RL360°の運用方針に「ボラティリティ・ハーベスト戦略」を採用

資産形成コンサルティング会社のUnited BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）は、RL360°の運用方針に「ボラティリティ・ハーベスト戦略」を取り入れることをご報告いたします。当社経由でRL360°に申し込む場合、ポートフォリオにボラティリティ・ハーベスト戦略をご選択いただけます。詳細は公式LINEにご連絡くださいませ。

RL360°×ボラティリティ・ハーベスト戦略

ボラティリティ・ハーベスト戦略とは、テクノロジーファンドとゴールドファンド、債券ファンドを組み合わせ、成長と安定の両立を目指す運用方針を指します。

同戦略の核心は、相関性の低い3資産のファンド間スイッチングを、手数料無料・課税なしで行える点です。通常のプラットフォームだと、リバランス（売買）ごとに手数料や課税が発生していましたが、RL360°では無料で行えます。（オフショア地域の生命保険会社のため、ファンド間売買の課税なし）

これによりゴールド・債券ファンドでポートフォリオで安定の土台を築き、テクノロジーファンドにより成長を促すリバランス戦略を、ほとんどコストをかけずに実践できます。

■テクノロジーファンド

過去20年間でもっとも高いリターンを記録した資産クラス。AIや半導体、クラウドなど世界経済を牽引するセクター。

■ゴールドファンド

株式市場と相関性が低い。インフレで購買力が低下するときに、物価と連動して価値が上がりやすいため、実質的な資産の目減りを防ぐ。

■債券ファンド

金利の下落局面では価値が上昇する。ボラティリティが低いため、リバランス時の調整弁として機能する。利息が支払われるため、収益の見通しが立てやすい。

ポートフォリオ配分

ボラティリティ・ハーベスト戦略の運用では、契約者様のリスク許容度に応じて、以下3つのポートフォリオ配分を用意しております。

リバランスルール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171516/table/25_1_096e26f2720f3cd321e0c3bb4765c402.jpg?v=202601260521 ]

契約者様が選んだポートフォリオを軸として、次のようなリバランスルールに基づき運用を行います。

- 定期リバランス：四半期ごと（3月・6月・9月・12月末）に目標配分へ調整- 閾値リバランス：各資産が目標配分から±10%以上乖離した場合に即時調整- ハイブリッド方式：定期+閾値の組み合わせ

【運用事例（標準型）】

テクノロジーファンドが50%から70%に急騰し、目標配分から+20%なったとき、テクノロジーファンドの一部を売却し、ゴールドファンドと債券ファンドを購入。目標配分を50%：30%：20%に調整します。

RL360°について

RL360°は、イギリス王室属領マン島にある生命保険会社です。ファンドのスイッチング手数料が無料で回数制限がないため、リバランスを前提とした運用に向いています。

また、オフショア地域のプラットフォームのため、リバランスで課税が発生しません。その分、拠出額に応じたボーナス制度があり、手数料が相殺される仕組みです。

約350のファンドを選択可能、複数通貨対応といった恩恵を受けられ、より自由度の高い運用を行えます。

オフショア投資での資産形成を円安・インフレの防衛策に

円安・インフレ局面においては、円の購買力が静かに失われ、私たちの経済や生活を蝕んでいます。つまり、円を現金で持っていると、その実質的な価値は目減りし続けます。

この状況下では、特定国に依存しない無国籍資産の保有や、外貨建ての資産運用などが必要です。円安が進むほど円換算の資産価値は増加し、インフレに対する防衛策になります。

このような課題を解決するために、United BM Welath Limitedではアジア地域の日本人に、オフショア投資の契約手続きサポートや資産形成のアドバイスを行っております。

老後資金や資産継承、積立投資などにお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

