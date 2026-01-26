「地方競馬」ジャンルを追加 全国の地方競馬場のレース情報、AI予想などを配信
スポーツナビは、1月26日（月）に競馬の「地方競馬」をジャンル追加いたしました。
年間を通してほぼ毎日、全国のどこかの競馬場で開催されている地方競馬を、スポーツナビで手軽にチェックいただけます。
地方競馬ジャンルでは、開催日程や結果だけでなく、「地方競馬」に特化したニュース、動画、公式情報を提供します。
さらに、対象レースでAI予想も掲載し、レース観戦や予想の参考にご活用いただけます。
※本ジャンルは現在、平地競走の地方競馬を対象としており、帯広競馬場で開催される「ばんえい競馬」は対象外です。
■地方競馬TOPページ
https://sports.yahoo.co.jp/keiba_local/
■日程・結果
https://sports.yahoo.co.jp/keiba_local/schedule/monthly
■ニュース
https://sports.yahoo.co.jp/list/news/keiba_local?genre=keiba_local
■動画
https://sports.yahoo.co.jp/list/video/keiba_local?genre=keiba_local
■公式情報
https://sports.yahoo.co.jp/list/official/keiba_local?genre=keiba_local
また、スポーツナビアプリで地方競馬タブを追加いただくと、アプリからでもレース日程やAI予想など、地方競馬に特化した情報をチェックいただけます。
スポーツナビアプリもぜひご利用ください。
https://sports.yahoo.co.jp/promo/app/sportsnavi/
スポーツナビは、今後も競馬ファンのみなさまに対して、新しい競馬の楽しみ方を提供してまいります。