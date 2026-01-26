プロeスポーツチーム「REIGNITE」が2月1日（日）に『RIG CUSTOM グランツーリスモ７』を開催いたします。

株式会社コアテック

株式会社コアテック（本社：東京都目黒区）が運営するグローバルeスポーツチーム「REIGNITE」は、「グランツーリスモ７」の参加型カスタムマッチ『RIG CUSTOM グランツーリスモ７』を2月1日（日）に開催いたします。

【RIG CUSTOMとは】

RIG CUSTOMは、REIGNITEが開催するカジュアルなカスタム大会です。

プロチームが開催するカスタム大会を通してeスポーツを身近に感じてもらい、更なるコミュニティの発展と盛り上がりに貢献することを目的としています。

REIGNITE所属プロ選手や、様々な人気ストリーマーが参加するイベントとして好評を博しています。

今回は「グランツーリスモ７」を大会タイトルとして採用。

コミュニティ活性化とプレイヤー同士の交流を目的として開催いたします。

本イベントには、REIGNITEのe-Motorsports部門から「神藤巧磨」「角田心楽」が招待選手として出場。

実況は同じくREIGNITEのe-Motorsports部門から「太田夏輝」が、解説は「今里駿斗」が務めます。

また、ゲスト解説として『KYOJO CUP』でリアルレーサーとして活躍している「富下 李央菜」選手をお招きし、大会を盛り上げます。

REIGNITEは2025年から、国内最高峰のe-Motorsportsの大会『JEGT（Japan Electronic sports Grand Touring）』に参入。「チャレンジリーグ」にて最終2位の成績を収め、3月に開催予定の「グランプリシリーズ × チャレンジリーグ入替え戦」への出場を決定しています。

本イベントを通して、競技としてのレースゲームであるe-Motorsportsの奥深さと、誰もが挑戦できる門戸の広さを広く発信し、デジタルとリアルの垣根を超えた新たな興奮をお届けします。

プロ選手の卓越した技術とエンターテインメントが融合する本大会を通じて、次世代のモータースポーツ文化の醸成を目指してまいります。

【グランツーリスモ７について】

『グランツーリスモ７』は、25年以上の歴史を持つ「リアルドライビングシミュレーター」シリーズの集大成となる最新作です。PlayStation(R)5の最新技術を駆使した圧倒的なグラフィックと緻密な物理シミュレーションにより、実車さながらの走行体験を実現しています。 556車種以上の車両、41ロケーション・121以上のコースレイアウトを収録。奥深いカーライフを楽しめるだけでなく、公式世界大会「グランツーリスモ ワールドシリーズ」のプラットフォームとして、世界中のプレイヤーに公平かつハイレベルな競技環境を提供し、eモータースポーツのさらなる発展を牽引しています。

公式サイト：https://www.gran-turismo.com/

【概要】

イベント名 : 『RIG CUSTOM グランツーリスモ７』

開催日時 : 2025年2月1日（日）14:00～

ゲームタイトル : グランツーリスモ７

ゲスト解説 : 富下 李央菜( https://x.com/tomishitariona )

主催 : 株式会社コアテック

大会特設ページ : https://reignite.jp/rig-custom-gt7/

大会配信ページ : https://www.youtube.com/@reigniteesports8335

※本イベントの選手エントリー期間は終了しております。あらかじめご了承ください。

【REIGNITEについて】

新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本のeスポーツチーム」と定め、日本で生まれたeスポーツチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しています。

esports事業：Apex Legends、VALORANT GC（女性部門）「REIGNITE Lily」、ポケモンユナイト、e-Motorsports、PUBG MOBILE部門

