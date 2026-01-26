3人制バスケットボールの世界最高峰の国際リーグ「3x3.EXE SUPER PREMIER 2025-26」が、仙台を皮切りに2026年2月から3月にかけて開催！

ゼビオホールディングス株式会社

3人制バスケットボールのグローバルプロリーグ「3x3.EXE PREMIER（スリー・エックス・スリー・エグゼ・プレミア）」を運営するゼビオグループのクロススポーツマーケティング株式会社（代表取締役社長：中村考昭）が主催する、世界最高峰の国際リーグ『3x3.EXE SUPER PREMIER 2025-26（スリー・エックス・スリー・エグゼ・スーパー・プレミア 2025-26）』の開催が決定致しましたため、お知らせ致します。

ROUND.1 / ゼビオアリーナ仙台 (日本)ROUND.2 / メガバンナー (タイ)FINAL / センカン・グランド・モール(シンガポール)

3シーズン目となる『3x3.EXE SUPER PREMIER』は、ROUND.1を日本（ゼビオアリーナ仙台）、ROUND.2をタイ（Mega Bangna - Food Walk Plaza）、FINALをシンガポール（Sengkang Grand Mall）での開催が決定。合計3カ国・6日程にて、出場する全12チームが世界を転戦しながら頂点を争います。

『3x3.EXE SUPER PREMIER』は、「3x3.EXE PREMIER 2025」のレギュラーシーズンで上位の成績だったチームと、2025年9月末に大阪で開催されたリーグの頂上決戦「3x3.EXE PREMIER 2025 PLAYOFFS」の上位チーム、また世界トップレベルの特別招待チームを加えた計12チームが出場。また今回はFINALのシンガポール開催に伴い、シンガポールより「開催都市枠」として2チームの参加も決定しています。PLAYOFFSで優勝したオーストラリアやBEST4入りした日本をはじめ、世界各国から3x3のトップ選手が集まる新たなグローバルリーグです。賞金と『FIBA 3x3 World Tour』出場権をかけた世界トップレベルの戦いに、ぜひご注目ください。

リベンジを誓う各地の日本チームと、それを迎え撃つ世界の強豪チームの熱い戦い！

日本からは、「3x3.EXE PREMIER 2025 PLAYOFFS」でBEST4に入りし、満を持して初出場となるUTSUNOMIYA BREX.EXE（ウツノミヤ ブレックス エグゼ）や、昨年の3x3.EXE SUPER PREMIERで最後の1点に泣いたALPHAS.EXE（アルファーズ エグゼ）のメンバーがそのまま所属するSHINAGAWA CITY.EXE（シナガワ シティ エグゼ）など強豪チームが参戦します。

また、3x3.EXE PREMIER 2025 PLAYOFFSで圧倒的な力を見せつけて優勝を勝ち取ったオーストラリアのBRISBANE 3X3.EXE（ブリスベン スリーエックススリー エグゼ）や、同大会で準優勝に輝きFIBA 3x3 ASIA CUP 2025でMVPを獲得したディロン・スティス率いるMELBOURNE MAGIC.EXE（メルボルン マジック エグゼ）など、リーグ加盟国の中でも選りすぐりのチームが参戦。さらに昨年に引き続き、世界を舞台に戦う世界の強豪2チームをゲストチームとして迎えます。より競技レベルの高い、3x3の魅力がたっぷり詰まった大会。海外ROUNDも含めぜひご注目ください。

初開催から毎年『3x3.EXE SUPER PREMIER』を誘致開催しているタイは、今大会においてもROUN.2をタイのメガバンナーでの開催が決定しました。この背景について『3x3.EXE PREMIER THAILAND』のオーガナイザーを務めるThotsawat Telan氏は、「『3x3.EXE SUPER PREMIER』は、タイにおけるプロフェッショナルな3x3という競技において非常に重要なイベントの1つです。今大会もタイにおける高品質な3x3イベントの発展と地元チーム「RN SPORT.EXE」のトップレベル到達への刺激において重要な役割を担っているため、タイのROUNDでホストを務められることはとても光栄です」と語りました。

また、タイ王国バスケットボール協会の事務総長Piyapong Piroon氏は、「私たちは、タイにおける3x3バスケットボールがタイのバスケットボールコミュニティ全体で成長を続けることを強く願っています。タイの3x3代表チームは近年さまざまな大会での成功を受けて強化されつつあるため、『3x3.EXE SUPER PREMIER』という世界的なレベルにおいて、タイの競争力に対する自信と確信を高めています」と、タイでの3x3の盛り上がりと今大会への期待を寄せました。

ディロン・スティス(MELBOURNE MAGIC.EXE) / FIBA 3x3 Asia Cup 2025 オーストラリア代表・優勝＆MVP小澤 崚(おざわ りょう)(SHINAGAWA CITY.EXE) / 3x3日本代表 / FIBA 3x3公式戦における1試合最高得点記録保持者（20点）ウェスター・モルテニ(LUGANO) / FIBA 3x3 WORLD TOUR 2025 MACAO優勝 / 3x3.EXE SUPER PREMIER 2023-24 優勝

【メディアの皆様：取材のお申込みについて】

以下申請フォームよりお申込みください。大会内容や取材に関するお問い合わせは広報までお願いします。

■申し込みURL：https://forms.cloud.microsoft/r/Q0EqmdMJTi(https://forms.cloud.microsoft/r/Q0EqmdMJTi)

2/28-3/1の開幕戦（ゼビオアリーナ仙台会場）にて、無料招待実施中！

「3x3.EXE SUPER PREMIER 2025-26」の開幕戦は、宮城県仙台市にある「ゼビオアリーナ仙台」にて2/28-3/1の2日間にわたって開催いたします。より多くの方に3x3の魅力を知っていただきたいこと、また2年ぶりに仙台で3x3の国際大会が行われることを記念し、両日ともに無料招待のキャンペーンを実施することが決定いたしました。

加えて、ゼビオアリーナ仙台では「アイススケートリンクの一般無料開放」も同時イベントとして開催することが決定。試合観戦もアイススケート体験も無料で楽しめる2日間となっておりますため、お気軽にお申込みください。

※席数の都合上、キャンペーン期間の途中でも締め切らせていただく場合がございます。予めご了承ください。

■開幕戦無料招待のお申込みフォームはこちら▶https://forms.cloud.microsoft/r/FCtEwx9yU0(https://forms.cloud.microsoft/r/FCtEwx9yU0)

■その他、観戦方法一覧はこちら▶https://3x3exe.com/superpremier/25-26campaign/(https://3x3exe.com/superpremier/25-26campaign/)

熱戦はYOUTUBEライブで配信！大会をより楽しめる選手の裏側にも注目

当日は、3x3.EXE公式YouTubeチャンネルよりライブ配信をいたします。

また、3x3.EXE公式YouTubeチャンネルでは、過去の3x3.EXE SUPER PREMIERのハイライト動画や、今年出場の注目チームの3x3.EXE PREMIER2025シーズンのベストプレーも配信中。本大会にかける選手の思いやこれまでのストーリーを知ることで、より大会が楽しめます。ぜひご覧ください。

▼ライブ配信：

https://www.youtube.com/@3x3league/streams

▼3x3.EXE SUPER PREMIER 2024-25 FINAL：

https://youtu.be/A2TxeDKssFQ?si=PpLeaj3ksh7zgx2U

▼3x3.EXE SUPER PREMIER 2023-24 ダイジェスト：

https://youtu.be/tOwVqXhC5kE?si=rB_jXvkE_5e3zENn

■『3x3.EXE SUPER PREMIER 2025-26』 開催概要

大会名称：3x3.EXE SUPER PREMIER 2025-26

開催日程：

ROUND.1 ／ 2026年2月28日（土）、3月1日（日）／日本：ゼビオアリーナ仙台

ROUND.2 ／ 2026年3月21日（土）、3月22日（日）／タイ：Mega Bangna - Food Walk Plaza

FINAL ／ 2026年3月28日（土）、3月29日（日）／シンガポール：Sengkang Grand Mall

主催：クロススポーツマーケティング株式会社

承認：国際バスケットボール連盟（FIBA)

OFFICIAL MAIN PARTNERS：SUPER SPORTS XEBIO、Victoria

OFFICIAL SUPPLIERS：Wilson

OFFICIAL SUPPORTERS：仙台市、タイ国政府観光庁

出場チーム：「3x3.EXE PREMIER 2025」レギュラーシーズン上位チーム、「3x3.EXE PREMIER 2025 PLAYOFFS」上位チーム、世界の強豪チームの計12チーム

競技方法：

DAY1｜12チームが、3チーム×4グループに分かれて総当りのグループリーグ戦を実施（12試合）

DAY2｜各グループリーグの上位2チームずつ（計8チーム）による決勝トーナメントで順位を決定（7試合）

※3位決定戦は行わない。組み合わせは事前にリーグが決定する。

ライブ配信：YouTube｜3x3.EXE公式チャンネル(https://www.youtube.com/@3x3league)

※当リーグ以外のチャンネルからも配信予定。決定次第、別途お知らせ致します。

大会公式HP：https://3x3exe.com/superpremier/(https://3x3exe.com/superpremier/)

■対戦フォーマット

【ROUND.1～FINAL FORMAT】

12チームによる開催を基本として、3チーム×4グループによる総当りのグループリーグ戦を1日目に、各グループリーグの上位2チームずつ（計8チーム）による決勝トーナメントを2日目に行い、順位を決定します。

Day1：3チーム×4グループによる総当りのグループリーグ戦

Day2：各グループリーグの上位2チームずつ（計8チーム）による決勝トーナメント

■出場チーム

▼3x3.EXE PREMIER

BRISBANE 3X3.EXE（オーストラリア）/ 3x3.EXE PREMIER 2025 AUSTRALIA 1位・PLAYOFFS CHAMPIONMELBOURNE MAGIC.EXE（オーストラリア）/ 3x3.EXE PREMIER 2025 AUSTRALIA 3位・PLAYOFFS 準優勝ZETHREE ISHIKAWA.EXE（日本）/ 3x3.EXE PREMIER 2025 JAPAN 2位・PLAYOFFS 3位 / FIBA3x3世界ランキング32位(※)UTSUNOMIYA BREX.EXE（日本）/ 3x3.EXE PREMIER 2025 JAPAN 6位・PLAYOFFS 4位SHINAGAWA CITY.EXE（日本）/ 3x3.EXE PREMIER 2025 JAPAN 1位 / FIBA3x3世界ランキング25位(※)HACHINOHE DIME.EXE（日本）/ 3x3.EXE PREMIER 2025 JAPAN 3位MINAKAMI TOWN.EXE（日本）/ 3x3.EXE PREMIER 2025 JAPAN 4位RN SPORT.EXE（タイ）/ 3x3.EXE PREMIER 2025 THAILAND 1位SHONAN SEASIDE.EXE（日本）/ 3x3.EXE PREMIER 2025 JAPAN 5位

▼HOST TEAM（2チーム）

SINGAPORESINGAPORE U-23

▼GUEST TEAM

LUGANO（スイス）/ FIBA 3x3 世界ランキング12位(※)

(※)世界ランキングは1月26日時点