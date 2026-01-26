「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」より新商品が発売！

株式会社コンテンツシード


「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」より作品イメージのデザインをあしらったアクリルフィギュアや、ポストカードセットなど新商品が発売！


ぜひこの機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4327


【注文受付期間】


・2026年1月26日(月)17:00～2月9日(月)23:59


【発送予定日】


・2026年3月上旬～下旬以降順次発送




【製品情報】



カンバッジ(ランダム)

価格 : 550円（税込）


種類数：全10種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルフィギュア

価格 : 各1,760円（税込）


種類数：全5種






ミニアクリルアート

価格 : 2,640円（税込）


種類数：全1種






ポストカードセット

価格 : 660円（税込）


種類数：全1種


※6枚入り






【権利表記】


(C)今村翔吾/祥伝社/ぼろ鳶組一同



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売