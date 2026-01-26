パーソナルジムBEYOND、トレーナー育成スクールを「完全無料化」――「価格競争」から「価値の再定義」へ――

株式会社ワールドフィット

全国170店舗以上のパーソナルジム「BEYOND」を展開する株式会社ワールドフィット（代表取締役 高城 大樹、本社：東京都渋谷区、以下「ワールドフィット」））は、2026年2月より、これまで有料で提供してきたパーソナルトレーナー育成スクールを全面的に刷新し、受講料を完全無料化することを決定いたしました。

近年、パーソナルトレーナーの知識・経験不足に起因する怪我などのトラブルが社会課題となっています。その背景には、現在のジム業界に蔓延する「短期集中型モデル」の限界があります。

短期成果を高く見せるモデルは、集客コストを正当化しやすい一方で、継続価値や教育への投資が不十分になりやすいという構造的な限界があります。本来フィットネスが提供すべき“生涯にわたる健康”という価値を支えられず、結果として顧客の離脱と人材の流動性を促す循環を生んできました。

また、短期成果主義による薄利多売なビジネスモデルは、トレーナーの低賃金化と教育不足を招き、負のスパイラルを引き起こしてきました。

BEYONDは、この構造的課題を打破し、お客様の人生に長期的に寄り添える『本質的な指導力』を備えたトレーナーの育成、そして適正な評価と教育環境の整備を通じてトレーナーの市場価値を向上させ、パーソナルトレーニング業界全体の健全な発展に貢献したいと考えています。

以下の４つをミッションに掲げ、「完全無料スクール」を開講します。

〇脱・価格競争

エビデンスに基づいた高付加価値な指導へのシフト

〇価値の再定義

トレーナーを「筋トレを教える人」から、人生を豊かにする「ライフメイクの伴走者」へ

〇キャリアの構築

トレーナーが長く活躍できるセカンドキャリアまでを見据えた人材開発

〇社会的地位の確立

トレーナーを資格職・専門職として社会に位置づけ、トレーナーが正当な評価と報酬を得られる形へ

【無料スクール概要】

〇開講クラス

平日コース 19:00-22:00

土日コース 15:00-18:00、19:00-22:00 ※週によって変動

〇初回開講日：2026年2月14日（土）～4月4日（土） ※２カ月

週２回、合計15回の来校＋オンラインで配信される動画視聴（7種類想定）

〇エントリー方法：

必要事項をご記入の上、下記専用フォームよりエントリー

書類選考通過者のみ面接を実施

専用フォーム：https://forms.gle/SyB7Tc4u8aHadJ3Z9

〇カリキュラム内容 ※予告なく変更になる場合がございます。

〇選考： 経験不問。ただし「情熱」「覚悟」「貢献心」を重視した選考あり。

〇詳細・応募方法： https://beyond-gym.com/trainerschool/

【スクールの特徴】

「やり方（How）」や資格取得のための座学ではなく、「なぜ（Why）」の徹底理解と、現場で通用する「圧倒的なアウトプット力」に特化しています。

〇指導者として相応しい人間性、信頼されるためのマインドセットを学ぶ「ヒューマンスキル学習」

〇パフォーマンスピラミッドに基づいたパーソナライズ設計、安全かつ効果的な運動指導を学ぶ 「トレーナースキル」

〇論理的理解を言語化し、お客様の課題を解決するソリューション提案力を学ぶ「ビジネス構築力」

〇一度の受講で終わらせず、繰り返し学び続ける「環境向上システム」を導入し、「わかる」を「できる」に変える「反復学習」

―――――株式会社ワールドフィット 取締役 兼 BEYOND責任者 東邦彦コメント―――――

フィットネスの本来の価値は、一時的な変化ではなく、生涯にわたる心身の健康にあります。短期的な成果のみを追い求める手法は、時として怪我のリスクを高め、メンタル面での不調を招くことにも繋がりかねません。

昨今の価格競争は、トレーナーの可能性を狭めています。私たちが目指すのは、単なるダイエットやボディメイクの枠を超えたお客様の“ライフメイク”の実現です。それを支えるのは、マニュアルを超えた専門知識と人間力を持つ『人』に他なりません。

トレーナーの価値を高め、業界の平均年収を引き上げ、夢のある職業へと変えていきたい。 この無料スクールは、単なる人材育成の場ではありません。閉鎖的な業界に『横の繋がり』と『切磋琢磨』をもたらし、フィットネス業界を根本から変革するプラットフォームです。覚悟を持った挑戦者を待っています。」

―――株式会社ワールドフィット BEYOND代表トレーナー 兼代表講師 山根駿コメント―――――

トレーナーという職業の価値を最大化させるためには、独学では得られない『現場での実践力』と『顧客満足を生むコミュニケーション』が不可欠です。

現在、フィットネス市場の拡大に伴い、指導者の質の二極化が進んでいます。私たちは、この無料化という取り組みを通じて、経済的な制約を排除し、純粋に『最高を目指す情熱』を持った人材を育成したいと考えています。スクールの無料化はゴールではなく、あくまでスタートです。選ばれた受講生が現場で即戦力として活躍し、お客様に感動を提供できるよう、我々も全力で育成にコミットします。

■About BEYOND（ビヨンド）

Official HP：https://beyond-gym.com/ Official Instagram : @beyondgym

2016年創業のパーソナルジム「BEYOND Life Style Gym」は、ウェルビーイングの向上を目指し、2025年12月1日時点で、国内に175店舗を展開、現在も規模拡大を続けています。

「痩せるのは当たり前。想像を超える結果を。」をコンセプトに掲げ、フィットネスの力で新しい習慣を人々に提供するべく、これまで多くのお客様の「期待を超えるボディメイク」を実現してきました。

選りすぐりのトレーナー、最新のトレーニング設備、洗練された内装、そしてストレスフリーな食事指導法を提供することで、“続けられる”習慣作りを最も大切に、業界をリードするプロ集団として日々活動しています。

■株式会社ワールドフィットについて

ワールドフィットは、心と身体が健やかで精神的にも満ち足りたWell-beingな社会実現のために、 さまざまなサービスを展開しています。

事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】など複数ブランドを展開

URL：https://world-fit.co.jp/