TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、コンテンツシードオリジナル PALE TONE series「グリッターカンバッジ、アクリルスタンド」他、新商品が登場！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）はTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、コンテンツシードオリジナル PALE TONE series「グリッターカンバッジ、アクリルスタンド」他、新商品を発売いたします。
大人気PALE TONE seriesからTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の新グッズが登場！
この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4424
【注文受付期間】
・2026年1月26日(月)17:00～2月9日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年3月中旬～4月上旬以降順次発送
【製品情報】
グリッターカンバッジ(ランダム)
価格：660円（税込）
セット：5,940円（税込）
種類数：全9種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムカンバッジ(ランダム)
未来編 ver.
価格：660円（税込）
セット：5,280円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルスタンド 未来編 ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全8種
オーロラミニアクリルアート
価格：3,300円（税込）
種類数：全1種
ブロマイドセット 未来編 ver.
価格：880円（税込）
種類数：全1種
※8枚入り
【権利表記】
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売