部長

加古 萌

株式会社ディー・エヌ・エーに新卒入社。新卒採用に従事した後、ソーシャルゲーム・メディア・ヘルスケアなどの事業領域にて製品責任者、事業責任者などを歴任。

2022年にカミナシに入社後、製品責任者として『カミナシ 従業員』『カミナシ 教育』等の新規サービスの立ち上げに従事。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップデジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp