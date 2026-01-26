【魔法少女にあこがれて】ヴィレッジヴァンガードスペシャルグッズEC先行受注/店頭展開大決定！！

写真拡大 (全13枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


まほあこ×ヴィレヴァンの新規描き下ろしグッズ発売決定！！


ヴィレッジヴァンガードで働いている姿の描き下ろしイラストを使用したグッズが登場！！


2026年1月26日（月）17：00より、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアで先行受注販売開始！！



▼EC先行受注期間


2026年1月26日（月）17：00～2026年2月8日（日）23：59



さ・ら・に！店頭販売も大決定！！



▼店頭発売日


2026年2月9日（月）各店舗OPEN～順次発売開始！


▼展開店舗


・ヴィレッジヴァンガード 下北沢


・ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店


・ヴィレッジヴァンガード 高円寺


・ヴィレッジヴァンガード オンザコーナー吉祥寺パルコ


・ヴィレッジヴァンガード イオンレイクタウンkaze


・ヴィレッジヴァンガード イオンモール幕張新都心


・ヴィレッジヴァンガード 川崎チッタ


・ヴィレッジヴァンガード 横浜ワールドポーターズ


・ヴィレッジヴァンガード 海老名マルイ


・ヴィレッジヴァンガード 名古屋パルコ



この機会をお見逃しなく！！


【グッズラインナップ】





【商品詳細】



■ダイカットクッション　\5,500（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H400mm×W400mm



■トレーディングアクリルキーホルダー　全8種　単品\1,200（税込）


■アクリルキーホルダー全8種セット　\9,600（税込）




【素材】


アクリル樹脂/鉄


【サイズ】


H76mm程度



■トートバッグ　\4,000（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


W33cm×H39cm×D8cm


持ち手長さ：470mm



■アクリルスタンド　全8種　各\2,000（税込）






【素材】


アクリル樹脂


【サイズ】


H120mm×120mm



■トレーディング缶バッジ　全8種　単品\600（税込）


■缶バッジ全8種セット　\4,800（税込）




【素材】


紙・ブリキ


【サイズ】


57mm



■トレーディングステッカー　全8種　単品\700（税込）


■ステッカー全8種セット　\5,600（税込）




【素材】



【サイズ】


H71mm×54mm



■アクリルバッジ　全8種　各\1,200（税込）




【素材】


スチール/ABS/アクリル樹脂/PET


【サイズ】


H50mm×W77mm



■タペストリー　\4,400（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H297mm×W460mm



■クリアファイル2枚セット　\1,500（税込）






【素材】


PP


【サイズ】


A4


【注意事項】



※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。


※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。


【EC受注期間】



2026年1月26日（月）17：00～2026年2月8日（日）23：59


販売ページ：https://vvstore.jp/feature/detail/22162/


【EC受注分お届け予定日】



2026年4月上旬～2026年4月中旬


【店頭発売日】



2026年2月9日（月）各店舗OPEN～順次発売開始！


【お問い合わせ先】



https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont


【関連リンク】



▼TVアニメ「魔法少女にあこがれて」公式サイト


https://mahoako-anime.com/


▼TVアニメ「魔法少女にあこがれて」公式X


https://x.com/mahoako_anime



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


-----------------------------------


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


-----------------------------------


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）