『プリンセスコネクト！Re:Dive』×ヴィレッジヴァンガード ～スペシャルコラボグッズが再び登場！～

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年1月30日（金）より、アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』×ヴィレッジヴァンガードのコラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてEC受注＋EC再受注開始！

ご好評につき【美食殿】の4人に加え、【アルケス錬金堂】の3人が可愛い描き起こしイラストを使用したグッズで登場です。

さらに！2026年1月31日（土）からは、下記に記載の主要10店舗にて店頭販売も実施いたしますのでお見逃しなく！

チアガール衣装のキュートで元気いっぱいの彼女たちと一緒に、

このスペシャルコラボをぜひお楽しみください！

▼販売店舗一覧（1月31日（土）各店舗オープンより順次販売開始予定）

・ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店

・ヴィレッジヴァンガード ダイバーシティ東京プラザ店

・ヴィレッジヴァンガード イオンモールむさし村山店

・ヴィレッジヴァンガード 横浜ワールドポーターズ店

・ヴィレッジヴァンガードPLUS イオンレイクタウンmori店

・ヴィレッジヴァンガード mozoワンダーシティ店

・ヴィレッジヴァンガード なんばパークス店

・ヴィレッジヴァンガード フジグラン東広島店

・ヴィレッジヴァンガード ゆめタウン出雲店

・ヴィレッジヴァンガード 福岡パルコ店

ヴィレッジヴァンガード渋谷本店入り口が『プリンセスコネクト！Re:Dive』仕様に！

2026年1月31日（土）～2月15日（日）までの期間中に、ヴィレッジヴァンガード渋谷本店の入り口が『プリンセスコネクト！Re:Dive』仕様に！！

描き起こしイラストを用いて、可愛く賑やかに入り口をラッピングいたします！

ぜひチェックしてみてください！

【アルケス錬金堂】グッズ一覧

■Tシャツ 4,000円（税込）

【素材】

綿100％

【サイズ】

M：着丈70cm、身幅52cm、肩幅47cm、袖丈20cm

L ：着丈74cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm

XL：着丈78cm、身幅58cm、肩幅53cm、袖丈24cm

■ブラインド缶バッジ 全3種 単品 500円/セット 1,500円（税込）

【素材】

アルミ

【サイズ】

丸型57mm

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。

※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

※セット購入すると全種揃います。

■ステッカー 全3種 各600円（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

ルイズマリー：H6.3cm×W4.2cm

イロハ：H7.5cm×W5.8cm

ソノ：H5.7cm×W2.9cm

■キャラクタースタンド 全3種 各1,500円（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

ルイズマリー：H5.8cm×W9cm

イロハ：H10.7cm×W8.1cm

ソノ：H8.2cm×W4cm

■ブラインドクリアカード 全3種 単品 700円/セット 2,100円（税込）

【素材】

PVC

【サイズ】

H8.6cm×W5cm

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。

※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

※セット購入すると全種揃います。

■アクリルキーホルダー 全3種 各900円（税込）

【素材】

アクリル樹脂/鉄

【サイズ】

ルイズマリー：H6.4cm×W4cm

イロハ：H7.2cm×W5.6cm

ソノ：H6cｍ×W2.7cm

■ハンドタオル 全3種 各1,500円（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

H20cm×W20cm

■デスクマット 3,300円（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

H30cm×W60cm

■マグカップ 全3種 各1,500円（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

H9.5cm×W8cm

■アクリルジオラマスタンド 3,300円（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

キャラクター：最長H7.2cm

台座：W13cm×H7cm

■タペストリー 3,800円（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

A3

【美食殿】（再販）グッズ一覧

(C) Cygames, Inc.

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【店舗発売日】

2026年1月31日（土）各店舗オープンより販売開始

▼販売店舗一覧

【受注期間】

2026年1月30日（金）10：00～2026年2月15日（日）23：59

販売ページ⇒ https://vvstore.jp/feature/detail/22014/

【ECご注文分お届け予定日】

2026年3月下旬～4月中旬

【関連リンク】

▼アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』公式X

https://x.com/priconne_redive

▼アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』公式HP

https://priconne-redive.jp/

