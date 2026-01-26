一般社団法人日本グルメバーガー協会(代表理事：中島輝行)は、グルメバーガー日本一決定戦「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026(通称：バガチャン)」の開催決定に伴い、大会出場(競技参加)およびイベント出店(販売・キッチンカー等)のエントリー募集開始をお知らせします。





https://jburgerchamp.com/





「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP(バガチャン)」は、制限時間内に“バーガーを完成させる”競技を通じて、味・見た目・調理技術(正確さ)などの観点から日本一を競うフードスポーツイベントです。

会場では、競技のライブ感ある熱戦を観戦できるだけでなく、全国各地のグルメバーガー店が出店し、食べ比べ・回遊・仲間とのシェアなど、来場者が“体験として楽しめる”食の祭典として開催されます。





また本大会は、過去開催で累計10万人以上を動員した“世界最大級”のグルメバーガーの祭典として紹介されており、グルメバーガーを「知る」「食べる」「応援する」きっかけの場として、年々注目を集めています。なお、本イベントの主催・運営は「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 事務局」が担い、当協会は大会運営事務局と連携しながら、グルメバーガー文化の発展という観点で協力／監修／企画サポートを行います。









■開催概要

イベント名 ： JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026

開催日程 ： 2026年6月12日(金)～14日(日)

会場 ： 横浜赤レンガ倉庫(神奈川県横浜市)

料金 ： 入場無料(※飲食・物販は別途)

主催 ： JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 事務局

公式サイト ： https://jburgerchamp.com/

公式SNS ： X(@Bagachan_info)／Instagram ほか

※内容・スケジュールは変更となる場合があります。









■「バガチャン」3つの見どころ

1)競技のライブ感

制限時間の中で、火入れ・ソース・組み立ての精度までが勝負を分ける“食の真剣勝負”。

観戦者は、作り手の判断や技術を間近で見られるライブ感を楽しめます。





2)全国のグルメバーガーが集結

会場では、全国各地の人気店が出店し、個性あふれるグルメバーガーを食べ比べできます。

「次に行きたい店が見つかる」“出会いの場”としても魅力です。





3)“文化”として広がる体験設計

友人・家族・カップル・ソロでも楽しめる回遊性と、応援したくなるストーリーが共存。

グルメバーガーを「食」だけでなく「体験」として届けることを目指しています。





https://www.youtube.com/watch?v=6F66TYVCm58&themeRefresh=1









■エントリー募集(大会出場／イベント出店)

【大会出場(競技参加)】

募集内容 ：競技参加チーム(店舗／シェフチーム等)

応募締切 ：2026年1月31日(土)

応募方法 ：公式サイト内「大会エントリー」より、募集要項を確認の上お申込みください





【イベント出店(販売・キッチンカー等)】

募集内容 ：会場内の販売出店(グルメバーガー／サイド／スイーツ等は要項に準拠)

応募締切 ：2026年1月31日(土)

応募方法 ：公式サイト内「出店募集」より、募集要項を確認の上お申込みください





▼募集要項・エントリー詳細

https://jburgerchamp.com/









■日本グルメバーガー協会としてのサポート

当協会は、グルメバーガー文化の発展と認知拡大を目的に、店舗・消費者・業界関係者をつなぐ活動を推進しています。本大会についても、主催・運営を担う運営事務局と連携しながら、





・グルメバーガーの魅力が正しく伝わる発信(PR／コンテンツ面)

・店舗とファンの接点拡大(出会いの場づくり)

・業界としての価値向上(文化としての広がり)





という観点から、協力／監修としてサポートしてまいります。









■コメント

一般社団法人日本グルメバーガー協会 代表理事 中島輝行





「日本のハンバーガーは世界一美味しいのではないか？」

そんな疑問から2022年に旗揚げしたJAPAN BURGER CHAMPIONSHIP。

今年は5年目という節目の年。昨年以上にパワーアップしたバガチャンをより多くの方に知ってもらうため、そして現地で楽しんで頂くために、弊協会も協力させて頂きます！





■一般社団法人日本グルメバーガー協会 について

グルメバーガーの認知拡大と文化の発展を目的に設立。一般消費者・ハンバーガー店舗・業界関係企業へ向けたPRとコンテンツ発信を行い、業界の活性化を推進しています。





協会公式サイト： https://gourmetburger.jp/