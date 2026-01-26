À¤³¦ºÇÂçµé¤Îºî¶ÈÁ¥¡ÖBLUE WIND¡×¤¬JMUÉñÄá»ö¶È½ê¤ËÆþ¹Á
¡¡1·î6Æü¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Þ¥ê¥ó¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJMU¡ËÉñÄá»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¶¿å·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎSEPÁ¥¡Ê¼«¸Ê¾º¹ß¼°ºî¶ÈÂæÁ¥¡Ë¡ÖBLUE WIND¡Ê¥Ö¥ëー¥¦¥£¥ó¥É¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¹©»ö¤Î³µÍ×
¡¡ÉñÄá»ÔÆâ¤ÎJMUÉñÄá»ö¶È½ê¤Ë¤Æ¡¢Âç·¿¤ÎÆÃ¼ìºî¶ÈÁ¥¡ÖBLUE WIND¡×¤ÎÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Á¥¤ÏÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤Î·úÀß¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤¿Á¥Çõ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¹©»ö¤Ïº£¸å¤Î²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡ºà°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
- SEPÁ¥¡ÖBLUE WIND¡×¤Î¼çÍ×½ô¸µ¤ÈÆÃÄ§
¡ÖBLUE WIND¡×¤Ï¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÂç·¿²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÀÇ½¤òÍ¤¹¤ëÁ¥Çõ¤Ç¤¹¡£4ËÜ¤ÎµÓ¡Ê¥ì¥°¡Ë¤ò³¤Äì¤ËÃåÃÏ¤µ¤»¡¢Á¥ÂÎ¤ò³¤ÌÌ¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤ë¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¥¢¥Ã¥×¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÈÏ²¤äÄ¬Î®¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿ºî¶È´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Á´Ä¹¡§142.8m
Á´Éý¡§50.0m
ºÇÂç¥¯¥ìー¥óÄß¤ê¾å¤²Ç½ÎÏ¡§2,500t
ÅëºÜ²ÄÇ½¿Í¿ô¡§80Ì¾
- ÉñÄá¤Ç¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÍÎ¾å¤ËµðÂç¤ÊÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ëSEPÁ¥¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÁ¥Çõ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¹âÅÙ¤Ê¹½Â¤¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç·¿¤«¤ÄÆÃ¼ì¤ÊÁ¥Çõ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÀßÈ÷¤ÈÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£JMUÉñÄá»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æº£²ó¤ÎÀ°È÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢Æ±»ö¶È½ê¤¬Í¤¹¤ëÁ¥Çõ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Îµ»½Ñ¿å½à¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÄá»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤±¤ëº£²ó¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¹©»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÀèÃ¼ÀßÈ÷¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£