直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」第4話「孤高の天文家」あらすじ＆先行場面カット到着！大泉 洋「陽炎」を使用したノンクレジットED映像も公開！

2026年1月11日（日）よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に関して

第4話のあらすじと先行場面カット、また、本日配信リリースとなりました大泉 洋「陽炎」を使用したノンクレジットED映像を解禁いたします。

さらに、ムーンバット株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：鎌田 尚、以下「ムーンバット」）から発売される、“3 秒で折りたためる傘” 「urawaza」シリーズより、新商品「urawaza 無双」と「urawaza 小町」と、アニメ「火喰鳥」とのタイアップが決定いたしました！

描き下ろしキービジュアルや、松永 源吾（CV：梅原 裕一郎）、深雪（CV：三吉 彩花）による特別店内アナウンスなども実施いたします。

公式HPや公式X（@hikuidori_pj）にて、今後も、アニメ・漫画に関する様々な情報を公開していきます。

TVアニメ&漫画「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に是非ご期待ください。

▼第4話「孤高の天文家」あらすじ（2/1放送）

源吾は、かつての仲間であり“風読み”の達人、加持孫一の消息を追う。

仲間とともに向かった先で出会ったのは、孫一の息子『加持星十郎』。彼は自らの血筋に複雑な想いを抱き、人との関わりを避けて、天文学一筋に生きていた。

「命を無駄に散らした」と父親をさげすむ星十郎だったが、源吾のまっすぐな言葉と、新之助の信念に触れるうち、父の生き様と向き合いはじめる。

▼先行場面カット

▼「urawaza 無双」「urawaza 小町」タイアップ情報

＜実施背景＞

長年展開している、3秒で折りたためる傘として人気の「urawaza」シリーズは、使いやすさとデザイン性の両立により、幅広い層から支持を集め、シリーズ累計販売本数26万本を突破しています。今回の新商品では、「urawaza 無双」は耐風性能をさらに強化し、「urawaza 小町」はより小さくコンパクトに進化するなど、それぞれの特長をより明確にしたラインナップとなりました。

そして、本企画のコラボレーション作品である 『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』は、直木賞作家・今村翔吾さんによる大ヒット小説を原作とし、現在TVアニメとして放送中の作品です。重厚なストーリーと個性豊かなキャラクター描写により、多くのファンを魅了しており、力強さと繊細さをあわせ持つ作品の世界観が、「urawaza 無双」「urawaza 小町」それぞれの特長と高い親和性を持つことから、今回の企画が実現しました。

＜発売先＞

MOONBAT ONLINE SHOP（https://shop.moonbat.co.jp）

ロフト、ハンズ他全国小売店にて

天気と暮らす日常を彩るestaa(エスタ) 公式サイト

https://estaa.jp/

＜会社概要＞

社名 ：ムーンバット株式会社（MOONBAT CO.,LTD）

本社 ：京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地

東京本部：東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル4階

支店 ：京都・福岡

創業 ：明治18年3月（西暦1885年）

設立 ：昭和16年9月（西暦1941年）

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 鎌田尚

事業内容：洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾品、帽子などアクセントファッション商品の企画、輸入、 製造、仕入、販売等を主な事業内容としております。

ムーンバット公式サイト：https://www.moonbat.co.jp/

estaa公式Instagram：https://www.instagram.com/estaa_official/

estaa公式X：https://twitter.com/estaa_official

▼ノンクレジットED映像

https://youtu.be/pRY9mh6_bt4(https://youtu.be/pRY9mh6_bt4)

大泉 洋「陽炎」

作詞:大泉 洋・月光テツヤ

作曲:玉置浩二

編曲:トオミヨウ

1月25日(日)配信リリース

https://yooizumi.lnk.to/Kagero

▼イントロダクション

その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥

かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。

訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。

新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。

妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。

一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、

江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。

迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！

▼放送情報

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中

※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます

AT-Xにて毎週火曜20時00分～放送

※リピート放送あり

▼配信情報

・毎週月曜日1時～3日間先行配信

U-NEXT／アニメ放題

・毎週木曜0時～順次配信開始

Prime video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／DMM TV／wowowオンデマンド／Jcom STREASM／TELASA／milplius／pontaパス／ABEMAプレミアム／アニメフェスタ／FOD／Hulu／Lemino／Netflix

・最新話期間限定 無料配信

Abema／TVer

・レンタル配信

HAPPY!動画／J:Com STREAM／milplius／TELASA／VIDEX／ビデオマーケット／カンテレドーガ／music.jp／ニコニコチャンネル／ムービーフルPlus

▼制作クレジット

監督：八隅 宏

監督の御頭：亀垣 一

シリーズ構成：森 龍介

脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平

キャラクター原案：BILBA

CG監督：眞田 竹志

音響監督：田中 章喜

音楽：高梨 康治

アニメーション制作：SynergySP

▼出演者クレジット

梅原 裕一郎（松永 源吾役）

梅田 修一朗（鳥越 新之助役）

木村 昴（寅次郎役）

島崎 信長（彦弥役）

小野 賢章（加持 星十郎役）

三吉 彩花（深雪役）

遊佐 浩二（折下 左門役）

諏訪部 順一（大音 勘九郎役）

▼WEB関連

・公式HP：https://hikuidori-project.com/

・公式X：https://x.com/hikuidori_pj （@hikuidori_pj）

・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥 ＃ぼろ鳶

株式会社アミューズクリエイティブスタジオ

株式会社アミューズクリエイティブスタジオとは、映画、ドラマ、舞台、ミュージカル、アーティストプロデュース、コミック、アニメなど、アミューズグループが培ってきたプロデュース力を活かし、IPの企画開発、運用を軸に幅広いジャンルのエンターテインメントを創作し、グローバルにビジネスを行う新しい形のクリエイティブスタジオです。また、TVアニメ「火喰鳥」はアミューズクリエイティブスタジオが製作する第1弾アニメーション作品となります。株式会社アミューズクリエイティブスタジオでは、今後も様々なIPコンテンツを世に送り出して参ります。

・公式HP：https://amuse-creative-studio.jp/