『プリンセスコネクト！Re:Dive』×ヴィレッジヴァンガード ～スペシャルコラボグッズが再び登場！～
2026年1月30日（金）より、アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』×ヴィレッジヴァンガードのコラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてEC受注＋EC再受注開始！
ご好評につき【美食殿】の4人に加え、【アルケス錬金堂】の3人が可愛い描き起こしイラストを使用したグッズで登場です。
さらに！2026年1月31日（土）からは、下記に記載の主要10店舗にて店頭販売も実施いたしますのでお見逃しなく！
チアガール衣装のキュートで元気いっぱいの彼女たちと一緒に、
このスペシャルコラボをぜひお楽しみください！
▼販売店舗一覧（1月31日（土）各店舗オープンより順次販売開始予定）
・ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店
・ヴィレッジヴァンガード ダイバーシティ東京プラザ店
・ヴィレッジヴァンガード イオンモールむさし村山店
・ヴィレッジヴァンガード 横浜ワールドポーターズ店
・ヴィレッジヴァンガードPLUS イオンレイクタウンmori店
・ヴィレッジヴァンガード mozoワンダーシティ店
・ヴィレッジヴァンガード なんばパークス店
・ヴィレッジヴァンガード フジグラン東広島店
・ヴィレッジヴァンガード ゆめタウン出雲店
・ヴィレッジヴァンガード 福岡パルコ店
ヴィレッジヴァンガード渋谷本店入り口が『プリンセスコネクト！Re:Dive』仕様に！
2026年1月31日（土）～2月15日（日）までの期間中に、ヴィレッジヴァンガード渋谷本店の入り口が『プリンセスコネクト！Re:Dive』仕様に！！
描き起こしイラストを用いて、可愛く賑やかに入り口をラッピングいたします！
ぜひチェックしてみてください！
【アルケス錬金堂】グッズ一覧
■Tシャツ 4,000円（税込）
【素材】
綿100％
【サイズ】
M：着丈70cm、身幅52cm、肩幅47cm、袖丈20cm
L ：着丈74cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm
XL：着丈78cm、身幅58cm、肩幅53cm、袖丈24cm
■ブラインド缶バッジ 全3種 単品 500円/セット 1,500円（税込）
【素材】
アルミ
【サイズ】
丸型57mm
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■ステッカー 全3種 各600円（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
ルイズマリー：H6.3cm×W4.2cm
イロハ：H7.5cm×W5.8cm
ソノ：H5.7cm×W2.9cm
■キャラクタースタンド 全3種 各1,500円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
ルイズマリー：H5.8cm×W9cm
イロハ：H10.7cm×W8.1cm
ソノ：H8.2cm×W4cm
■ブラインドクリアカード 全3種 単品 700円/セット 2,100円（税込）
【素材】
PVC
【サイズ】
H8.6cm×W5cm
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■アクリルキーホルダー 全3種 各900円（税込）
【素材】
アクリル樹脂/鉄
【サイズ】
ルイズマリー：H6.4cm×W4cm
イロハ：H7.2cm×W5.6cm
ソノ：H6cｍ×W2.7cm
■ハンドタオル 全3種 各1,500円（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H20cm×W20cm
■デスクマット 3,300円（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H30cm×W60cm
■マグカップ 全3種 各1,500円（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
H9.5cm×W8cm
■アクリルジオラマスタンド 3,300円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
キャラクター：最長H7.2cm
台座：W13cm×H7cm
■タペストリー 3,800円（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
A3
【美食殿】（再販）グッズ一覧
(C) Cygames, Inc.
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【店舗発売日】
2026年1月31日（土）各店舗オープンより販売開始
▼販売店舗一覧
【受注期間】
2026年1月30日（金）10：00～2026年2月15日（日）23：59
販売ページ⇒ https://vvstore.jp/feature/detail/22014/
【ECご注文分お届け予定日】
2026年3月下旬～4月中旬
【関連リンク】
▼アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』公式X
https://x.com/priconne_redive
▼アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』公式HP
https://priconne-redive.jp/
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）