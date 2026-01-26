TVアニメ『呪術廻戦』× Chugai Grace Cafe コラボカフェが渋谷・大阪で開催！描き下ろしイラストを使用した新作グッズや「虎杖の「黒閃」パスタ」などのコラボメニューが登場！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、TVアニメ『呪術廻戦』× Chugai Grace Cafe コラボカフェを東京・大阪の2店舗で開催します。コラボカフェの詳細はこちら！ :https://chugai-grace-cafe.jp/

「虎杖の「黒閃」パスタ」や、「伏黒の十種影法術：玉犬「渾」パルフェ」など、キャラクターをモチーフにした様々なフードメニューやドリンクメニューが登場！

描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や、通販商品の「ランチ巾着」などの新作オリジナルグッズも販売いたします。また、コラボカフェご利用のお客様を対象に、抽選で展示ポスターが当たるキャンペーンにご参加いただけます！

開催情報

■渋谷モディ店

・開催期間 2026年2月13日(金)～3月29日(日)

・開催場所 渋谷モディ7F Chugai Grace Cafe渋谷モディ店

・先着受付 2026年1月27日(火)17:00～

・コラボ特設サイト https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/jujutsukaisen_shibuya/

■大阪店(テイクアウト専用店)

・開催期間 2026年2月13日(金)～3月29日(日)

・開催場所 なんばマルイ1F Chugai Grace Cafe大阪店

・先着受付 2026年1月20日(火)17:00～

・コラボ特設サイト https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/jujutsukaisen_osaka/

※ご入場はご予約いただいたお客様優先となります。予約状況により、当日のご案内も可能です。ご来店方法は上記サイトよりご確認ください

※当イベントの新型コロナウイルス感染予防対策に関しては上記公式HPをご確認ください

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください

コラボメニュー

- 【渋谷モディ店】

・⻁杖の「黒閃」パスタ 1,546円(税込 1,700円)

・伏黒の十種影法術：玉犬「渾」パルフェ 1,273円(税込 1,400円)

・乙骨の呪力ロールキャベツ 1,546円(税込 1,700円)

・パンダの白黒パンナコッタ 1,273円(税込 1,400円)

・禪院直哉の善哉 1,364円(税込 1,500円)

・⻁杖悠仁のジュエルオレンジドリンク 910円(税込 1,000円)

・伏黒恵のジュエルラムネソーダ 910円(税込 1,000円)

・乙骨憂太のジュエルライチドリンク 910円(税込 1,000円)

・脹相のベリーミルク 910円(税込 1,000円)

・ランダムラテ 891円(税込 980円)

- 【大阪店(テイクアウト専用店)】

・⻁杖のソフトクリーム 1,112円(税込 1,200円)

・伏黒の十種影法術：玉犬「渾」パルフェ 1,250円(税込 1,350円)

・乙骨の呪力ソフト 1,112円(税込 1,200円)

・パンダの白黒パンナコッタ 1,250円(税込 1,350円)

・禪院直哉の善哉 1,297円(税込 1,400円)

・⻁杖悠仁のジュエルオレンジドリンク 908円(税込 980円)

・伏黒恵のジュエルラムネソーダ 908円(税込 980円)

・乙骨憂太のジュエルライチドリンク 908円(税込 980円)

・脹相のベリーミルク 908円(税込 980円)

・ランダムラテ 834円(税込 900円)

※渋谷モディ店／大阪店で提供メニュー・値段が異なります。詳細はコラボ特設サイトをご確認ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

グッズ情報

■アクリルフィギュアスタンド Cafe Style ver.（全4種）

販売価格：1,870円(税込)

ラインナップ：虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、パンダ（全4種）

■トレーディング缶バッジ Cafe Style ver.（全8種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[8個入]4,400円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション Cafe Style ver.（全10種）

販売価格：1枚 440円(税込)／1SET[10枚入]4,400円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディングアクリルスタンド ミニキャラ Cafe Style ver.（全8種）

販売価格：1個 770円(税込)／1SET[8個入]6,160円(税込)

ラインナップ：虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、パンダ、脹相、禪院直哉、羂索、宿儺（全8種）

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ブロマイドセット Cafe Style ver.

販売価格：880円(税込)

※グッズはコラボメニューをご注文いただいたお客様のみお買い上げいただくことができます。

グッズのみのご購入はできませんので、予めご了承ください。

※製品の性質上、稀に1SETで全種類揃わないこともございます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）

■トレーディング缶バッジ ミニキャラ Cafe Style ver.（全8種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[8個入]4,400円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ランチ巾着 Cafe Style ver.

販売価格：2,200円(税込)

■ネームプレート Cafe Style ver.（全8種）

販売価格：880円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

特典情報

＜コラボメニューご注文特典＞

コラボメニューご注文1品ごとにコースターをランダムで1枚プレゼント！

＜事前WEB予約特典＞

事前にWEBでご予約いただき、カフェをご利用いただいたお客様へコースターを1枚(ご利用人数分)プレゼント！

＜グッズご購入特典＞

店舗にてグッズご購入3,000円(税込)ごとに特典チケット風カードをランダムで1枚プレゼント！

※各種特典の詳細・配布条件等はコラボ特設サイトをご覧ください。

※特典の絵柄はお選びいただけません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

キャンペーン情報

＜カフェプレゼントキャンペーン＞

渋谷モディ店内の装飾に使用した展示ポスターを抽選でプレゼント！

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※詳細・配布条件等はコラボ特設サイトをご覧ください。

権利表記・関連情報

【呪術廻戦とは】

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載中。



2020年にMBS/TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS/TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。



呪いを廻る壮絶な物語が、再び動き出す--。



「渋谷事変」を経て、羂索により呪霊が蔓延る魔窟と化した全国10の結界（コロニー）。

戦いは、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」へ。



加速していく混沌の中、伏黒の姉・津美紀が巻き込まれたことが発覚する。

五条の復活と津美紀救出の術を見出すべく動く虎杖たちだが…。

果たして、羂索の目的は何なのか。

「死滅回游」平定のためゲームに参加する彼らの行き着く先とは―。



【権利表記】

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会



【関連サイト】

TVアニメ「呪術廻戦」公式サイト

https://jujutsukaisen.jp/

Chugai Grace Cafe（チュウガイ グレース カフェ）｜中外鉱業株式会社運営

https://chugai-grace-cafe.jp/

Chugai Grace Cafe【渋谷】 公式X

https://x.com/chugai_g_cafe

Chugai Grace Cafe【大阪】 公式X

https://x.com/chugai_g_cafe_o

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/