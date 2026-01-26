いなばペットフード　冷凍ペットフード取扱店舗検索マップに新商品追加！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、HP上に公開されております、冷凍ペットフード取扱店舗検索マップの更新を完了いたしました。お目当ての商品がどこで販売されているかが足を運ばなくても検索するだけでわかります。ぜひお使いください。

商品検索地図 | いなばペットフード株式会社(https://map.inaba-petfood.co.jp/)

■取扱店舗検索マップの概要- 知りたい地域を入れて検索することによって、その地域の近くの「いなばの冷凍ペットフード」の取扱店舗がわかる。- 商品ごと、ブランドごとに絞り込んで検索もできる。

今後も取扱店舗の拡大を目指し、新商品の追加など、商品情報を更新していきます

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)