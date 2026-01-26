【こどもの休日の過ごし方】ロボット作り教室（初級編・中級編）

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年３月１日（日）に「ロボット作り教室（初級編）】(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/912)」と「ロボット作り教室（中級編）(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1744)」を開催します。初級・中級それぞれのレベルに合わせて、ロボット作りに挑戦する体験型ワークショップです。パーツの確認から組み立て、動作確認までを自分の手で行い、ものづくりの楽しさを実感します。完成したロボットを動かしながら試行錯誤することで、“考える力”“創造する力”“最後までやり抜く力”を育みます。初めての方から経験者まで、テクノロジーへの興味を広げる１日体験プログラムにぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．初級編：はじめてでも安心。ロボット作りデビューに最適！

初級編では、年長～低学年のお子様や、ロボット作りが初めてのお子様でも楽しめる内容で実施します。パーツの確認から組み立て、動作確認まで、スタッフのサポートのもと一つひとつ丁寧に進めるので安心です。半日完結型のプログラムのため、「初めてのツアー参加」「ものづくり体験の入り口」としてもおすすめです。

２．中級編：経験者向けの本格ロボット制作に挑戦！

中級編では、ロボット作りの経験があるお子様や高学年のお子様を対象に、より本格的なロボット制作に取り組みます。自分で考えながら組み立てる工程が増え、試行錯誤を通して論理的思考力や問題解決力を養います。

３．協力しながら学ぶ。コミュニケーション力も育成！

ロボット作りを通して、完成した喜びを仲間と共有したり、遊びながら意見交換をすることで、自然とコミュニケーションが生まれます。自宅で一人で取り組む工作とは違い、「同じ空間で一緒に作る」からこそ得られる協調性や社会性も大きな魅力です。

■ロボット作り教室（初級編・中級編） 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/３/１ (日) 日帰り（申込締切日：2026/２/24(火)）

・対象：年長～小６（男女）

※ツアー出発日の学年です

※中級編 推奨年齢：・小３～小６(小１～小２はロボット作成経験のあるお子様)

・年長さんのお子様は、過去ロボット作り教室【初級編】に2回以上ご

参加いただいた方のみとなります。

・開催地：東京都内の会場（JR目白駅または池袋駅周辺）

・交通手段：現地集合・現地解散

・旅行代金：初級編 【年長・小学生】9,900円

※旅行代金に含まれるもの：イベント体験料・旅行傷害保険料

中級編 【年長・小学生】13,750円

※旅行代金に含まれるもの：食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：初級編 午前/午後：各40名（各ロボット10名、最少催行人員各５名）

中級編 40名（最少催行人員５名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：初級編 https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/912

中級編 https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1744

■スケジュール

【初級編】

＜午前＞

9：00 現地集合



●ロボット作りの説明

●パーツ確認

●ロボット作り

●動作確認とロボット遊び



現地解散 12：00



＜午後＞

13：30 現地集合



●ロボット作りの説明

●パーツ確認

●ロボット作り

●動作確認とロボット遊び



現地解散 16：30

【中級編】

9：00現地集合



●ロボット作りの説明

●パーツ確認

●ロボット作り

●動作確認とロボット遊び



現地解散17：00

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：

子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ： riso-pr@tomas.jp