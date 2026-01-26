「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」より新商品が発売！
株式会社コンテンツシード
「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」より作品イメージのデザインをあしらったアクリルフィギュアや、ポストカードセットなど新商品が発売！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4327
【注文受付期間】
・2026年1月26日(月)17:00～2月9日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年3月上旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ランダム)
価格 : 550円（税込）
種類数：全10種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルフィギュア
価格 : 各1,760円（税込）
種類数：全5種
ミニアクリルアート
価格 : 2,640円（税込）
種類数：全1種
ポストカードセット
価格 : 660円（税込）
種類数：全1種
※6枚入り
【権利表記】
(C)今村翔吾/祥伝社/ぼろ鳶組一同
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売