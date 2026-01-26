EVERYFOOD PRODUCTS、水素トラックを導入し給食物流で実運用開始

株式会社EVERY HOLDINGS配送用水素トラック納車式の様子

株式会社EVERY HOLDINGS（以下当社）は、当社傘下の食材調達・食品製造・食品物流事業を担う株式会社EVERYFOOD PRODUCTSにて、環境貢献活動、および物流領域の脱炭素化推進の一環として、水素トラック（燃料電池トラック）を導入し、2026年2月より給食向け食材配送での実運用を開始します。

国はGX（グリーントランスフォーメーション）の観点から水素社会の実現を進めており、愛知県や豊田市においても商用水素自動車の普及に向けた支援が進められています。

こうした動きが追い風となり、当社グループとしても食の社会インフラを担う企業として、物流分野の脱炭素化に取り組むべく水素トラックの導入を決定しました。

当社グループの配送は、企業の社員食堂や病院、福祉施設向けに「毎日・定時・安定的」に行われる近距離・定期配送が中心であり、水素トラックの特性を活かしやすい運用条件が揃っております。

今後は、名古屋駅周辺部を含む市街地ルートでの運用を計画しており、多くの方々に水素トラックの走行シーンをご覧いただける機会を創出してます。

また、水素トラック1台の導入により、年間約5.7トンのCO2削減効果が見込まれており、日常的かつ継続的に稼働させることで、環境負荷低減に貢献してます。

当社グループは、今後も環境配慮型車両への切り替えや、省エネルギー・環境負荷低減に配慮した製造・物流拠点の整備などを通じて、サプライチェーン全体の環境負荷低減に取り組んでまいります。

配送用水素トラック導入記念式典の様子（左からCJPT株式会社の伊藤通規プロジェクトリーダー、トヨタパーソナルサポート株式会社の池田篤人代表取締役社長、株式会社EVERY HOLDINGSの杉浦卓代表取締役社長）

配送用水素トラック導入記念式典の様子（左からCJPT株式会社の伊藤通規プロジェクトリーダー、株式会社ジェイアール東海高島屋の中山竜一総務部 部長、株式会社EVERY HOLDINGSの杉浦卓代表取締役社長）

【会社概要】

会社名：株式会社EVERY HOLDINGS

事業主体：株式会社EVERYFOOD PRODUCTS

事業内容：食材調達・食品製造・食品物流事業

URL：https://everygroup.co.jp/efp/