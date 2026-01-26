【京都府舞鶴市】株式会社アイモバイル様に感謝状を贈呈！子育て政策に賛同いただき企業版ふるさと納税による寄附！

舞鶴市

舞鶴市は、ふるさと納税サイト「ふるなび」を運営する株式会社アイモバイル様（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：田中 俊彦）より、企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）として200万円の寄附をいただいたことから、鴨田市長が同社を訪問し感謝状の贈呈を行いました。

いただいた寄附金は、同社の意向に沿って、本市が推し進める「学校給食費無償化」など、子育て政策に大切に活用していきます。

１．寄附企業名

株式会社アイモバイル（代表取締役会長：田中 俊彦）

２．本社所在地

東京都渋谷区渋谷三丁目２６番２０号 関電不動産渋谷ビル８階

３．寄附金額

２００万円

４．受領日

令和７年７月２２日

５．希望使途

結婚・出産・子育ての希望がかなう、子育てにやさしいまちをつくる事業

６．舞鶴市について

舞鶴市は、京都府北東部にある日本海に面した人口約75,000人の自然豊かなまちで、リアス式海岸の天然の良港を有し、京都府で水揚げされる魚介類の約８割が集まる「京都一の魚のまち」です。魚種も豊富で、冬の味覚の王様「舞鶴かに」や京鰆、とり貝、岩がき等の季節に合わせた旬の味覚が楽しめます。

また、舞鶴発祥の京のブランド産品「万願寺甘とう」や各種品評会で高い評価を得ている「舞鶴産のお茶」など、全国に誇れる農産物の生産地でもあります。

令和6年度にはふるさと納税で約4.3億円の寄附を受け入れ、連綿と引き継がれてきた歴史・文化の次世代への継承や「子育てしやすいまち」の実現に向けた子育て環境の充実など、個性豊かで魅力あるまちづくりを推進しています。

７．参考

舞鶴市のふるなびページはこちら(https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1090&srsltid=AfmBOoraJSBxurUI1K2XT8Q6Zt9y4svPAKdOR3OZ1uQJN5keNihoTwNc)