【魔法少女にあこがれて】ヴィレッジヴァンガードスペシャルグッズEC先行受注/店頭展開大決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

まほあこ×ヴィレヴァンの新規描き下ろしグッズ発売決定！！

ヴィレッジヴァンガードで働いている姿の描き下ろしイラストを使用したグッズが登場！！

2026年1月26日（月）17：00より、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアで先行受注販売開始！！

▼EC先行受注期間

2026年1月26日（月）17：00～2026年2月8日（日）23：59

さ・ら・に！店頭販売も大決定！！

▼店頭発売日

2026年2月9日（月）各店舗OPEN～順次発売開始！

▼展開店舗

・ヴィレッジヴァンガード 下北沢

・ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店

・ヴィレッジヴァンガード 高円寺

・ヴィレッジヴァンガード オンザコーナー吉祥寺パルコ

・ヴィレッジヴァンガード イオンレイクタウンkaze

・ヴィレッジヴァンガード イオンモール幕張新都心

・ヴィレッジヴァンガード 川崎チッタ

・ヴィレッジヴァンガード 横浜ワールドポーターズ

・ヴィレッジヴァンガード 海老名マルイ

・ヴィレッジヴァンガード 名古屋パルコ

この機会をお見逃しなく！！

【グッズラインナップ】

【商品詳細】

■ダイカットクッション \5,500（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

H400mm×W400mm

■トレーディングアクリルキーホルダー 全8種 単品\1,200（税込）

■アクリルキーホルダー全8種セット \9,600（税込）

【素材】

アクリル樹脂/鉄

【サイズ】

H76mm程度

■トートバッグ \4,000（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

W33cm×H39cm×D8cm

持ち手長さ：470mm

■アクリルスタンド 全8種 各\2,000（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

H120mm×120mm

■トレーディング缶バッジ 全8種 単品\600（税込）

■缶バッジ全8種セット \4,800（税込）

【素材】

紙・ブリキ

【サイズ】

57mm

■トレーディングステッカー 全8種 単品\700（税込）

■ステッカー全8種セット \5,600（税込）

【素材】

紙

【サイズ】

H71mm×54mm

■アクリルバッジ 全8種 各\1,200（税込）

【素材】

スチール/ABS/アクリル樹脂/PET

【サイズ】

H50mm×W77mm

■タペストリー \4,400（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

H297mm×W460mm

■クリアファイル2枚セット \1,500（税込）

【素材】

PP

【サイズ】

A4

【注意事項】

※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【EC受注期間】

販売ページ：https://vvstore.jp/feature/detail/22162/

【EC受注分お届け予定日】

2026年4月上旬～2026年4月中旬

【店頭発売日】

【お問い合わせ先】

https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont

【関連リンク】

▼TVアニメ「魔法少女にあこがれて」公式サイト

https://mahoako-anime.com/

▼TVアニメ「魔法少女にあこがれて」公式X

https://x.com/mahoako_anime

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

-----------------------------------

■公式X

https://x.com/vv__official

■公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）