埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、ピラティス×︎パーソナルジム AVITANGYMと2026シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、川越のピラティス×︎パーソナルジム「AVITANGYM」（埼玉県川越市、代表 曾澤槙也）と2026シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■ピラティス×︎パーソナルジム AVITANGYM 様HP : https://avitangym.studio.site

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■ピラティス×︎パーソナルジム AVITANGYM 代表 曾澤 槙也 様コメント

「川越という地域をサッカーを通じて活性化していくCOEDO KAWAGOE FCの姿は期待と希望に満ち溢れています！

ピッチ上以外での地域イベントやゴミ掃除など目に見えないところでも活躍している姿は川越の財産になると思います！

同じスポーツに携わるものとしてこれからも応援していきます！」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 中村昌弘 コメント

「このたび、ピラティス×パーソナルジム Avitan Gym様とパートナー契約を締結させて頂きました。まず初めに、弊クラブにご興味をお持ちいただき、今回のご縁へとつながりましたことに、心より御礼申し上げます。

ピラティスとパーソナルトレーニングを通じて、アスリートのコンディショニング支援はもちろん、地域の方々の健康づくりにも尽力されています。スポーツを通じて地域に活力を生み出すという想いを共有・共感いただけましたことを大変嬉しく思っています。

このご縁を大切に、2026シーズンでの関東1部リーグ昇格、そして2030年のJリーグ参入に向けて、全力で取り組んでまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

