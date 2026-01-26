当社取扱原料のグルテン分解乳酸菌「ディグルラクト」配合のグルテンケアサプリメントがニュートリションブランド「VITAS」から販売開始

株式会社エイトウィル

グルテン分解乳酸菌「ディグルラクト」の国内総販売元である株式会社Eight Will（本社：東京都渋谷区、代表：田中 翔大、以下：「エイトウィル」）は、株式会社スリーピース（本社：東京都豊島区、代表：高橋 達也 ）より、エイトウィルが展開するグルテン分解乳酸菌「ディグルラクト」を配合したサプリメント「GLUCUT（グルカット）」が1月26日（月）に各種オンラインショップにて販売開始されることをお知らせします。

https://vitas.fitness/

VITAS（バイタス）は、株式会社スリーピースが提供するニュートリションブランドで、プロテイン、マルチビタミン、アミノ酸などのサプリメントを中心に、トレーニング用品なども展開し、アスリートや若者を中心に人気を博しています。2021年のブランド誕生からわずか3年で売上30億円に達するなど、現在急成長中のブランドです。

近年の腸活ブームとともに、再注目を集める「グルテンフリー」。しかし、完全にグルテンを排除することは、物理的にも心理的にも難しいのが現実です。

「GLUCUT（グルカット）」は、１日４粒（目安）を食後に飲むだけで、腸に溜まったグルテンを最大約 70% 分解（※1）。飲むだけのお手軽な新習慣が、「食べたいものは変えずに、カラダにもいいことをしたい！」という望みをサポートします。

グルテン分解乳酸菌「ディグルラクト」の効果

ディグルラクトの主成分のひとつである生菌「Dglu-MB0601菌株」は、特許申請時の実験において、小麦粉生地に添加して発酵させたところ、最大で約70％のグルテン分解が確認されました（※1）。また、もう一つの主成分である生菌「Dglu-GLU70」については、グリアジン（グルテン構成成分）が含有された餌とともにマウスに投与した実験試験において、グルテンが誘発する炎症性腸疾患の予防及び改善効果が認められました（※2）。

※1 Dglu-MB0601菌株を添加した小麦粉を用いた発酵試験において、グルテンが平均最大約70%分解された結果に基づく（自社データ）

※2 Dglu-GLU70菌株はグルテン成分のグリアジンによる炎症性腸疾患の予防及び改善効果が認められ韓国食品メーカーが特許を取得

■商品概要

GLUCUT（グルカット）

商品名：GLUCUT（グルカット）

販売者：株式会社スリーピース

販売価格：4,980円（税込）

内容量：120粒

原材料名：乳酸菌生産物質(乳酸菌生産物質、デキストリン)(大豆を含む)(韓国製造)、イヌリン(食物繊維)、乳酸菌混合末(乳酸菌、デキストリン)、澱粉、穀物発酵エキス末(マルトデキストリン、穀物発酵抽出物)(小麦を含む)、フラクトオリゴ糖、エクソソーム含有プラセンタ、リポソームビタミン・ミネラル(クロム含有酵母、モリブデン含有酵母、マンガン含有酵母、マルトデキストリン)/HPMC、ジェランガム、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、D-ソルビトール、ビタミンB6、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンC、グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、ヒマワリレシチン、ビタミンE、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、グリセリン、クエン酸、アラビアガム、ビタミンB12

使用方法：１日４粒（目安）を、食後に水などと一緒にお召し上がりください。

販路：公式EC、Amazon、楽天

エイトウィルは、科学的根拠に基づくソリューションを通じて、健康に関する課題を解決し、より持続可能で自由なライフスタイルの実現を目指しています。

■生菌混合粉末原料「DL-S1」概要

ディグルラクト「DL-S1」

韓国の発酵食品から得られたグルテン分解乳酸菌（生菌）と、その乳酸菌が産生する代謝物を含む食品用粉末原料。サプリメントや健康食品向けで、カプセルや顆粒、打錠など各種剤型への応用が可能。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157575/table/5_1_5653769f1ffcf83764f074be0cc4a586.jpg?v=202601260521 ]

【VITASについて】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするニュートリションブランドです。スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。

・ VITAS公式ページ：https://vitas.fitness/

【エイトウィルについて】

エイトウィルは、科学とイノベーションの力で「健康」の未来を再定義し、新たなスタンダードを創造する企業です。健康は、多様な選択肢のひとつであり、決して制約ではなく、誰もが自分に合った形で取り入れられるべきものだと考えています。私たちは、科学的根拠に基づいた革新的なソリューションを通じて、健康をよりシンプルに、そして自由に選べる世界の実現を目指します。



■本件に関するお問い合わせ

株式会社Eight Will

info@eight-will.com

会社概要

会社名 ：株式会社 Eight Will

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西2-2-9 SUGAYA BLDG.2F

代表者：代表取締役 田中翔大

設立 ：2025年1月29日

資本金：1000万円

事業内容：グルテン分解乳酸菌製品の企画・販売（国内独占販売権を所有）

https://eight-will.com/



