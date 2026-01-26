大阪国際大学（大阪府守口市、学長 宮本郁夫）の「すだちくんフレンズ」学生代表が、とくしま暮らしフェア移住相談会のワークショップにおける「講師」として招かれ、来場の方々に1300年の伝統が受け継がれる「阿波和紙」の魅力や暮らしの魅力をお伝えすると共に交流を深めました。また、徳島県関西本部 本部長の北川様から激励のお言葉をいただきました。◆ワークショップ1,300年の伝統がある阿波和紙を使った伝統文化体験①阿波和紙の缶バッジづくり②阿波和紙のちぎり絵づくり③阿波和紙のしおりづくり◆とくしま暮らしフェアin大阪主催：徳島県日程：令和8年1月17日（土）場所：OMMビル2階 ホールB趣旨：徳島県へ移住を検討している移住希望者が様々な情報を入手できるよう地域団体や企業、市町村の移住担当者が出展し、移住希望者と移住や仕事の相談を行います。◆すだちくんフレンズ代表の感想「今回は今までと違い徳島県に移住を考えていたり、家族が徳島県に住んでいたりと徳島県に縁のある人が集まるワークショップでした。阿波和紙で体験をしてもらいながら徳島県の話をするのがとても楽しかったです。その中でも徳島での暮らしはどんな感じなのか聞いてくれたことが嬉しかったです。このフェアをきっかけに移住する人が増えたらいいなと思っています」大阪国際大学 https://www.oiu.ac.jp/大阪国際大学地域協働センターインスタグラム https://www.instagram.com/oiu.oic.volunteer/住んでみんで！徳島で！https://iju.pref.tokushima.lg.jp/住んでみんで！徳島で！インスタグラム https://www.instagram.com/sundeminde_tokushimade/