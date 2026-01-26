【大好評】「6社編集長が本気で推す 教養文庫コラボフェア2026」第12回、開催スタート！

株式会社朝日新聞出版

第12回「6社編集長が本気で推す 教養文庫コラボフェア 2026」が、2026年1月23日ごろより全国書店にてスタートいたします！ 朝日文庫、角川ソフィア文庫、河出文庫、中公文庫、ハヤカワ・ノンフィクション文庫、平凡社ライブラリー（五十音順）の6レーベルが共同で開催するこの「教養文庫コラボフェア」（旧名「チチカカコヘ」フェア）は、名称や参加レーベルなど概要を少しずつ変えながら11年間継続し、第12回目を迎えました。昨年から朝日文庫とハヤカワ・ノンフィクション文庫の2レーベルが新しく参加しています。

今年は「分断の時代を生き抜く」をテーマに、各レーベルが学術書、人文書、また教養的な視点のあるエッセイ、読み物など少しやわらかめの作品まで、選び抜いた8冊を揃えました。選定文庫には共通の帯を巻き、書店ではパネルやPOPも展開予定です。さらに、フェア作品全点を各編集長が紹介し、他社レーベル編集長のコメントや次におすすめの本「じっくりもう一冊！」まで備える充実した小冊子も作成し、数量限定で書店にて無料配布します。

本フェアをお見掛けの際はぜひお立ち寄りいただき、この機会に選りすぐりの教養文庫をお手に取っていただければ幸いです。

フェア開催概要

この「共通帯」が目印です！小冊子は全68ページのボリュームです

・期間: 2026年1月23日（金）ごろより順次開催 ※フェア終了時期は書店によって異なります

・場所: 全国の書店 約340店舗

・内容: 6レーベル×8冊ずつ選定された文庫に共通帯を巻いて展開。パネル掲示、無料配布の小冊子も準備しております。

公式X：https://x.com/chichikakako5