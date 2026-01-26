“幻カラー”が最大70％OFFで復活！mao nail 在庫限りのクリアランスセールを1/26より開催
mao nailを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2026年1月26日（月）10時より、公式オンラインショップにて在庫限りのクリアランスセールを開催いたします。
過去に人気を博したカラーや、現在は販売終了している希少なカラーを特別価格で限定復活させ、最大70％OFFでご提供します。
マオジェルとは、「綺麗になるお手伝いをさせてください」をコンセプトに、爪だけではなく手元全体が綺麗にみえるカラーだけを揃えた、日本発祥のジェルネイルブランドです。
より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用頂くために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/maonail 、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )
セール詳細
■ セール期間
2026年1月26日（月）10:00 ～ 1月31日（土）23:59
■割引率
最大70％OFF（プロ会員様・一般会員様 共通）
■ セール会場
https://shop.maonail.jp/collections/clearance-sale
■ 対象商品
今回のクリアランスでは、レギュラーカラーに加え、現在販売していない以下のシリーズなど、
過去に好評をいただいたカラーを限定復活させます。
・ 「まお寿司」シリーズ
・ 「誕生石」シリーズ
・ 「マオ時計」シリーズ
・ クリスマスコフレ 2024/2025
・ サマーコフレ2025
※いずれも数量限定のため、状況によっては発売開始直後に終了するカラーが出る可能性があります。
■企画意図と購入機会の拡大
過去にご好評をいただいたカラーは、再販希望の声を多くいただく一方で、在庫の都合からなかなかお届けできない状態が続いていました。
今回は、昔使ってよかったカラーを再び楽しみたい方、話題になった幻カラーを試してみたい方に向けて、特別価格と数量限定という形で提供するものです。
最大70％OFFという大幅割引により、初めての方にも挑戦しやすい価格帯で、mao nailの色づくりを体験しやすくしています。
この機会にぜひ、気になっていたカラーやアイテムをお得にご体験ください。
皆さまのご利用を心よりお待ちしております。
mao nailとは
ネイルサロンの運営、またジェルネイルや筆等、ネイルを楽しんでいただくための道具の製造販売を行っています。
1）ジェルネイル企画・販売事業
「mao gel」
ネイリストから生まれたジェルブランド。実際のサロンワークで培った目利きとセンスで、手が美しく見えるこだわり色のみをラインナップ。
2）筆企画・販売事業
「まお筆」
ネイルはもちろん、メイク筆としても利用可能。職人さんの手作業で1本、1本丁寧に作っています。
3）サロン商材、ネイルアート商材製造・販売事業
ネイルアート用に当社ジェルカラーにマッチする商材の製造・販売
4）生活雑貨・販売事業
「maoap（マオエプ）」
実用性とデザイン性を兼ねそろえたエプロンmaoapの製造・販売
コンセプト「日々の生活に彩りを。いつまでも着ていたい、着ている自分を好きになる。」
【会社概要】
株式会社pucklin
所在地： 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8
ホームページ： https://maonail.jp
Instagram：https://www.instagram.com/maonail
YouTube：https://youtube.com/c/maonail