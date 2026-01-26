株式会社FISTBUMP、事業拡大に伴い横浜・みなとみらいの「WeWork」に新拠点を設立

株式会社ＦＩＳＴＢＵＭＰ

「テクノロジーで『らしさ』をつくる」をミッションに掲げ、法律事務所向け事件管理クラウド「CloudBalance」、業種特化型SaaS生成サービス「CloudBalance Core」等の開発・販売を行う株式会社FISTBUMP（本社：岡山県岡山市、代表取締役：河本 尚彦、以下「当社」）は、事業拡大および関東圏全域における顧客対応・採用活動の強化を目的に、2026年2月2日（月）より神奈川県横浜市の「WeWork オーシャンゲートみなとみらい」に横浜支店を開設いたします。

■横浜支店設立の背景と目的

当社は専門業界向けSaaSサービスの開発を主軸とし、kintoneを基盤とした法律事務所向けクラウド「CloudBalance」や、業種特化型SaaS生成サービス「CloudBalance Core」を提供しております。近年、関東圏の企業や法律事務所からの引き合いが急増しており、より迅速かつきめ細やかなサポート体制の構築が課題となっておりました。

この度、多くのIT企業が集積し、東京都心へのアクセスも優れた横浜・みなとみらいエリアに新拠点を開設することで、神奈川県内のみならず、東京を含めた関東エリア全域への営業活動および顧客サポートを加速させてまいります。

■新体制について

開発と営業の連携強化 横浜支店には、エンジニアに加え、インサイドセールスおよびフィールドセールスのメンバーも常駐いたします。 顧客の声を直接聞くセールスチームと、プロダクトを開発するエンジニアチームが同じ空間（WeWork）で密に連携することで、顧客ニーズを即座にプロダクトへ反映させる「製販一体」のスピード感ある事業推進を目指します。

■新拠点に「WeWork」を選定した理由

1. 柔軟な働き方とイノベーションの創出

開放的でクリエイティブなオフィス環境は、メンバーの創造性を高めるだけでなく、セールスチームの活発なコミュニケーションも促進します。また、WeWorkに入居する多様な企業との交流を通じ、新たなオープンイノベーションの創出も期待しています。

2. 関東全域をカバーするアクセスの良さ

横浜・みなとみらいは、神奈川県内はもちろん東京都心へのアクセスも良好です。フィールドセールスが関東圏の顧客を訪問する際の機動力向上に加え、インサイドセールスにとっても快適な通信環境・執務スペースが確保されています。

3. 優秀な人材の確保

働きやすい環境を整備することで、横浜・神奈川エリア在住者を中心に、エンジニア・セールス職問わず優秀な人材の採用を強化してまいります。

■横浜支店 概要

名称：株式会社FISTBUMP 横浜支店

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F（WeWork内）

アクセス：みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩2分

開設日：2026年2月2日（月）

■採用について

横浜支店の開設に伴い、以下の職種で採用を積極的に行ってまいります。

- 開発エンジニア- インサイドセールス- フィールドセールス

詳細は下記のメールアドレスにご連絡ください。

Mail：info@fistbump.co.jp

■株式会社FISTBUMPについて

「テクノロジーで『らしさ』をつくる」をミッションに、法律事務所等の専門業界向けDX支援を行っています。主力製品である「CloudBalance」は、kintoneを基盤に事件・タスク管理を効率化し、弁護士等の専門家が本来の業務に集中できる環境を提供しています。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59474/table/29_1_11a7080b686d5128b19551bbeb74e433.jpg?v=202601260521 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社FISTBUMP 広報担当

Mail：info@fistbump.co.jp