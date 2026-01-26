『プリンセスコネクト！Re:Dive』×ヴィレッジヴァンガード ～スペシャルコラボグッズが再び登場！～

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


2026年1月30日（金）より、アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』×ヴィレッジヴァンガードのコラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてEC受注＋EC再受注開始！


ご好評につき【美食殿】の4人に加え、【アルケス錬金堂】の3人が可愛い描き起こしイラストを使用したグッズで登場です。


さらに！2026年1月31日（土）からは、下記に記載の主要10店舗にて店頭販売も実施いたしますのでお見逃しなく！


チアガール衣装のキュートで元気いっぱいの彼女たちと一緒に、


このスペシャルコラボをぜひお楽しみください！



▼販売店舗一覧（1月31日（土）各店舗オープンより順次販売開始予定）


・ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店


・ヴィレッジヴァンガード ダイバーシティ東京プラザ店


・ヴィレッジヴァンガード イオンモールむさし村山店


・ヴィレッジヴァンガード 横浜ワールドポーターズ店


・ヴィレッジヴァンガードPLUS イオンレイクタウンmori店


・ヴィレッジヴァンガード mozoワンダーシティ店


・ヴィレッジヴァンガード なんばパークス店


・ヴィレッジヴァンガード フジグラン東広島店


・ヴィレッジヴァンガード ゆめタウン出雲店


・ヴィレッジヴァンガード 福岡パルコ店


ヴィレッジヴァンガード渋谷本店入り口が『プリンセスコネクト！Re:Dive』仕様に！



2026年1月31日（土）～2月15日（日）までの期間中に、ヴィレッジヴァンガード渋谷本店の入り口が『プリンセスコネクト！Re:Dive』仕様に！！


描き起こしイラストを用いて、可愛く賑やかに入り口をラッピングいたします！


ぜひチェックしてみてください！




【アルケス錬金堂】グッズ一覧





■Tシャツ　4,000円（税込）




【素材】


綿100％


【サイズ】


M：着丈70cm、身幅52cm、肩幅47cm、袖丈20cm


L ：着丈74cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm


XL：着丈78cm、身幅58cm、肩幅53cm、袖丈24cm



■ブラインド缶バッジ　全3種　単品 500円/セット 1,500円（税込）




【素材】


アルミ


【サイズ】


丸型57mm


※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。


※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。


※セット購入すると全種揃います。



■ステッカー　全3種　各600円（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


ルイズマリー：H6.3cm×W4.2cm


イロハ：H7.5cm×W5.8cm


ソノ：H5.7cm×W2.9cm



■キャラクタースタンド　全3種　各1,500円（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


ルイズマリー：H5.8cm×W9cm


イロハ：H10.7cm×W8.1cm


ソノ：H8.2cm×W4cm



■ブラインドクリアカード　全3種　単品 700円/セット 2,100円（税込）




【素材】


PVC


【サイズ】


H8.6cm×W5cm


※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。


※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。


※セット購入すると全種揃います。



■アクリルキーホルダー　全3種　各900円（税込）




【素材】


アクリル樹脂/鉄


【サイズ】


ルイズマリー：H6.4cm×W4cm


イロハ：H7.2cm×W5.6cm


ソノ：H6cｍ×W2.7cm



■ハンドタオル　全3種　各1,500円（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H20cm×W20cm



■デスクマット　3,300円（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H30cm×W60cm



■マグカップ　全3種　各1,500円（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


H9.5cm×W8cm



■アクリルジオラマスタンド　3,300円（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


キャラクター：最長H7.2cm


台座：W13cm×H7cm



■タペストリー　3,800円（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


A3


【美食殿】（再販）グッズ一覧





(C) Cygames, Inc.


【注意事項】



※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。


【店舗発売日】



2026年1月31日（土）各店舗オープンより販売開始


【受注期間】



2026年1月30日（金）10：00～2026年2月15日（日）23：59


販売ページ⇒ https://vvstore.jp/feature/detail/22014/


【ECご注文分お届け予定日】



2026年3月下旬～4月中旬


【関連リンク】



▼アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』公式X


https://x.com/priconne_redive


▼アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』公式HP


https://priconne-redive.jp/



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）