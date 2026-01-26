【魔法少女にあこがれて】ヴィレッジヴァンガードスペシャルグッズEC先行受注/店頭展開大決定！！
まほあこ×ヴィレヴァンの新規描き下ろしグッズ発売決定！！
ヴィレッジヴァンガードで働いている姿の描き下ろしイラストを使用したグッズが登場！！
2026年1月26日（月）17：00より、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアで先行受注販売開始！！
▼EC先行受注期間
2026年1月26日（月）17：00～2026年2月8日（日）23：59
さ・ら・に！店頭販売も大決定！！
▼店頭発売日
2026年2月9日（月）各店舗OPEN～順次発売開始！
▼展開店舗
・ヴィレッジヴァンガード 下北沢
・ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店
・ヴィレッジヴァンガード 高円寺
・ヴィレッジヴァンガード オンザコーナー吉祥寺パルコ
・ヴィレッジヴァンガード イオンレイクタウンkaze
・ヴィレッジヴァンガード イオンモール幕張新都心
・ヴィレッジヴァンガード 川崎チッタ
・ヴィレッジヴァンガード 横浜ワールドポーターズ
・ヴィレッジヴァンガード 海老名マルイ
・ヴィレッジヴァンガード 名古屋パルコ
この機会をお見逃しなく！！
【グッズラインナップ】
【商品詳細】
■ダイカットクッション \5,500（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H400mm×W400mm
■トレーディングアクリルキーホルダー 全8種 単品\1,200（税込）
■アクリルキーホルダー全8種セット \9,600（税込）
【素材】
アクリル樹脂/鉄
【サイズ】
H76mm程度
■トートバッグ \4,000（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
W33cm×H39cm×D8cm
持ち手長さ：470mm
■アクリルスタンド 全8種 各\2,000（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
H120mm×120mm
■トレーディング缶バッジ 全8種 単品\600（税込）
■缶バッジ全8種セット \4,800（税込）
【素材】
紙・ブリキ
【サイズ】
57mm
■トレーディングステッカー 全8種 単品\700（税込）
■ステッカー全8種セット \5,600（税込）
【素材】
紙
【サイズ】
H71mm×54mm
■アクリルバッジ 全8種 各\1,200（税込）
【素材】
スチール/ABS/アクリル樹脂/PET
【サイズ】
H50mm×W77mm
■タペストリー \4,400（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H297mm×W460mm
■クリアファイル2枚セット \1,500（税込）
【素材】
PP
【サイズ】
A4
【注意事項】
※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【EC受注期間】
2026年1月26日（月）17：00～2026年2月8日（日）23：59
販売ページ：https://vvstore.jp/feature/detail/22162/
【EC受注分お届け予定日】
2026年4月上旬～2026年4月中旬
【店頭発売日】
2026年2月9日（月）各店舗OPEN～順次発売開始！
