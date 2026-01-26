2025年度「国際会議誘致・開催貢献賞」の受賞会議が決定！

日本政府観光局（JNTO）- 日本政府観光局（JNTO）では、毎年、誘致活動時や開催時において優れた取組を行った国際会議に対して「国際会議誘致・開催貢献賞」を選定・表彰しています。- 2025年度は、「国際会議誘致の部」で4件、「国際会議開催の部（大規模会議部門）」で4件、「国際会議開催の部（中小規模会議部門）」で5件の合計13件の国際会議を選出しました。- 新たに、「国際会議誘致・開催貢献賞」ロゴと英語名称を決定しました。- 表彰式は2026年2月12日（木）に東京都内にて開催します。

日本政府観光局（JNTO）では、2008年より、誘致や開催において優れた取組を行った国際会議に対し「国際会議誘致・開催貢献賞」を選定・表彰しています。

今回の受賞会議では、市民や子どもたちが地域を案内するツアー、地元企業と協働したヴィーガンメニューの開発、会議会場周辺施設による歓迎バナー掲示など、地域と連携した取組が評価されました。さらに、離島へのスタディツアーや瀬戸内海の島でのレセプション開催など、地域の魅力発信にも大きく寄与しました。また、開催都市のスタートアップ企業への訪問や地元研究者との交流会実施など、地元産業界と参加者の交流の場を創出した点も高く評価されています。

また、海外研究者と国内大学・教育機関の連携促進を目的に、地域の大学による先端技術の社会実装の視察、市内の中高生向けロボット工学ツアー、小中高校生の学会ポスター発表が行われるなど、次世代育成に貢献した会議もありました。

「国際会議誘致・開催貢献賞」の新たなロゴマークと英語名称「Japan Conference Excellence Awards」を決定し、今後の認知向上に活用していきます。

2025年度「国際会議誘致・開催貢献賞」表彰式 取材のご案内

■日時：2026年2月12日（木）14：30～16：10（メディア受付は14：00～）

■会場：東京国際フォーラム B ブロック/5 階 ホール B5（東京都千代田区丸の内３丁目５-１）

※第 35 回国際 MICE エキスポ（IME2026）会場内で開催します。

2025年度受賞会議一覧 ※掲載は開催年月日順

【国際会議誘致の部】

【国際会議開催の部（大規模会議部門）】

【国際会議開催の部（中小規模会議部門）】

国際会議誘致・開催貢献賞の概要

- 第23回アジア・オセアニア地球科学学会年会（AOGS2026）（開催年：2026年、開催都市：福岡県福岡市）- 第21 回国際小児腎臓学会（開催年：2027年、開催都市：京都府京都市）- IEEE音響・音声・信号処理に関する国際会議2028（開催年：2028年、開催都市：東京都）- 第26回世界哲学会議（WCP2028）（開催年：2028年、開催都市：東京都）- IEEEロボット工学とオートメーションに関する国際会議2024（開催年2024年、開催都市：神奈川県横浜市）- 第27回国際昆虫学会議（開催年：2024年、開催都市：京都府京都市）- 第8回保健システム研究グローバルシンポジウム（開催年：2024年、開催都市：長崎県長崎市）- 世界理学療法連盟学会2025（開催年：2025年、開催都市：東京都）- 第18回アジア太平洋ギフテッド教育研究大会（開催年：2024年、開催都市：香川県高松市）- IGLTA 2024 大阪総会（開催年：2024年、開催都市：大阪府大阪市）- 第20回世界バラ会議福山大会2025（開催年：2025年、開催都市：広島県福山市）- ISO TC37 年次総会（開催年：2025年、開催都市：香川県高松市）- 第16回国際クマムシ学会（開催年：2025年、開催都市：山形県鶴岡市）

国際会議の開催は、開催地への外国人参加者の来訪に加え、地元産業と学会を連携させることによる地域の活性化や経済発展に繋がります。本賞は、先進性、独創性を含んだ企画力や地域貢献等を含む優れたレガシー効果を生み出す会議など、今後のベストプラクティスとなる国際会議の事例を表彰し、会議主催者や一般の方に国際会議誘致・開催の重要性の理解の促進を図ることを目的としており、誘致・開催の2部門で、有識者による審査を経て表彰します。当事業は2008年度より実施しており、本年度で18年目を迎えます。

【対象となる国際会議】

参加者総数50名以上、かつ参加者の国籍が日本を含む3カ国以上で開催期間が1日以上2024年4月1日～2025年6月30日に誘致決定または日本で開催された国際会議

※開催の部においては、大規模会議（総参加者 1,000 名以上）と中小規模会議（総参加者 1,000 名未満）の 2 つのカテゴリーに分け、審査を行った。