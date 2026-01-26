ドイツ生まれのライフスタイル・ベビー用品ブランド「moji」の製品を日本で展開するmoji Japan 株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：水口 裕加)は、2026年1月26日(月)(※)より全国にライフスタイルショップ “unico”、“unico loom”を49店舗運営する株式会社ミサワ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三澤 太)にて、最新コレクション「YIPPY ESSENCE(イッピーエッセンス)」及び 専用アクセサリーの販売を開始します。その名のとおり、暮らしにゆとりと豊かさのエッセンスを注ぎ込み、子育て中のご家族の「自分らしさ」をインテリアにも取り入れるお手伝いを、より一層推し進めてまいります。

※販売開始日は予告なく変更になる可能性があります。





YIPPY ESSENCE ストーン





■商品導入の背景

今回導入が決まったYIPPY ESSENCE(イッピーエッセンス)は、ヨーロピアンビーチ材をフレームに採用し、強度・耐久性をさらに追及したアップグレード版YIPPYです。耐荷重も従来取り扱いのあったCOZYコレクションの90kgからさらに向上し110kgとなり、木の素材感も楽しんでいただける仕上げに。インテリアに馴染むカラー展開により、unicoの家具との相性もさらに良くなりました。家族の暮らしの中で長く使い続けることができるキッズチェアとして、unicoのオリジナル家具とともにご提案の幅を広げ、unicoファンの客層拡大を図ってまいります。









■YIPPY ESSENCE アップグレードポイント

1. ヨーロピアンビーチを採用

きめ細かい木目で粘りがあり、堅くしなやかなヨーロピアンビーチを採用しました。現行品のラバー材を使ったコレクション、COZY(コージィ)とTUNE(チューン)の後継モデルとなります。あらゆるインテリアに調和するカラー展開。木のぬくもりと手触りもお楽しみいただける4色に仕上げました。





手前右から：YIPPY ESSENCEナチュラル、ストーン、セージ、コットン





2. 耐荷重アップ

こだわりのデザインはそのままに、耐荷重を現行品の90kgから110kgに。大柄のパパや、お子さまを抱いたまま座っていただいてもさらに安心の強度を確保しました。





YIPPY ESSENCE コットン





3. 塗装強度もアップ

木肌を感じる塗装仕上げ(鏡面からセミオープン)に変更することで、塗装の定着と耐久性もアップしました。





左から、YIPPY ESSENCE コットン、ナチュラル





4. 金具の強度アップ

座面シート裏プレートの材質を改良し、金具強度もアップしました。





YIPPY ESSENCE ナチュラル





5. 耐衝撃性もアップ

座面裏のレールを3cm短くすることで、スターター・セット(3歳までのお子さまが使用する際に必要な純正アクセサリー)装着時の耐衝撃性もアップしました。





YIPPY ESSENCE ナチュラル＋スターター・セット グレー





6. 背板の補強プレートサイズアップ

背板と脚の接着に使用しているプレートサイズを 5mm大きくし、背板の接着強度と耐久性をさらに高めました。





YIPPY ESSENCE セージ





7. 最新の安全規格クリア

厳しい欧州の安全規格を最新版(EN14988:2017+ A2:2024)に準拠。塗料も欧州の乳幼児玩具における試験もクリアし、大人用椅子としての安全規格(EN12520:2015)の構造・強度・耐荷重(110kg)も満たしています。





YIPPY ESSENCE ストーン＋スターター・セット グレー＋フードトレイ グレー＋スタンダード・クッション ボタニカル





※上記のアップグレードを施した内容2～7は、今後のラインナップにも適用し、YIPPY共通のスペックとしてまいります。

※アクセサリーとの互換性は維持しています。









■YIPPY | イッピーとは

使い心地を第一に考えデザインされた新しい発想の木製チェア、YIPPY(イッピー)。

組み立てにも高さ調節にも工具不要。日々のお手入れにも簡単なシンプル設計で、小さなお子さまから大人まで家族みんなでシェアすることができ、折りたたみ・自立もします。コンパクトサイズなので省スペースで設置可能。オプション無しで子ども用踏み台としても使用でき、カウンターチェアやキッチンの腰掛けとしても。使う人と用途に合わせて長く、幅広く寄り添います。

ドイツのクラフトマンシップと機能美を備え、家族の“たすかる・うれしい”を詰め込んだYIPPY(イッピー)は、デザインも機能も妥協しない、“いただきます”が楽しみになるチェア。そのデザイン性と簡便性は高く評価され、宿泊施設や飲食店での導入も拡大中の多機能チェアです。





・工具不要で組み立て・高さ調節ができる

・大人も使うことができ、家族みんなでシェアできる

・折りたためて自立する

・省スペースで設置できる

・インテリアに馴染む





こんなベビーチェアは「YIPPYだけ」





上記の特長は、ほんの一部です。

ハイスペックの多機能チェア、YIPPY(イッピー)の詳細は公式サイトでご確認ください。





ABOUT YIPPY： https://moji-family.jp/pages/aboutyippy









■価格

YIPPY ESSENCE：34,650円(税込)

詳しくはこちらから： https://moji-family.jp/collections/yippy-essence









■moji について

moment | origin | journey | identity

「moji」は、ドイツで36年の歴史を誇るベビーカー・チャイルドシートメーカー「ABC Design GmbH」のプロジェクトとして2018年にスタートしたグローバルブランドです。ドイツの堅実なものづくり、そしてアジアの機能美を融合したYIPPYをはじめ、今後ますます家族のライフスタイルと子育てに向けた新しい提案を展開してまいります。









■unicoについて

unico(ウニコ)とは、「たったひとつの」「大切な」などの意味を持つ言葉で、「自分らしくいられる心地良い空間づくり」をコンセプトとしたライフスタイルショップです。トレンドやニーズを取り入れたオリジナルの家具やファブリック、国内外からセレクトした雑貨などのアイテムを豊富に取りそろえています。





公式オンラインショップ： https://www.unico-fan.co.jp/









■各社概要

社名 ： moji Japan 株式会社(moji Japan Inc.)

本社 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号

オーシャンゲートみなとみらい8階

代表者 ： 代表取締役 水口 裕加

事業内容 ： 「moji」製品の輸入販売 及び 商品企画・開発

設立 ： 2019年7月

公式サイト： https://moji-family.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/moji.family_jp/









社名 ： 株式会社ミサワ

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー25階

代表者 ： 代表取締役社長 三澤 太

事業内容 ： ライフスタイルショップ“unico”、“unico loom”の運営

設立 ： 1959年2月

公式サイト： https://www.misawa-corp.co.jp/