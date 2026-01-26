一般社団法人日本グルメバーガー協会(代表理事：中島輝行)は、グルメバーガー文化の発展と認知拡大を目的に、PRおよびコンテンツ発信を強化します。このたび、検索型グルメバーガーメディア「ハンバーガー紳士倶楽部」が協会の取り組みに参画し、運営者の根津将太朗が理事に就任。協会施策とメディア発信を連動させ、全国のバーガー情報をより多くの方へ届ける体制を整えます。





https://www.hamburger-gc.jp/





ハンバーガー紳士倶楽部





■日本グルメバーガー協会のPR／コンテンツ発信強化について

一般社団法人日本グルメバーガー協会は、店舗・消費者・業界関係者をつなぎ、グルメバーガー文化の発展に寄与する活動を推進しています。今後、協会としての情報発信を強化し、イベント・検定・各種プロジェクトなどの取り組みを、より分かりやすく、より広く発信してまいります。









■「ハンバーガー紳士倶楽部」理事参画の背景

「ハンバーガー紳士倶楽部」は、首都圏を中心にグルメバーガー店舗を紹介する検索型メディアとして、エリア・店舗特性などを軸に情報を整理し、ユーザーが“行きたい店にたどり着ける”導線を重視して運営してきました。協会の活動価値を一般層へ届けるためには、情報の“届き方”と“探しやすさ”が重要であると考え、今回の理事参画に至りました。









■共同プロジェクト(第1弾)

今後、協会と「ハンバーガー紳士倶楽部」は、以下の共同プロジェクトを推進します。





・日本グルメバーガー協会の広報／PR活動

協会の活動や取り組み(イベント・検定など)と、店舗情報の接点をつくり、ユーザーが“知る→選ぶ→行く”まで一気通貫で進められる導線を整備します。





・日本のハンバーガーイベントとの連動の特集企画

開催情報やイベントの魅力などの楽しみ方、参加店の見どころ、開催地の回遊性などをテーマに、より多くの方が“イベントをきっかけに食の体験へ”つながる企画を共同で発信します。





・検定・アンバサダー施策とコンテンツ連携

検定やアンバサダー企画を通じて、グルメバーガーの魅力を発信する人を増やし、記事・SNS・イベントを横断した循環をつくります。









【一般社団法人日本グルメバーガー協会 理事長 中島輝行 コメント】

「日本のハンバーガーを世界に」という目標を掲げ、グルメバーガー日本一決定戦「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP」を立ち上げました。イベントに限らず、通年を通してより多くの方に日本のグルメバーガーの魅力を知ってもらうため、ハンバーガー紳士倶楽部の持つ発信力、コンテンツ力に期待しています！





日本グルメバーガー協会代表理事





【ハンバーガー紳士倶楽部／根津将太朗 コメント】

「年間150件以上のハンバーガーを食べ歩くバーガー好きとして、そしてマーケターとして協会の取り組みを通じてハンバーガーの素晴らしさを分かりやすく伝え、首都圏だけでなく全国の良店に出会える導線づくりに貢献します。」





ハンバーガー紳士倶楽部代表





■ハンバーガー紳士倶楽部とは

「ハンバーガー紳士倶楽部」は、首都圏の“グルメバーガー”を中心に、店舗の魅力やメニュー、雰囲気、アクセス情報などを編集部視点で紹介する検索型グルメメディアです。読者が「今いる場所」「行きたいエリア」「目的(デート／家族／テイクアウト等)」からお店を探せる導線設計を重視し、初めての土地でも“迷わず良店に出会える”体験を提供しています。

また、記事コンテンツだけでなく、イベント・フェス・ポップアップなどの情報も取り上げ、店舗とファンをつなぐ“出会いの場”づくりを推進しています。





URL： https://www.hamburger-gc.jp/





■参考情報(団体・メディア概要)

【一般社団法人日本グルメバーガー協会】

事業内容： グルメバーガー日本一決定戦「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP」への

協力／監修、グルメバーガー検定、百貨店・商業施設での

ポップアップ斡旋、大学などでの講義、海外バーガーブランドの誘致 等

URL ： https://gourmetburger.jp/





【ハンバーガー紳士倶楽部】

事業内容： 全国のグルメバーガー店舗を紹介する検索型メディア

URL ： https://www.hamburger-gc.jp/